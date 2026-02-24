DIAGNOS présentera à la 9e conférence annuelle sur la croissance de Centurion One Capital à Toronto

BROSSARD, Québec, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer qu'elle fera une présentation lors de la 9e conférence annuelle Centurion One Capital qui se tiendra à Toronto, au Canada, le 5 mars 2026.

Ce rassemblement exclusif réunit le groupe le plus important d'investisseurs canadiens à la recherche d'opportunités d'investissement prometteuses. DIAGNOS participe à cet événement prestigieux afin de présenter sa solution d'intelligence artificielle spécialement conçue pour le secteur médical. DIAGNOS souhaite démontrer que le marché qu'elle cible a le potentiel pour connaître un succès mondial.

« L'intelligence artificielle n'est pas destinée à remplacer les médecins ; elle permettra plutôt aux médecins de fournir des soins médicaux améliorés avec une plus grande précision et d'accroître leur efficacité à des coûts sans précédent. Compte tenu de la quantité sans précédent de données produites, l'intelligence artificielle peut exploiter ces informations exhaustives pour améliorer considérablement les résultats pour les patients », a déclaré André Larente, PDG de DIAGNOS.

« DIAGNOS se consacre à transformer la santé oculaire grâce à des technologies basées sur l'intelligence artificielle », a déclaré André. « Nos connaissances en matière de diagnostic basé sur l'IA améliorent les résultats pour les patients dans le monde entier. Le secteur de l'optométrie compte plus de 300 000 établissements à travers le monde. Notre récente collaboration avec un acteur majeur du secteur a non seulement confirmé la pertinence de notre technologie, mais elle va également accroître considérablement notre visibilité. De plus, nos initiatives liées aux activités gouvernementales reprennent, ce qui annonce une phase de croissance passionnante pour DIAGNOS. »

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

