Wawanesa investit 500 000 $ supplémentaires pour aider les communautés à prospérer dans un monde en constante évolution

WINNIPEG, Manitoba, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wawanesa réaffirme son engagement de longue date envers les communautés canadiennes. La Compagnie mutuelle d’assurance verse un montant total de 500 000 $ à 30 organismes de bienfaisance pour souligner son engagement envers sa nouvelle raison d’être : aider les communautés à prospérer dans un monde en constante évolution.

Grâce à cet investissement, les organismes de bienfaisance choisis pourront aider les communautés, à l’échelle du pays, à croître, à prospérer et à renforcer leur résilience face aux défis futurs. Ce don spécial s’ajoute au don annuel de 3,5 millions de dollars que Wawanesa verse déjà à des organismes de bienfaisance. Il souligne également la force unique de la mutualité de Wawanesa, qui permet à la compagnie d’axer son travail au-delà des profits.

« En tant que mutuelle, notre succès crée plus d’occasions d’aider nos communautés à prospérer, ce qui nous permet d’offrir encore plus de valeur à nos membres », a déclaré Evan Johnston, président et chef de la direction de Wawanesa. « L’intégration de la communauté dans notre raison d’être vient renforcer sa portée cruciale pour nous au sein de celle-ci. Sa présence garantit que nos membres et leurs besoins restent au cœur de chaque décision. »

Sur la somme totale de financement, un montant de 300 000 $ est versé à six organismes de bienfaisance nationaux dont le travail s’aligne sur la vision de Wawanesa : ensemble, nous construisons un avenir plus sûr, plus sain et plus durable pour nos membres et nos communautés. Chaque partie de cette vision représente la façon dont Wawanesa donne vie à sa raison d’être, en renforçant la résilience et en aidant les communautés à prospérer. Les six organismes de bienfaisance sont :



Pour guider la distribution des 200 000 $ restants, Wawanesa a invité ses employés d’un océan à l’autre à proposer des organismes de bienfaisance et à voter pour ceux qui reflètent la raison d’être de la compagnie. Plus de 190 mises en candidature ont été soumises, et les 24 organismes nationaux et locaux suivants ont été sélectionnés pour recevoir une part du montant pour du financement :







« Être axé sur la communauté reflète notre raison d’être à Wawanesa : tout le monde dans notre organisation travaille vers notre raison d’être commune », a déclaré Evan. « Nos employés vivent et travaillent dans les communautés que nous servons, c’est pourquoi ils ont une compréhension approfondie des plus grands besoins. Leurs points de vue façonnent nos efforts et nous aident à faire une différence significative et durable dans tout le pays. »

Pour plus de détails sur la raison d’être et la vision de Wawanesa, ainsi que sur ses valeurs, visitez wawanesa.com.

Citations à l’appui

« Le BGC Canada est ravi de s’associer à Wawanesa pour nous aider à offrir des occasions qui soutiennent près de 160 000 jeunes partout au Canada chaque année. Les clubs BGC sont un espace sûr où les enfants et les jeunes peuvent découvrir de nouvelles occasions, établir des relations positives et développer la confiance et les compétences dont ils ont besoin pour la vie. »

Brooke Duval, directrice principale, Partenariats et philanthropie

BGC Canada

« Je tiens à remercier chaleureusement Wawanesa pour son appui à l’organisme Hébergement femmes Canada, qui contribue à l’établissement de milieux plus sécuritaires et plus sains dans tout le pays. Ce don reflète un engagement commun envers la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants qui fuient la violence, une période où ils ont le plus besoin de sécurité et de soutien accessible en temps opportun. Nous accueillons cet investissement dans notre organisation et poursuivons à travailler pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. »

Anuradha Dugal, directrice générale

Hébergement femmes Canada

« Le soutien de Wawanesa est un investissement significatif dans la force et le potentiel des élèves et des communautés autochtones de partout au pays. Ce don aide Indspire à continuer d’élargir l’accès à l’éducation afin que les élèves des Premières Nations, inuits et métis puissent s’épanouir et prospérer dans un monde en évolution rapide. Des partenariats comme celui-ci nous permettent d’approfondir notre impact et de créer des voies pour que la prochaine génération soit composée de leaders et d’agents du changement. Nous sommes reconnaissants envers Wawanesa pour son engagement continu à l’égard des réalisations communautaires et autochtones.

Kate Espina, vice-présidente, Développement

Indspire

« Le généreux don de Wawanesa à l’Association canadienne pour la santé mentale nous permet d’investir là où le besoin est le plus grand : renforcer la promotion de la santé mentale, faire progresser la compréhension du public et défendre les systèmes qui soutiennent les gens plus tôt et plus efficacement. Ce financement nous aide à acquérir des connaissances, à changer les attitudes et à renforcer un réseau national de soins communautaires pour éviter que des personnes tombent dans les brèches. L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est honorée de mettre cet investissement au service d’un avenir où la santé mentale est valorisée, soutenue et protégée pour toutes les personnes au pays. »

Marion Cooper, présidente et chef de la direction

Association canadienne pour la santé mentale

« Nous sommes très reconnaissants pour le généreux don fait par Wawanesa. Ce financement sera utilisé pour soutenir directement les projets d’infrastructure verte partout au Canada, en augmentant la résilience climatique et en créant des occasions pour les Canadiens et Canadiennes de participer à des solutions climatiques qui sont près de chez eux. »

Brianna Salmon, directrice générale

Green Communities Canada

« Le soutien de Wawanesa renforce directement notre capacité à nous présenter aux communautés lorsque cela compte le plus. Cet investissement garantit la formation, la préparation de notre réseau de bénévoles d’anciens combattants, de premiers répondants et de civils passionnés, appelés Greyshirts (« les chandails gris ») et leur disposition à travailler aux côtés des personnes touchées par les catastrophes. Ce réseau pourra ainsi les aider à se rétablir, à se reconstruire et à aller de l’avant avec dignité. Tout aussi important, cet investissement nous permet de planifier, de maintenir notre préparation et de réagir rapidement lorsque les communautés demandent de l’aide. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour renforcer la résilience et s’assurer que les communautés partout au Canada ne font pas face aux catastrophes seules. »

Kimberly West, directrice du développement

Team Rubicon Canada

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est l’une des plus importantes mutuelles au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .