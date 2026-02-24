Ársreikningur Landsnets hf. 2025

Eitt stærsta framkvæmdaár Landsnets
- Stöðugur rekstur og félagið fjárhagslega sterkt
- Eitt stærsta framkvæmdaár félagsins með fjárfestingum fyrir um 118 milljónir USD (14,9 ma.kr.)1
- Hagnaður af grunnrekstri 44,9 milljónir USD (5,6 ma.kr. ) og hækkar um 1,8 milljónir USD á milli ára
- Tillaga um arðgreiðslur til eigenda sem nema 22,5 milljónum USD (um 2,8 ma.kr.)
Ársreikningur Landsnets fyrir árið 2025 var samþykktur á fundi stjórnar í dag, 24. febrúar. Rekstur ársins gekk vel og afkoma félagsins var í takti við áætlanir þrátt fyrir ýmsar áskoranir.
„ Árið 2025 var eitt stærsta framkvæmdaár félagsins. Áhersla var lögð á styrkingu flutningskerfisins samhliða nauðsynlegu viðhaldi víða um land. Stærsta framkvæmdarverkefni ársins var tenging Vestmannaeyja við flutningskerfið með lagningu tveggja nýrra sæstrengja og gekk framkvæmdin vel. Þá var stigið mikilvægt skref í eflingu afhendingaröryggis og afhendingargetu á Norðausturlandi með viljayfirlýsingu um aðgerðir til að styrkja raforkukerfið á svæðinu. Eftirspurn eftir raforku mun aukast til lengri tíma og orkuskipti kalla á öflugra og sveigjanlegra flutningskerfi. Hlutverk okkar er að tryggja að kerfið styðji við þá þróun með traustum innviðum. Með sterkum rekstri og skýrri forgangsröðun verkefna er Landsnet vel í stakk búið til að efla flutningskerfið og skapa virði fyrir samfélag og atvinnulíf,“ segir Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets.
Öryggi og áfallaþol
Raforkukerfi Íslands er einangrað og ekki samtengt öðrum löndum. Á árinu 2025 var lögð áhersla á að styrkja lykilinnviði og sinna markvissu viðhaldi. Unnið var að því að efla viðbúnað og styrkja kerfið þannig að afhendingaröryggi haldist traust við margvíslegar aðstæður.
Gjaldskrá Landsnets þarf, samkvæmt því regluverki sem fyrirtækið starfar undir, að endurspegla raunverulegan kostnað við uppbyggingu og rekstur flutningskerfisins. Í ljósi umfangsmikillar fjárfestingarþarfar er mikilvægt að tryggja jafnvægi milli nauðsynlegrar uppbyggingar, afhendingaröryggis og samkeppnishæfni atvinnulífsins.
„Þegar samkeppnishæfni Íslands er metin þarf að horfa til heildarkostnaðar raforku, afhendingaröryggis og áfallaþols kerfisins. Flutningskerfið þarf að vera í stakk búið að mæta áföllum án utanaðkomandi stuðnings. Öruggur og stöðugur rekstur þess er forsenda uppbyggingar samfélags og atvinnulífs,“ segir Ragna.
Traustur rekstur og sterk fjárhagsstaða
Afkoma Landsnets á árinu 2025 var góð og rekstur stöðugur. Hagnaður ársins var 44,9 milljónir USD (5,6 ma.kr. ) í samanburði við 43,1 milljón USD (5,4 ma.kr.) á árinu 2024. Heildareignir félagsins námu 1.371,6 milljónum USD (171,7 ma.kr), eigið fé félagsins í árslok var 665,5 milljónir USD (83,3 ma.kr), þar af var hlutafé 45,5 milljónir USD. Handbært fé frá rekstri nam 97,7 milljónum USD (12,2 ma.kr.) og fjárfesting ársins nam 118 milljónum USD (14,9 ma.kr). Stjórn leggur til arðgreiðslur til eigenda 22,5 milljónir USD (um 2,8 ma.kr) vegna rekstrarársins 2025.
Sterk fjárhagsstaða er lykilforsenda þess að unnt sé að halda áfram uppbyggingu og styrkingu flutningskerfisins til lengri tíma.
Samhliða ársreikningi er birt árs- og sjálfbærniskýrsla Landsnets þar sem gerð er grein fyrir árangri ársins. Skýrsluna má nálgast á www.landsnet.is.
Rekstrarreikningur
- Rekstrartekjur námu 208,3 milljónum USD árið 2025 samanborið við 189,0 milljónir USD á fyrra ári. Félagið hefur fjögur megin tekjustreymi; flutning til stórnotenda, flutning til dreifiveitna, innmötun og sölu á flutningstöpum og kerfisþjónustu.
- Rekstrargjöld eru 131,4 milljónir USD árið 2025 í samanburði við 118,5 milljónir USD árið áður.
- Styrking krónunnar gagnvart bandaríkjadal nam 7,4% og hafði áhrif á krónuhluta tekna og gjalda. Í heild hefur styrkingin óveruleg áhrif á rekstrarhagnað fyrir fjármagnsliði (EBIT).
- Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 76,9 milljónum USD samanborið við 70,5 milljónir USD árið áður og hækkar um 6,4 milljónir USD á milli ára.
- Hrein fjármagnsgjöld nema samtals 20,5 milljónum USD en voru 15,7 milljónir USD á fyrra ári. Hrein fjármagnsgjöld hækka því um 4,8 milljónir USD á milli ára.
- Hagnaður Landsnets hf. samkvæmt rekstrarreikningi nam 44,9 milljónum USD á árinu 2025. Hagnaður ársins 2024 nam 43,1 milljón USD.
- EBITDA félagsins var 114,8 milljónir USD á árinu í samanburði við 106,0 milljónir USD á fyrra ári.
Efnahagsreikningur og sjóðstreymi
- Heildareignir félagsins í árslok námu 1.371,6 milljónum USD samanborið við 1.236,2 milljónir USD í lok fyrra árs.
- Handbært fé í lok árs nam 48,9 milljónum USD og handbært fé frá rekstri nam 97,7 milljónum USD.
- Heildarskuldir námu í árslok 706,1 milljón USD samanborið við 661,2 milljónir USD í lok fyrra árs.
- Eiginfjárhlutfall í árslok var 48,5% samanborið við 46,5% í lok fyrra árs.
Um ársreikninginn
Ársreikningur Landsnets hf. fyrir árið 2025 er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS). Uppgjör Landsnets er í Bandaríkjadölum (USD) sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Ársreikningurinn var samþykktur á fundi stjórnar 24. febrúar 2026.
Um Landsnet
Landsnet tók til starfa árið 2005 og ber ábyrgð á flutningskerfi raforkunnar, einum af mikilvægustu innviðum samfélagsins. Hlutverk félagsins er að annast flutning raforku á Íslandi, uppbyggingu flutningskerfisins og stjórnun raforkukerfisins.
Nánari upplýsingar gefur Guðlaug Sigurðardóttir framkvæmdastjóri fjármála og árangurs, netfang gudlaugs@landsnet.is, sími 563-9300. Nánar á www.landsnet.is þar sem hægt er að nálgast ársreikninginn.
1 Til viðmiðunar eru sýndar íslenskar krónur, notast var við gengi USD/ISK 125,2
Viðhengi