KDventures portföljbolag SVF Vaccines meddelar att den tilltänkta sammanslagningen med Novakand inte genomförs efter negativt besked från Nasdaq

STOCKHOLM, 24 februari 2026. KDventures AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDV) meddelar idag att Novakand Pharmas planerade omvända förvärv av portföljbolaget SVF Vaccines inte kommer att genomföras. Detta mot bakgrund av att Nasdaq har avslagit en ansökan om fortsatt notering av det sammanslagna bolaget.

Den 6 februari 2026 meddelades att KDventures och övriga aktieägare i SVF Vaccines ingått ett förvärvsavtal med Novakand Pharma avseende ett omvänt förvärv av SVF Vaccines. Genomförandet av transaktionen var bland annat villkorat av att Nasdaq godkände en fortsatt notering för det sammanslagna bolaget på First North Growth Market. Det meddelas idag att Nasdaq bedömer att sökanden i ansökan inte visat på att den tilltänkta verksamheten efter transaktionen uppfyller verksamhetskravet eller kravet om rörelsekapital och att Nasdaq därför avslår ansökan.

Som en konsekvens av Nasdaqs beslut kommer den tilltänkta transaktionen inte att fullföljas.

KDventures utvärderar nu alternativa vägar framåt för att på bästa sätt realisera SVF Vaccines fortsatta utvecklingsplaner.

KDventures direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, KDventures AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@kd-ventures.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, KDventures AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@kd-ventures.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om KDventures AB

KDventures AB (Nasdaq Stockholm: KDV) är ett nordiskt investmentbolag specialiserat på life science. Bolaget identifierar och investerar i innovativa läkemedelsprojekt och medicintekniska produkter från ledande forskningsinstitutioner i Norden. Genom en diversifierad portfölj i olika utvecklingsskeden, professionell due diligence och aktivt styrelseengagemang skapar KDventures värde från tidig forskning till kommersialisering. Bolaget erbjuder investerare exponering mot både noterade och onoterade life science-projekt med potential för betydande värdeutveckling.

För mer information, besök www.kd-ventures.com.

Bilaga