WSP conclut l’acquisition de TRC

MONTRÉAL, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, annonce fièrement avoir conclu l’acquisition précédemment annoncée de TRC Companies (« TRC »), une marque de premier plan dans le secteur de l’énergie aux États-Unis procurant des solutions de bout en bout qui soutiennent le cycle de vie complet des infrastructures (l’« acquisition »). Forte de plus de 55 ans d’histoire, TRC, avec son équipe d’environ 8 000 professionnel·le·s, s’est imposée comme une cheffe de file et une conseillère stratégique réputée dans le secteur de l’ingénierie et des services de consultation.

Entièrement alignée sur le plan d’action stratégique mondial 2025-2027 de WSP, l’acquisition propulse l’offre de la Société en matière d’énergie et rehausse ses capacités dans les domaines à forte croissance, dont l’eau, les infrastructures, l’environnement et les solutions numériques. Avec TRC, WSP crée la plateforme numéro 1 dans le secteur de l’énergie aux États-Unis1 et devient la plus importante firme d’ingénierie et de conception du pays en fonction des produits des activités ordinaires2.

« Aujourd’hui, nous accueillons officiellement TRC au sein de WSP. Cette acquisition renforce notre position de cheffe de file aux États‑Unis et élargit nos capacités dans l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie, à un moment où la demande pour des systèmes énergétiques fiables et résilients s’accélère. En combinant notre expertise en services‑conseils, en ingénierie et en gestion de programme, nous créons une plateforme plus intégrée pour soutenir des programmes d’infrastructures complexes, de la planification à la mise en œuvre. TRC apporte une connaissance sectorielle approfondie et des relations solides avec la clientèle, ce qui accroît la portée et l’impact de notre plateforme diversifiée. Ensemble, nous sommes mieux positionnés pour saisir les occasions dans des secteurs à forte croissance et offrir des solutions encore plus complètes à nos client·e·s. Je me réjouis de collaborer avec nos nouvelles et nouveaux collègues alors que nous intégrons les deux entreprises avec soin et exécutons nos plans avec rigueur », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Commentant également l’acquisition, Christopher P. Vincze, président du conseil et chef de la direction de TRC, a affirmé : « Cette étape importante marque un nouveau chapitre prometteur pour TRC alors que nous rejoignons WSP. Depuis les années 1960, nos équipes offrent une expertise de confiance, soutenue par une innovation continue et une utilisation avancée du numérique, afin d’aider notre clientèle à aborder avec assurance des enjeux critiques. Le fait de nous joindre à WSP nous permet de bâtir sur cet héritage à plus grande échelle — en augmentant les possibilités pour nos équipes, en élargissant les capacités que nous pouvons offrir à nos client·e·s et en accélérant notre capacité à façonner des infrastructures plus résilientes. Nous sommes fiers du travail qui nous a menés jusqu’ici, enthousiastes face à ce que nous pourrons accomplir ensemble et déterminés à assurer une intégration harmonieuse et réfléchie pour nos employé·e·s et notre clientèle. »

À propos de TRC

TRC est synonyme d'adaptabilité. Avec des perspectives et des partenariats qui tracent la voie, nos plus de 8 000 professionnels expérimentés en services-conseils, en consultation, en construction, en ingénierie et en gestion offrent des solutions uniques qui répondent à tout impératif bâti ou naturel. En créant de nouveaux chemins pour que la planète s’épanouisse, nous aidons notre clientèle à s’adapter au changement et à obtenir des résultats durables tout en résolvant les défis de faire de la Terre un meilleur endroit où vivre - communauté par communauté et projet par projet. TRC se classe au 17ᵉ rang du palmarès des 500 principales sociétés de conception établi par ENR, au 5ᵉ rang pour l’énergie et au 3ᵉ rang pour le transport et la distribution. Apprenez-en plus sur TRCcompanies.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’information ou des déclarations qui constituent ou peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des avis, des prévisions, des projections, des orientations, des perspectives ainsi que des attentes concernant les besoins de divers marchés finaux, la demande pour les services liés à l’énergie et les investissements connexes, les tendances ou d’autres déclarations qui ne constituent pas des déclarations de faits. Dans ce communiqué, l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « avoir l’intention », « viser », « potentiel », « continuer » ou la forme négative de ces termes, ou de termes comparables, vise à désigner des déclarations prospectives visant la Société, une entité affiliée à la Société ou l’entreprise issue de la fusion à la suite de l’acquisition. Les déclarations prospectives du présent communiqué comprennent notamment l’information et les déclarations relatives : aux avantages financiers et autres attendus de l’acquisition et de son intégration ; à la position de leader de WSP aux États-Unis- ; aux attentes concernant les économies de coûts anticipées et les synergies ; à la solidité, à la complémentarité et à la compatibilité des activités de TRC avec celles de WSP ; à l’effet attendu sur la réalisation du plan stratégique de WSP et de sa vision à long terme ; à la croissance future, aux résultats d’exploitation, au rendement et aux perspectives commerciales de WSP ainsi qu’aux tendances ayant une incidence sur son secteur.

Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction de la Société (la « Direction ») et reposent sur certains facteurs et hypothèses concernant, entre autres : la capacité de WSP à conserver et attirer de nouvelles occasions d’affaires, à réaliser des synergies et à maintenir ses positions sur le marché découlant de plans d’intégration fructueux liés à l’acquisition ; la capacité de WSP à intégrer TRC dans les délais prévus et aux coûts anticipés ; la capacité de WSP à attirer et à retenir des employé·e·s clés dans le cadre de l’acquisition ; les estimations et attentes de la Direction concernant les conditions économiques et commerciales futures ainsi que d’autres facteurs liés à l’acquisition et à ses effets prévus sur la croissance et l’accroissement de divers indicateurs financiers ; les attentes de la Direction quant au rendement futur, aux conditions économiques et à d’autres facteurs concernant TRC ; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition dans les délais prévus ; l’absence de coûts ou de responsabilités importants non divulgués associés à l’acquisition ; la conjoncture économique et politique générale ; et l’état de l’économie mondiale et des économies des régions où WSP ou TRC exercent leurs activités, lesquelles sont par nature sujettes à des risques et incertitudes inhérents.

Bien que la Société estime raisonnables les attentes et hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations prospectives, il ne faut pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, puisqu’aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Ces déclarations sont assujetties à certains risques et incertitudes et peuvent reposer sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus- dans les déclarations prospectives. Parmi ces facteurs de risque figurent notamment : l’incapacité de WSP à intégrer avec succès les activités de TRC à la suite de l’acquisition ; l’incapacité potentielle de réaliser les avantages anticipés de l’acquisition ; les coûts ou responsabilités potentiels non divulgués associés à l’acquisition ; ainsi que d’autres facteurs décrits plus en détail dans les sections « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, et du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois close le 27 septembre 2025, et tels qu’ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités ou commissions en valeurs mobilières, ou dans d’autres documents que la Société rend publics, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dont les sections pertinentes sont intégrées aux présentes par renvoi dans la présente mise en garde.

Les déclarations prospectives présentées aux présentes sont expressément et entièrement assujetties à la présente mise en garde. Les déclarations prospectives qui y figurent sont faites en date du présent communiqué de presse et, par conséquent, sont susceptibles d’être modifiées après cette date. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective figurant dans le présent document ou ailleurs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :



Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438 843-7317



___________________

1 Selon le palmarès des 20 principales sociétés de conception des États-Unis par secteur (Énergie) établi par Engineering News Record (ENR) en août 2025, calculé en fonction des produits des activités ordinaires internes américains (les produits des activités ordinaires américains), et ajusté pour refléter l’annualisation de l’apport de POWER Engineers, Incorporated pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, la réalisation présumée de l’acquisition, ainsi que les produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis.

2 Selon le palmarès des 500 principales sociétés de conception des États-Unis établi par ENR en août 2025, calculé en fonction des produits des activités ordinaires américains, et ajusté pour refléter l’annualisation de l’apport de POWER Engineers pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis.