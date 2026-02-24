Validfor sammelt 1,2 Mio. USD ein, um die Zukunft der Validierung im Life Science-Sektor mit agentischer KI zu gestalten

SAN FRANCISCO, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Validfor hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen 1,2 Mio. USD in einer von DOMiNO Ventures geführten Pre-Seed-Runde erhalten hat. Zu den weiteren Beteiligten gehören Curiosity VC sowie verschiedene Business Angels. Die Mittel werden dazu verwendet, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die KI-gestützte Compliance-Plattform des Unternehmens für führende Pharma-, Biotech- und MedTech-Unternehmen auszubauen.

Validfor ist ein B2B-Startup, das mit einer KI-nativen, agentischen digitalen Validierungsplattform die Life-Science-Compliance für Pharma-, Biotech- und MedTech-Unternehmen grundlegend verändert. Das Unternehmen führt die Branche weg von fragmentierten, dokumentenlastigen Validierungsprozessen hin zu autonomen, auditfähigen Compliance-Systemen. Die KI-native Engine des Unternehmens strukturiert regulatorische Dokumentationen, automatisiert Validierungsworkflows und ermöglicht es Firmen, den gesamten Compliance-Lebenszyklus schneller und mit höherer Präzision zu verwalten.

Anfang 2026 brachte Validfor seine agentische digitale Validierungsplattform offiziell auf den Markt und positionierte sich als Anbieter KI-nativer Validierungslösungen für Pharma- und Life-Science-Unternehmen. Die Plattform ermöglicht eine strukturierte, auditfähige GxP-Validierung mit Go-Live-Zeiten von nur vier Wochen – was eine signifikante Beschleunigung gegenüber herkömmlichen Validierungszyklen darstellt, die üblicherweise mindestens vier Monate in Anspruch nehmen. Durch die Verknüpfung von agentischer KI und digitalen Validierungsworkflows definiert Validfor grundlegend neu, wie regulierte Unternehmen Compliance, Audit-Vorbereitung und Dokumentationsmanagement im globalen pharmazeutischen Sektor angehen.

Die pharmazeutische Compliance ist nach wie vor durch einen hohen manuellen Aufwand und operative Komplexität geprägt; jährlich werden Milliarden von Dollar für Validierungsaufgaben, Audit-Vorbereitungen und Altsysteme ausgegeben. Validfor ersetzt diese veralteten Werkzeuge durch eine intelligente End-to-End-Plattform, die routinemäßige Compliance-Aufgaben automatisiert und gleichzeitig die menschliche Kontrolle bei kritischen Entscheidungen beibehält. Dieser Ansatz reduziert die operative Belastung und hilft Unternehmen, den zunehmend anspruchsvollen regulatorischen Standards gerecht zu werden.

„Bei Compliance geht es heute nicht mehr nur um Dokumentation, sondern um Intelligenz“, so Omer Cimen, Mitgründer und CEO von Validfor. „Angesichts stetig steigender regulatorischer Hürden können künftig nur noch agentische, datengesteuerte Systeme die Validierung im großen Stil bewältigen. Wir bauen das digitale Fundament, auf dem die Pharma-Compliance der Zukunft steht. Diese Mittel bringen unsere Mission voran, die Compliance weltweit zu modernisieren. Durch die gezielte Verstärkung der Entwicklerteams will Validfor schon im zweiten Quartal neue innovative Funktionen wie das ‚Autonomous Testing‘ integrieren.“

DOMiNO Ventures und Curiosity VC sind fest davon überzeugt, dass Validfor den Sektor der Validierungssoftware neu definieren wird. „Wir sehen hier ein Team, das mit beeindruckender Konsequenz und Leidenschaft agiert. Deshalb unterstützen wir gemeinsam mit Curiosity VC das internationale Wachstum von Validfor“, sagte Mustafa Kopuk von DOMiNO Ventures.

Weitere Informationen finden Sie unter www.validfor.com

Medienkontakt: media@validfor.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c88fffc1-cd5c-419d-bb69-62d80585c7f9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24c2c387-9f26-4180-8e1b-59f37bb0db49