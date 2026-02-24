Validfor lève 1,2 million de dollars américains pour réinventer la validation dans le domaine des sciences de la vie grâce à l’IA agentique

SAN FRANCISCO, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Validfor annonce ce jour avoir levé 1,2 million de dollars américains lors d’un tour de table de pré-amorçage mené par DOMiNO Ventures, avec la participation de Curiosity VC et d’angel investors. Ce financement permettra d’accélérer le développement produit et d’étendre la plateforme de conformité de l’entreprise basée sur l’IA aux principales sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologies médicales.

Validfor est une start-up B2B qui transforme la conformité dans le domaine des sciences de la vie grâce à une plateforme de validation numérique agentique native basée sur l’IA destinée aux sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologies médicales. L’entreprise fait évoluer le secteur en abandonnant des processus de validation fragmentés et lourds en documents pour se tourner vers des systèmes de conformité autonomes et prêts pour l’audit. Son moteur natif basé sur l’IA structure la documentation réglementaire, automatise les workflows de validation et permet aux entreprises de gérer l’ensemble du cycle de vie de la conformité plus rapidement et avec une plus grande précision.

Début 2026, Validfor a officiellement lancé sa plateforme de validation numérique agentique, se positionnant comme une solution de validation native basée sur l’IA pour les entreprises pharmaceutiques et du secteur des sciences de la vie. La plateforme permet une validation GxP structurée et prête pour l’audit, avec des délais de mise en service aussi courts que 4 semaines, soit nettement plus rapide que les 4 mois minimum nécessaires des cycles de validation traditionnels. En combinant l’IA agentique à des workflows de validation, Validfor redéfinit la manière dont les organisations réglementées abordent la conformité, la préparation à l’audit et la gestion documentaire dans le cadre de leurs opérations pharmaceutiques mondiales.

La conformité pharmaceutique reste largement manuelle et complexe sur le plan opérationnel, avec des milliards de dollars dépensés chaque année pour la main d’œuvre en charge de la validation, de la préparation à l’audit et des systèmes hérités. Validfor remplace les outils obsolètes par une plateforme intelligente de bout en bout qui automatise les tâches routinières de conformité tout en maintenant une supervision humaine pour les décisions critiques. Cette approche permet de réduire la charge opérationnelle et d’aider les organisations à s’adapter à des normes réglementaires chaque jour plus exigeantes.

Omer Cimen, cofondateur et PDG de Validfor a déclaré : « La conformité évolue, passant de la documentation à l’intelligence. À mesure que s’accroît la complexité réglementaire, seuls les systèmes agentiques basés sur les données seront en capacité de gérer la validation du cycle de vie à grande échelle. Validfor développe l’infrastructure numérique destinée à propulser la prochaine génération de conformité dans l’industrie pharmaceutique. Ce financement vient dynamiser notre mission de modernisation de la conformité à l’échelle mondiale et nous donnera les moyens de consolider immédiatement notre équipe d’ingénierie afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que les tests autonomes, dès le deuxième trimestre. »

DOMiNO Ventures et Curiosity VC sont pleinement convaincus que Validfor s’apprête à révolutionner le secteur des logiciels de validation. Et Mustafa Kopuk, de DOMiNO Ventures, d’ajouter : « Nous voyons une équipe solide, portée par une capacité d’exécution et un engagement remarquables ; c’est pourquoi nous avons choisi d’investir aux côtés de Curiosity VC afin d’accompagner l’expansion internationale de Validfor. »

