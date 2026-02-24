Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 février 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 24 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 février au 20 février 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		Code identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions		 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/02/2026FR000012533855 500103,0418XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/02/2026FR000012533817 000102,8641CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/02/2026FR000012533839 712103,1670XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/02/2026FR000012533820 000103,2743CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/02/2026FR000012533818 087101,5582XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/02/2026FR00001253387 799101,5038CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/02/2026FR000012533852 000104,8364XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/02/2026FR000012533818 000104,8780CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/02/2026FR000012533857 623104,4845XPAR

