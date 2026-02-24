Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 février 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 février 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 février au 20 février 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des
actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/02/2026
|FR0000125338
|55 500
|103,0418
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/02/2026
|FR0000125338
|17 000
|102,8641
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/02/2026
|FR0000125338
|39 712
|103,1670
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/02/2026
|FR0000125338
|20 000
|103,2743
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/02/2026
|FR0000125338
|18 087
|101,5582
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/02/2026
|FR0000125338
|7 799
|101,5038
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/02/2026
|FR0000125338
|52 000
|104,8364
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/02/2026
|FR0000125338
|18 000
|104,8780
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/02/2026
|FR0000125338
|57 623
|104,4845
|XPAR
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-02-24_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_16 fevrier_au_20 fevrier 2026