VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 février au 20 février 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 23 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 16 février au 20 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 16 février au 20 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-02-16FR00001254866 983136,0962XPAR
VINCI2026-02-16FR00001254864 570136,1392CEUX
VINCI2026-02-16FR00001254862 643136,1648AQEU
VINCI2026-02-16FR0000125486687136,2276TQEX
VINCI2026-02-17FR00001254866 983137,0815XPAR
VINCI2026-02-17FR00001254864 970137,0996CEUX
VINCI2026-02-17FR00001254862 078137,1363AQEU
VINCI2026-02-17FR0000125486778137,0797TQEX
VINCI2026-02-18FR00001254866 004138,1058XPAR
VINCI2026-02-18FR00001254865 255138,1437CEUX
VINCI2026-02-18FR00001254862 551138,0291AQEU
VINCI2026-02-18FR0000125486877138,1561TQEX
VINCI2026-02-19FR00001254868 123138,3534XPAR
VINCI2026-02-19FR00001254864 503138,3512CEUX
VINCI2026-02-19FR00001254861 539138,4461AQEU
VINCI2026-02-19FR0000125486550138,3821TQEX
VINCI2026-02-20FR00001254867 093139,7994XPAR
VINCI2026-02-20FR00001254864 621139,8410CEUX
VINCI2026-02-20FR00001254862 036139,8930AQEU
VINCI2026-02-20FR0000125486915139,9446TQEX
      
  TOTAL73 759137,8995 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 16-02-26 au 20-02-26 vF
GlobeNewswire

Recommended Reading