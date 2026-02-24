VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 février au 20 février 2026

Nanterre, le 23 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 16 février au 20 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 16 février au 20 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-02-16 FR0000125486 6 983 136,0962 XPAR VINCI 2026-02-16 FR0000125486 4 570 136,1392 CEUX VINCI 2026-02-16 FR0000125486 2 643 136,1648 AQEU VINCI 2026-02-16 FR0000125486 687 136,2276 TQEX VINCI 2026-02-17 FR0000125486 6 983 137,0815 XPAR VINCI 2026-02-17 FR0000125486 4 970 137,0996 CEUX VINCI 2026-02-17 FR0000125486 2 078 137,1363 AQEU VINCI 2026-02-17 FR0000125486 778 137,0797 TQEX VINCI 2026-02-18 FR0000125486 6 004 138,1058 XPAR VINCI 2026-02-18 FR0000125486 5 255 138,1437 CEUX VINCI 2026-02-18 FR0000125486 2 551 138,0291 AQEU VINCI 2026-02-18 FR0000125486 877 138,1561 TQEX VINCI 2026-02-19 FR0000125486 8 123 138,3534 XPAR VINCI 2026-02-19 FR0000125486 4 503 138,3512 CEUX VINCI 2026-02-19 FR0000125486 1 539 138,4461 AQEU VINCI 2026-02-19 FR0000125486 550 138,3821 TQEX VINCI 2026-02-20 FR0000125486 7 093 139,7994 XPAR VINCI 2026-02-20 FR0000125486 4 621 139,8410 CEUX VINCI 2026-02-20 FR0000125486 2 036 139,8930 AQEU VINCI 2026-02-20 FR0000125486 915 139,9446 TQEX TOTAL 73 759 137,8995

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

