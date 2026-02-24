BIC : RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2025

Clichy, France – le 24 février 2026

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2025

Une année 2025 difficile, avec une amélioration de la dynamique au 2nd semestre. Génération de flux nets de trésorerie disponible résiliente

Une gouvernance et une équipe de direction renouvelées pour mener à bien la prochaine phase de croissance de BIC

Premières actions stratégiques initiées au 2nd semestre 2025 pour simplifier le portefeuille

Chiffre d’affaires de 2 090 m€ sur l’année, soit -0,9 % à taux de change constants (-4,7 % à base comparable0F1), dans un environnement particulièrement difficile aux Etats-Unis. Chiffre d’affaires de 495 m€ au 4e trimestre, soit +1,1 % à taux de change constants (-2,3 % à base comparable1), avec une performance robuste de Tangle Teezer et une forte croissance au Brésil, au Moyen-Orient et en Afrique.

Résultat d’exploitation ajusté de 283 m€ en 2025 (contre 343 m€ en 2024), marge d’exploitation ajustée à 13,6 % reflétant un recul de la marge brute, partiellement compensé par la gestion des coûts.

BPA ajusté à 4,74 euros en 2025 (contre 6,15 euros en 2024).

Génération de flux nets de trésorerie disponible résiliente, à 222 m€ (contre 271 m€ en 2024), reflétant une gestion financière rigoureuse.

Perspectives 2026 : en cette année de transition, BIC anticipe une amélioration des tendances en chiffre d’affaires organique2, une légère progression de la marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

Politique de rémunération durable des actionnaires :

Dividende ordinaire de 2,40 euros par action2F 3 au titre de l’exercice 2025, qui sera payé le 3 juin 2026, pour un montant estimé de 98 m€ et un pay-out de 51% ;

au titre de l’exercice 2025, qui sera payé le 3 juin 2026, pour un montant estimé de 98 m€ et un pay-out de 51% ; Renouvellement du programme de rachat d’actions avec jusqu’à 40 m€ alloués en 2026.

Rob Versloot, Directeur Général, a commenté :

« 2025 a été une année difficile pour BIC, et nous avons fait face à des défis sur plusieurs de nos marchés clés. Dans cet environnement, nous avons stabilisé la performance au second semestre et délivré des résultats conformes aux objectifs communiqués lorsque j'ai pris mes fonctions de Directeur Général.

Nous avons également pris des mesures décisives pour simplifier notre portefeuille de marques en discontinuant les activités dont les performances n’étaient pas au rendez-vous, et en réussissant l’intégration de Tangle Teezer, qui a enregistré une croissance à deux chiffres lors de sa première année au sein de BIC. De plus, une nouvelle équipe dirigeante est désormais en place avec l’objectif d’améliorer la performance, avec le soutien d’un Conseil d’Administration renouvelé.

Je suis pleinement convaincu que la force et la puissance de notre marque, l’étendue de notre réseau de distribution et nos capacités de production uniques seront des piliers essentiels pour le développement de BIC.

2026 sera une année de transition pendant laquelle nous nous efforcerons de simplifier et transformer l’organisation dans le but de générer une croissance durable et rentable pour créer de la valeur à long terme. »

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T4 2024 T4 2025 2024 2025 Chiffre d’affaires 517 495 2 197 2 090 Variation en publié (1,6) % (4,4) % (2,9) % (4,8) % Variation à base comparable +2,9% (2,3) % +3,1% (4,7) % Variation à taux de change constants +2,9% +1,1% +3,1% (0,9) % Résultat d’exploitation ajusté - - 343 283 Marge d’exploitation ajustée - - 15,6% 13,6% BPA Groupe ajusté - - 6,15 € 4,74 € Flux nets de trésorerie disponible - - 271 222

Perspectives 2026

En cette année de transition, alors que l’équipe dirigeante renouvelée prépare son plan stratégique, qui sera présenté dans le courant de l’année, BIC anticipe, dans les hypothèses actuelles, une amélioration des tendances en chiffre d’affaires organique4, une légère progression de la marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

Eléments clés financiers

en millions d’euros 2024 2025 Chiffre d’affaires 2 197 2 090 Marge brute 1 103 1 019 Taux de marge brute 50,2% 48,8% Résultat d’exploitation (EBIT) 290 156 Marge d’exploitation 13,2% 7,5% Éléments non récurrents4F5 53 127 Résultat d’exploitation ajusté 343 283 Marge d’exploitation ajustée 15,6% 13,6%

Le chiffre d’affaires en 2025 s’est établi à 2 090 millions d’euros, en baisse de 0,9 % à taux de change constants, principalement à cause de la faible performance aux États-Unis et en Amérique latine des divisions Human Expression et Flame for Life. Celle-ci a été partiellement compensée par la performance solide de Tangle Teezer, la croissance de l’activité au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que dans la division Blade Excellence au Brésil.

La marge brute en 2025 s’est établie à 48,8 %, contre 50,2 % en 2024, en raison de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’électricité, ainsi que de l’impact négatif des droits de douane et de la fluctuation des devises. Elle a été partiellement compensée par l’impact favorable du prix et du mix, par la poursuite de l’optimisation des processus de production et par la contribution positive de Tangle Teezer.

La marge d’exploitation ajustée en 2025 s’est établie à 13,6 %, contre 15,6 % en 2024, principalement suite à la baisse de la marge brute. Même si la marge d’exploitation ajustée a bénéficié de la diminution des dépenses d’exploitation, celle-ci a été plus que compensée par l’effet de levier négatif de la baisse du chiffre d’affaires sur la base de coûts.

Les éléments non récurrents en 2025 ont été de 127 millions d’euros (contre 53 millions d’euros en 2024), principalement liés à la cession de Cello en Inde annoncée en octobre 2025, ainsi qu’à l’arrêt des activités Skin Creative et de Rocketbook, annoncé en décembre 2025. Ces éléments non récurrents comprennent principalement :

104 millions d’euros liés à l’arrêt des activités de Skin Creative et de Rocketbook, incluant notamment les dépréciations du goodwill et des immobilisations incorporelles, ainsi que celles des stocks et des machines. Ce montant comprend également la dépréciation des actifs de Rocketbook comptabilisée au 1 er semestre 2025 pour 19 millions d’euros ;

liés à l’arrêt des activités de et de Rocketbook, incluant notamment les dépréciations du et des immobilisations incorporelles, ainsi que celles des stocks et des machines. Ce montant comprend également la dépréciation des actifs de Rocketbook comptabilisée au 1 semestre 2025 pour 19 millions d’euros ; 11 millions d’euros liés à l’impact négatif de la cession de Cello ;

liés à l’impact négatif de la cession de Cello ; 10 millions d’euros d’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d’achat d’électricité (PPA) signé en 2023 en France et du contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) signé en 2022 en Grèce.





Résultat net et bénéfice par action (BPA)

en millions d’euros 2024 2025 Résultat d’exploitation (EBIT) 290 156 Résultat financier 8 (17) Résultat avant impôts 298 139 Résultat net part du Groupe 212 86 Bénéfice par action Groupe 5,10 € 2,10 € Résultat net part du Groupe ajusté 256 195 Bénéfice par action Groupe ajusté 6,15 € 4,74 €

Le résultat financier en 2025 s’est établi à -17 millions d’euros, en raison principalement de l’impact défavorable de la juste valeur des actifs financiers libellés en dollar américain au Brésil et au Mexique, ainsi que des charges d’intérêt liées à la dette d’acquisition de Tangle Teezer.

Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2025 est de 38,0 %, contre 28,8 % en 2024. Cette hausse s’explique principalement par :

La dépréciation totale des activités de tatouages regroupées sous Skin Creative et de Rocketbook, suite à l’annonce de leur arrêt ;

et de Rocketbook, suite à l’annonce de leur arrêt ; La contribution exceptionnelle sur les bénéfices de 2024 et 2025 des grandes entreprises, telle qu’adoptée en février 2025 dans la loi de Finances du gouvernement français.

En excluant ces impacts exceptionnels, le taux d'imposition effectif en 2025 s'élève à 28,3 %.

Évolution de la position nette de trésorerie

en millions d’euros 2024 2025 Position nette de trésorerie (début de période) 385 189 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +358 +309 Dont marge brute d’autofinancement +471 +400 Dont variation du besoin en fonds de roulement +18 +7 Dont autres5F6 (131) (98) Investissements industriels (87) (87) Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) 271 222 Paiement des dividendes (178) (127) Rachat d’actions (56) (40) Acquisition de Tangle Teezer (201) - Cession de Cello en Inde - +14 Autres éléments (32) (24) Position nette de trésorerie (fin de période) 189 234

La génération de flux nets de trésorerie disponible en 2025 s’est établie à 222 millions d’euros, contre 271 millions d’euros en 2024, une diminution essentiellement liée à la baisse de la marge brute d’autofinancement en raison d’une performance commerciale plus faible.

Fin 2025, la position nette de trésorerie était de 234 millions d’euros, en hausse de 45 millions d'euros par rapport à l’année dernière.

Rémunération des actionnaires au cours de l’exercice 2025 :

Un montant total de 127 millions d’euros de dividendes, soit 3,08 euros par action, a été versé en juin 2025 ;

40 millions d’euros de rachats d’actions ont été effectués par Société BIC, soit 759 848 actions rachetées à un prix unitaire moyen de 52,64 euros.



Evènements clés de 2025

Changements au sein du Conseil d’Administration de BIC :

A la suite des décisions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2025, le Conseil d’Administration a : Nommé Edouard Bich en qualité de Président non Exécutif du Conseil d’Administration, en remplacement de Nikos Koumettis. Nommé Esther Gaide en qualité d’Administratrice Référente Indépendante, Présidente du Comité d’Audit et membre du Comité des Rémunérations, en remplacement de Maëlys Castella. A pris acte de la nomination de Marie-Edmée Vallery-Radot , en qualité de représentante permanente de Société M.B.D. au sein du Conseil d’Administration, en remplacement d’Edouard Bich.

En septembre et décembre 2025, le Conseil d’Administration a coopté quatre nouveaux administrateurs : Rob Versloot, nouveau Directeur Général de BIC, en remplacement de Gonzalve Bich, en tant qu’administrateur. Albert Baladi, en remplacement de Jake Schwartz en tant qu’Administrateur Indépendant. Albert Baladi a également été nommé membre du Comité d’Audit et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. Geoffroy Bich , en remplacement de Timothée Bich, en tant qu’Administrateur. Karen Guerra en remplacement de Carole Callebaut Piwnica comme Administratrice Indépendante. Karen Guerra a également été nommée Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. La ratification de ces cooptations sera proposée à l’Assemblée Générale du 20 mai 2026.



Equipe de direction renouvelée, avec de nouvelles arrivées au cours des 12 derniers mois :

Rob Versloot , Directeur Général.

, Directeur Général. Grégory Lambertie , Directeur Financier et Digital.

, Directeur Financier et Digital. Alexandra Malak , Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de l’Environnement de travail.

, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de l’Environnement de travail. Alina Asiminei , Directrice Commerciale, International.

, Directrice Commerciale, International. Haven Cockerham, Directeur Commercial, Amérique du Nord.





Premières actions stratégiques initiées au cours du second semestre 2025 :

Cession de l’activité Cello de BIC en Inde.

Annonce de l’arrêt des activités de Rocketbook et de Skin Creative.

Tendances opérationnelles par division

Division Human Expression

en millions d’euros T4 2024 T4 2025 2024 2025 Chiffre d’affaires 162 138 814 736 Variation en publié (5,4) % (14,7) % (3,8) % (9,6) % Variation à base comparable (1,1) % (5,8) % +2,9% (5,6) % Variation à taux de change constants (1,1) % (9,3) % +2,9% (6,3) % Résultat d’exploitation ajusté - - 62 55 Marge d’exploitation ajustée - - 7,6% 7,5%

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au 4e trimestre 2025 a reculé de 9,3 % à taux de change constants. Hors impact négatif de la cession de Cello au 4e trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 5,8 %.

Le chiffre d’affaires de la division sur l’année 2025 a reculé de 6,3 % à taux de change constants, principalement à cause de faibles performances en Amérique latine et aux États-Unis et de la contribution négative des activités discontinuées, qui ont plus que compensé la croissance soutenue au Moyen-Orient et en Afrique.

En Europe , le chiffre d’affaires a légèrement diminué à taux de change constants après une excellente année 2024 qui avait été portée par la contribution de produits iconiques tels que le 4-Couleurs version Jeux Olympiques. L’année 2025 a toutefois été caractérisée par une amélioration séquentielle de la performance trimestre après trimestre, grâce à une croissance à deux chiffres dans les enseignes de discount et aux gains de distribution réalisés tout au long de l’année, en particulier en Allemagne. Les innovations récentes, telles que le 4-Couleurs Smooth et la nouvelle gamme de surligneurs pastel (BIC BriteLiner Grip), ont positivement contribué à la performance.





, le chiffre d’affaires a légèrement diminué à taux de change constants après une excellente année 2024 qui avait été portée par la contribution de produits iconiques tels que le 4-Couleurs version Jeux Olympiques. L’année 2025 a toutefois été caractérisée par une amélioration séquentielle de la performance trimestre après trimestre, grâce à une croissance à deux chiffres dans les enseignes de discount et aux gains de distribution réalisés tout au long de l’année, en particulier en Allemagne. Les innovations récentes, telles que le 4-Couleurs Smooth et la nouvelle gamme de surligneurs pastel (BIC BriteLiner Grip), ont positivement contribué à la performance. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse d’environ 5% à taux de change constants, dans un environnement commercial difficile et très fluctuant. Toutefois, la performance s’est nettement améliorée au second semestre, bien que demeurant légèrement négative. Le marché de la papeterie aux Etats-Unis a été stable en valeur sur l’année, tandis que le segment des stylos à bille, auquel BIC est le plus exposé, a enregistré une baisse d’environ 5%6F 7 . Dans ce contexte, BIC a surperformé le marché dans d’autres segments clés, tels que les porte-mines et les produits de correction, en particulier pendant la période de rentrée scolaire.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse d’environ 5% à taux de change constants, dans un environnement commercial difficile et très fluctuant. Toutefois, la performance s’est nettement améliorée au second semestre, bien que demeurant légèrement négative. Le marché de la papeterie aux Etats-Unis a été stable en valeur sur l’année, tandis que le segment des stylos à bille, auquel BIC est le plus exposé, a enregistré une baisse d’environ 5%6F . Dans ce contexte, BIC a surperformé le marché dans d’autres segments clés, tels que les porte-mines et les produits de correction, en particulier pendant la période de rentrée scolaire. En Amérique latine, le chiffre d’affaires a reculé de manière significative à taux de change constants, particulièrement au Mexique et au Brésil. Au Mexique, la performance de BIC a été impactée par un contexte de consommation difficile marqué par une concurrence accrue dans la grande distribution, en particulier de la part des marques de distributeurs. Au Brésil, le chiffre d’affaires s’est inscrit en baisse dans un contexte concurrentiel intense, notamment dans les stylos à bille et les produits de coloriage. La croissance du chiffre d’affaires s’est toutefois considérablement améliorée au second semestre, portée par la performance de segments à valeur ajoutée tels que le 4-Couleurs et les stylos à encre gel.





Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance d’environ 5% à taux de change constants, principalement portée par les pays du Moyen-Orient, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. La bonne performance pendant la période de rentrée scolaire dans les pays clés a contribué à une forte croissance du chiffre d’affaires au 4e trimestre, soutenue par une exécution commerciale rigoureuse et par la poursuite de la bonne dynamique des produits iconiques, comme le stylo BIC Cristal.





La marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression en 2025 a atteint 7,5 %, contre 7,6% en 2024. L’impact défavorable de la fluctuation des devises et l’augmentation des coûts des matières premières ont été compensés par la baisse des charges d’exploitation, ainsi que par l’effet favorable du prix et du mix.

Division Flame for Life

en millions d’euros T4 2024 T4 2025 2024 2025 Chiffre d’affaires 216 194 810 723 Variation en publié (0,5) % (10,4) % (4,9) % (10,8) % Variation à base comparable +3,0% (5,2) % (0,9) % (6,7) % Variation à taux de change constants +3,0% (5,2) % (0,9) % (6,7) % Résultat d’exploitation ajusté - - 269 216 Marge d’exploitation ajustée - - 33,3% 29,9%

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au 4e trimestre 2025 a reculé de 5,2 % à taux de change constants.

Sur l’année, le chiffre d’affaires de la division a diminué de 6,7 % à taux de change constants, en raison de la faible performance en Amérique du Nord et en Amérique latine.

En Europe , le chiffre d’affaires a légèrement baissé en raison d’une moins bonne dynamique dans plusieurs pays, comme en Italie et en Allemagne. La performance de l’activité dans la région a toutefois été portée par de nouveaux gains de distribution dans les enseignes de discount, ainsi que par une forte croissance en France, en Espagne et en Roumanie. La performance a également été solide dans le segment des briquets utilitaires, soutenu par le lancement réussi du modèle rechargeable BIC EZ Load dans plusieurs pays.





, le chiffre d’affaires a légèrement baissé en raison d’une moins bonne dynamique dans plusieurs pays, comme en Italie et en Allemagne. La performance de l’activité dans la région a toutefois été portée par de nouveaux gains de distribution dans les enseignes de discount, ainsi que par une forte croissance en France, en Espagne et en Roumanie. La performance a également été solide dans le segment des briquets utilitaires, soutenu par le lancement réussi du modèle rechargeable BIC EZ Load dans plusieurs pays. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a été en net recul, en particulier au 1 er semestre, en raison d’une détérioration de l’environnement commercial aux États-Unis et du contexte de consommation difficile. Aux États-Unis, le marché des briquets de poche a baissé de 3,7 % en valeur en 20257F 8 , avec une amélioration séquentielle au cours de l’année, et BIC a maintenu sa part de marché. En outre, dans un contexte de baisse de la consommation, le déclin du marché des briquets utilitaires s’est accéléré au 4 e trimestre, avec une baisse de 4,7 % en valeur8F 9 .





, le chiffre d’affaires a été en net recul, en particulier au 1 semestre, en raison d’une détérioration de l’environnement commercial aux États-Unis et du contexte de consommation difficile. Aux États-Unis, le marché des briquets de poche a baissé de 3,7 % en valeur en 20257F , avec une amélioration séquentielle au cours de l’année, et BIC a maintenu sa part de marché. En outre, dans un contexte de baisse de la consommation, le déclin du marché des briquets utilitaires s’est accéléré au 4 trimestre, avec une baisse de 4,7 % en valeur8F . En Amérique latine , la baisse du chiffre d’affaires provient de la faible performance au Mexique liée à des conditions de marché difficiles dans les réseaux de distribution traditionnels où BIC a fait face à une forte concurrence. Au Brésil , le chiffre d’affaires a également enregistré un recul en raison d’une concurrence accrue et du ralentissement du marché des briquets en 2025. La performance s’est néanmoins améliorée au 4 e trimestre et BIC a fortement surperformé le segment des briquets utilitaires.





, la baisse du chiffre d’affaires provient de la faible performance liée à des conditions de marché difficiles dans les réseaux de distribution traditionnels où BIC a fait face à une forte concurrence. , le chiffre d’affaires a également enregistré un recul en raison d’une concurrence accrue et du ralentissement du marché des briquets en 2025. La performance s’est néanmoins améliorée au 4 trimestre et BIC a fortement surperformé le segment des briquets utilitaires. Au Moyen-Orient et en Afrique, la performance du chiffre d’affaires a été forte, portée principalement par la croissance des volumes, soutenue par une solide exécution commerciale au Nigeria et des gains de distribution au Maroc.





La marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life sur l’année 2025 s’est établie à 29,9 %, contre 33,3 % en 2024, en raison principalement de l’impact négatif des droits de douane au second semestre et de la baisse du chiffre d’affaires.

Division Blade Excellence

en millions d’euros T4 2024 T4 2025 2024 2025 Chiffre d’affaires 130 154 543 602 Variation en publié +0,6% +18,1% +1,2% +10,8% Variation à base comparable +7,9% +6,4% +9,7% (0,8) % Variation à taux de change constants +7,9% +24,8% +9,7% +15,7% Résultat d’exploitation ajusté - - 101 96 Marge d’exploitation ajustée - - 18,5% 15,9%

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au 4e trimestre 2025 a progressé de 24,8 % à taux de change constants. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a progressé de 6,4 %.

Le chiffre d’affaires de la division en 2025 a progressé de 15,7 % à taux de change constants, porté principalement par Tangle Teezer. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a reculé de 0,8 %.

En Europe , le chiffre d’affaires a enregistré une forte progression à taux de change constants, grâce à la croissance soutenue de Tangle Teezer. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a enregistré un léger recul en raison de performances modestes dans des pays clés, comme l’Italie, la Grèce et la Pologne, malgré des gains de distribution en Europe de l’Est. Par ailleurs, les innovations récentes, telles que les rasoirs BIC Hybrid Flex 5, BIC Click 3 Soleil rechargeable ainsi que BIC Soleil Escape, ont été des contributeurs clés à la croissance.





, le chiffre d’affaires a enregistré une forte progression à taux de change constants, grâce à la croissance soutenue de Tangle Teezer. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a enregistré un léger recul en raison de performances modestes dans des pays clés, comme l’Italie, la Grèce et la Pologne, malgré des gains de distribution en Europe de l’Est. Par ailleurs, les innovations récentes, telles que les rasoirs BIC Hybrid Flex 5, BIC Click 3 Soleil rechargeable ainsi que BIC Soleil Escape, ont été des contributeurs clés à la croissance. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a enregistré une progression à deux chiffres à taux de change constants, portée par la forte croissance de Tangle Teezer sur l’année. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse d’environ 5%, principalement en raison de tendances difficiles sur le marché américain et d’une concurrence intense. En 2025, le marché des rasoirs non rechargeables aux Etats-Unis a reculé de 4,4 % en valeur9F 10 . En revanche, les rasoirs à valeur ajoutée, tels que le BIC Flex 5 et le nouveau BIC Soleil Glide, ont enregistré de bonnes performances grâce à des campagnes publicitaires réussies.





, le chiffre d’affaires a enregistré une progression à deux chiffres à taux de change constants, portée par la forte croissance de Tangle Teezer sur l’année. Hors Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse d’environ 5%, principalement en raison de tendances difficiles sur le marché américain et d’une concurrence intense. En 2025, le marché des rasoirs non rechargeables aux Etats-Unis a reculé de 4,4 % en valeur9F . En revanche, les rasoirs à valeur ajoutée, tels que le BIC Flex 5 et le nouveau BIC Soleil Glide, ont enregistré de bonnes performances grâce à des campagnes publicitaires réussies. En Amérique latine , le chiffre d’affaires a enregistré une croissance d’environ 5% à taux de change constants. Au Brésil , BIC a continué à étendre son réseau de distribution grâce à sa stratégie de montée en gamme dans le segment des rasoirs à trois lames. Les produits des gammes BIC Flex et Soleil ont particulièrement contribué à cette croissance, grâce au succès des campagnes publicitaires. Au Mexique , dans un environnement hautement concurrentiel, le chiffre d’affaires a légèrement progressé, porté par les ventes de produits à valeur ajoutée dans les enseignes de grande distribution, comme le BIC Comfort 3 et le BIC Flex 3 rechargeable.





, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance d’environ 5% à taux de change constants. , BIC a continué à étendre son réseau de distribution grâce à sa stratégie de montée en gamme dans le segment des rasoirs à trois lames. Les produits des gammes BIC Flex et Soleil ont particulièrement contribué à cette croissance, grâce au succès des campagnes publicitaires. , dans un environnement hautement concurrentiel, le chiffre d’affaires a légèrement progressé, porté par les ventes de produits à valeur ajoutée dans les enseignes de grande distribution, comme le BIC Comfort 3 et le BIC Flex 3 rechargeable. Au Moyen-Orient et en Afrique , le chiffre d’affaires a enregistré une légère croissance à taux de change constants, avec une performance particulièrement forte au 4 e trimestre, en raison de la hausse des volumes et d’une exécution commerciale solide sur les marchés clés, dont le Maroc, le Nigeria et les pays du Moyen‑Orient.





, le chiffre d’affaires a enregistré une légère croissance à taux de change constants, avec une performance particulièrement forte au 4 trimestre, en raison de la hausse des volumes et d’une exécution commerciale solide sur les marchés clés, dont le Maroc, le Nigeria et les pays du Moyen‑Orient. Tangle Teezer a enregistré de très bons résultats en 2025, contribuant à hauteur de 4,1 points à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe. Le chiffre d’affaires a enregistré une progression forte dans les régions clés et dans les principaux canaux de distribution, grâce au succès continu des produits des gammes The Ultimate Detangler et Mini Ultimate. En 2025, Tangle Teezer a surperformé la catégorie des brosses à cheveux sur ses principaux marchés, consolidant ainsi sa position de leader au Royaume-Uni et devenant le 3ème acteur en part de marché aux États-Unis10F11.





La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence sur l’année 2025 s’est établie à 15,9 %, contre 18,5 % en 2024, en raison principalement de la hausse des coûts d’électricité et des matières premières, ainsi que de l’impact des droits de douane aux Etats-Unis. Cette baisse a été partiellement compensée par l’impact favorable du prix et du mix.

Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique (en millions d’euros)

2024 2025 % en publié % à base comparable % à taux de change constants T4 Groupe 517 495 (4,4) % (2,3) % +1,1% Europe 150 158 +5,7% (2,4) % +6,5% Amérique du Nord 196 180 (8,1) % (5,2) % +0,3% Amérique latine 107 95 (11,5) % (4,4) % (4,5) % Moyen-Orient et Afrique 36 44 +20,4% +25,0% +25,0% Asie et Océanie 27 17 (37,7) % (12,1) % (31,3) % Annuel Groupe 2 197 2 090 (4,8) % (4,7) % (0,9) % Europe 698 736 +5,5% (1,6) % +6,0% Amérique du Nord 819 750 (8,4) % (8,7) % (4,2) % Amérique latine 425 365 (14,0) % (4,4) % (4,4) % Moyen-Orient et Afrique 162 166 +2,0% +3,9% +3,9% Asie et Océanie 93 73 (21,3) % (10,0) % (15,8) %

Chiffre d’affaires par division (en millions d’euros)

2024 2025 % en publié Impact de change Impact de périmètre11F12 % à base comparable T4 Groupe 517 495 (4,4) % (5,5) % +3,4% (2,3) % Human Expression 162 138 (14,7) % (5,4) % (3,5) % (5,8) % Flame for Life 216 194 (10,4) % (5,2) % +0,0% (5,2) % Blade Excellence 130 154 +18,1% (6,7) % +18,4% +6,4% Autres produits 9 9 (0,7) % +0,0% +0,0% (0,7) % Annuel Groupe 2 197 2 090 (4,8) % (3,9) % +3,8% (4,7) % Human Expression 814 736 (9,6) % (3,3) % (0,7) % (5,6) % Flame for Life 810 723 (10,8) % (4,1) % +0,0% (6,7) % Blade Excellence 543 602 +10,8% (4,9) % +16,5% (0,8) % Autres produits 30 30 +1,3% +0,0% +0,0% +1,3%

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

en % T4 2024 T4 2025 2024 2025 Périmètre +0,0 +3,4 +0,0 +3,8 Devises (2,5) (5,5) (2,2) (3,9) Dont USD +0,4 (3,2) +0,0 (1,5) Dont BRL (1,6) (0,1) (0,7) (0,7) Dont MXN (0,7) +0,2 (0,2) (0,4) Dont ARS (2,1) (1,3) (3,8) (0,6) Dont CAD (0,0) (0,2) (0,0) (0,2) Dont NGN (0,6) +0,1 (0,8) (0,1) Dont TRY (0,2) (0,3) (0,5) (0,2) Dont RUB et UAH (0,2) +0,3 (0,2) +0,1

Résultat d’exploitation et résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d’exploitation Résultat d’exploitation ajusté en millions d’euros 2024 2025 2024 2025 Groupe 290 156 343 283 Marge 13,2% 7,5% 15,6% 13,6% Human Expression 34 (62) 62 55 Marge 4,1% (8,4)% 7,6% 7,5% Flame for Life 263 218 269 216 Marge 32,4% 30,2% 33,3% 29,9% Blade Excellence 83 84 101 96 Marge 15,2% 13,9% 18,5% 15,9% Autres produits (4) (5) (4) (5) Coûts non alloués (85) (79) (85) (79)

Compte de résultat condensé

en millions d’euros 2024 2025 Chiffre d’affaires 2 197 2 090 Coût des ventes 1 094 1 071 Marge brute 1 103 1 019 Charges d’exploitation et autres charges 813 863 Résultat d’exploitation (EBIT) 290 156 Résultat financier 8 (17) Résultat avant impôts 298 139 Impôts (86) (53) Résultat net part du Groupe 212 86 Bénéfice par action Groupe (en euros) 5,10 2,10 Nombre moyen d’actions en circulation (net des actions propres) 41 561 522 41 111 812

Bilan12F13

en million d’euros 31 décembre

2024 31 décembre 2025 Actifs Immobilisations corporelles nettes 610 590 Immeubles de placement 1 0 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 558 423 Autres actifs non courants 160 152 Actif non courant 1 329 1 165 Stock et en-cours 539 478 Clients et autres créances 456 422 Autres actifs courants 52 69 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 6 18 Trésorerie et équivalents de trésorerie 456 461 Actif courant 1 510 1 448 Total de l'Actif 2 839 2 613 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 793 1 665 Emprunts et dettes financières non courants 168 154 Autres dettes non courantes 192 196 Passif non courant 360 350 Fournisseurs et comptes rattachés 173 153 Emprunts et dettes financières courants 167 164 Autres dettes courantes 346 281 Passif courant 686 598 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 839 2 613

Besoin en fonds de roulement et tableau des flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement

(en millions d’euros) 2024 2025 Besoin en fonds de roulement13F14 553 509 Dont stocks 539 478 Dont clients et autres créances 456 422 Dont fournisseurs et comptes rattachés (173) (153)





Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2024 2025 Résultat net part du Groupe 212 86 Amortissements et provisions 132 119 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 127 195 Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 471 400 (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant 18 7 Autres (131) (98) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 358 309 Investissements industriels (87) (87) Acquisition de Tangle Teezer (201) 0 Cession de Cello - 14 Autres 5 13 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (284) (60) Dividendes payés (178) (127) Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 178 (32) Programme de rachat d’actions (56) (40) Autres flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (17) (24) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (73) (223) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) 1 26 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture, net des découverts bancaires 468 456 Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) 1 26 Différence de change (12) (21) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 456 461

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté (en millions d’euros) 2024 2025 Résultat d’exploitation (EBIT) 290 156 Prime exceptionnelle versée aux employés14F15 +8 - Coûts d’acquisition Tangle Teezer +4 - Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer au S1 - +6 Coûts de restructuration +6 - Contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France15F16 +16 +10 Earnout Djeep16F17 - (4) Cession de Cello - +11 Perte de valeur Inkbox en 2024 +20 - Arrêt des activités de Skin Creative et de Rocketbook17F18 - +104 Résultat d’exploitation ajusté 343 283





Réconciliation du BPA ajusté (en euros) 2024 2025 BPA Groupe 5,10 2,10 Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine (0,04) - Prime exceptionnelle versée aux employés15 +0,14 - Coûts d’acquisition de Tangle Teezer +0,08 - Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer au S1 - +0,10 Coûts de restructuration +0,10 - Contrat virtuel d’achat d’électricité (VPPA) et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France16 +0,29 +0,18 Earnout Djeep17 - (0,09) Cession de Cello - +0,10 Perte de valeur Inkbox en 2024 +0,48 - Arrêt des activités de Skin Creative et de Rocketbook - +2,35 BPA ajusté Groupe 6,15 4,74





Réconciliation de la position nette de trésorerie (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)18F19 +459 +469 Emprunts et dettes financières courants (2) (150) (145) Emprunts et dettes financières non courants (3) (120) (90) Position nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 189 234

Programme de rachats d’actions

Société BIC



Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré

(en euros)



Montant

(en millions d’euros)



Janvier 2025 - - - Février 2025 28 126 59,90 1,7 Mars 2025 85 046 62,17 5,3 Avril 2025 97 649 59,73 5,8 Mai 2025 - - - Juin 2025 - - - Juillet 2025 - - - Août 2025 44 012 54,34 2,4 Septembre 2025 103 290 53,30 5,5 Octobre 2025 53 527 49,73 2,7 Novembre 2025 348 198 47,78 16,6 Décembre 2025 - - - Total 759 848 52,64 40,0

Capital et droits de vote

Au 31 décembre 2025, le capital social de Société BIC est composé de 40 861 314 actions, représentant :

57 596 814 droits de vote,

57 417 040 droits de vote nets des actions privées de droits de vote.

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin décembre 2025 est de 179 774.

Glossaire

Ajusté : Ajusté signifie hors éléments non-récurrents.

Ajusté signifie hors éléments non-récurrents. À taux de change constants : Les variations à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

Les variations à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente. À base comparable (croissance organique) : Variation à taux de change et périmètre constants.

Variation à taux de change et périmètre constants. Résultat d’exploitation (EBIT) : Résultat avant intérêts et impôts.

Résultat avant intérêts et impôts. Marge d’exploitation ajustée : Résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

Résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. BPA : Bénéfice par action.

Bénéfice par action. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : Marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels.

Marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels. Position nette de trésorerie : Trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (excluant les passifs financiers selon la définition d’IFRS 16).

Les comptes consolidés de Société BIC au 31 décembre 2025 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 24 février 2026. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site internet de BIC (www.bic.com). Les Commissaires aux comptes du Groupe ont en grande partie achevé leurs diligences d’audit sur ces comptes consolidés et le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2025.

Webcast et conférence téléphonique

Rob Versloot, Directeur Général, et Grégory Lambertie, Directeur Financier et Digital, présenteront les résultats de l’exercice 2025 de BIC lors d’un webcast et d’une conférence téléphonique le 25 février 2026 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast, utilisez le lien ci-dessous : https://edge.media-server.com/mmc/p/ymy7jmt7

Pour participer à la conférence téléphonique, composez un des numéros indiqués sur le lien ci-dessous : https://register-conf.media-server.com/register/BI1c64c60b57974231bbfbd45049686f3b



