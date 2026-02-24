[Communiqué de presse] Résultats 2025 en ligne avec les prévisions - Lancement du plan stratégique Horizons

Résultats 2025 en ligne avec les prévisions

Lancement du plan stratégique Horizons

Paris, 24 février 2026 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, publie aujourd’hui ses résultats annuels 2025. Le chiffre d’affaires, la croissance organique et le taux de marge opérationnelle, communiqués à titre préliminaire lors de la Journée Investisseurs du 22 janvier dernier, sont confirmés.

Chiffre d'affaires : 2 525 millions d'euros croissance totale : +3,4 % croissance organique : +0,6 %





: 2 525 millions d'euros Marge opérationnelle : 309 millions d’euros



Taux de marge opérationnelle : 12,3 % Taux de marge opérationnelle à périmètre constant* : 12,8 %





: 309 millions d’euros

*Hors effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d’infas

Ipsos a enregistré un chiffre d’affaires de 2 524,7 millions d’euros en 2025, en hausse de 3,4 % dont 0,6 % de croissance organique, 5,8 % d’effets de périmètre liés principalement aux acquisitions de The BVA Family et d’infas et -3,0 % d’effets de change défavorables du fait de l’appréciation de l’euro par rapport à certaines monnaies, dont le dollar.

Le contexte politique incertain dans plusieurs zones géographiques, combiné à des marges de manœuvre budgétaires plus limitées pour les États, ont pesé sur l’activité Affaires Publiques et, par conséquent, sur la performance consolidée d’Ipsos. Ce rythme de croissance demeure inférieur à nos ambitions. Le plan stratégique présenté le mois dernier a pour objectif de retrouver un rythme de croissance soutenu et durable.

Dans le même temps, la marge opérationnelle fait preuve de résilience et illustre une nouvelle fois la discipline financière d’Ipsos. Elle s’établit à 12,8 % à périmètre constant et à 12,3 % en données publiées, intégrant l’effet temporairement dilutif des acquisitions de The BVA Family et d’infas.

L’année 2025, ainsi que le début de l’année 2026, ont été marqués par plusieurs événements structurants :

Les acquisitions d’infas et de The BVA Family, cette dernière étant la plus importante réalisée par Ipsos depuis 2018. Ces acquisitions renforcent significativement la position d’Ipsos en Europe, notamment en Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni et notre expertise dans les tests de packaging via PRS IN VIVO,

La nomination, en septembre dernier, de Jean Laurent Poitou en tant que Directeur Général dont le mandat est un retour à une croissance durable et rentable,

La démission de Didier Truchot de son poste de Président du Conseil d’administration d’Ipsos pour raisons de santé, effective le 28 février 2026, et la nomination par le Conseil de Laurence Stoclet en qualité de Présidente.

La présentation, en janvier 2026 lors de la Journée Investisseurs, du plan stratégique de croissance Horizons, destiné à asseoir le leadership mondial d’Ipsos.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2025 Croissance

totale Croissance

organique Périmètre Change 1er trimestre 568,5 2,0 % -1,8 % 2,9 % 0,9 % 2ème trimestre 586,6 1,0 % 0,7 % 3,3 % -3,0 % 3ème trimestre 635,9 7,6 % 2,9 % 8,5 % -3,8 % 4ème trimestre 733,7 3,2 % 0,5 % 8,1 % -5,4 % Chiffre d’affaires 2 524,7 3,4 % 0,6 % 5,8 % -3,0 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2025 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 1 245,2 49 % 12,0 % 2,0 % Amériques 887,2 35 % -3,4 % 0,3 % Asie-Pacifique 392,2 16 % -4,3 % -2,5 % Total 2 524,7 100 % 3,4 % 0,6 %

En EMEA, notre principale région, la croissance totale des activités atteint 12 % en 2025, portée par l’intégration des acquisitions de The BVA Family et d’infas. Dans un contexte de base de comparaison particulièrement exigeante (+5,5 % en 2024), la croissance organique s’établit à 2,0 %, soutenue par des performances satisfaisantes en Europe continentale et au Moyen-Orient, mais aussi pénalisée par un recul de plus de 3 % de l’activité en France, imputable à un climat politique et budgétaire ayant fortement affecté la ligne de services Affaires Publiques. La croissance organique réalisée auprès des autres lignes de services en France est légèrement positive.

Les Amériques enregistrent une croissance organique de 0,3 % en 2025. Aux États-Unis, le contexte politique a pesé sur les activités d’Affaires publiques sur l’ensemble de l’année, entraînant un repli de cette activité d’environ 15 %. En dehors de cette ligne de services, les autres activités affichent une croissance organique proche de 2 % sur l’année, soutenue par les clients de la grande consommation et par une amélioration de l’activité dans le secteur de la santé.

En Asie-Pacifique, les activités d’Ipsos en Chine sont stables dans un marché en retrait. La performance de la région demeure toutefois pénalisée par le recul des activités d’Affaires Publiques dans plusieurs pays, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde. Les effets de change sont également défavorables dans la région, en raison de la dépréciation du yuan et du won et d’autres monnaies face à l’euro.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2025 Contribution Croissance

totale Croissance organique Consommateurs1 1 244,6 49 % 2,6 % 2,1 % Clients et salariés2 516,5 20 % 5,4 % 2,1 % Citoyens3 389,0 15 % 5,9 % -8,0 % Médecins et patients4 374,6 15 % 1,2 % 2,4 % Total 2 524,7 100 % 3,4 % 0,6 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs, clients et salariés présentent une croissance organique de 2,1 % en 2025. La croissance sur ce segment est tirée en particulier par nos activités liées aux analyses de l’évolution des marchés et des marques, à la mesure de l’impact des campagnes publicitaires, ainsi qu’aux enquêtes sur les points de vente physiques et digitaux.

Notre activité auprès des citoyens est en recul organique de 8,0 % en 2025. La persistance d’un environnement politique incertain a freiné la demande des acteurs publics, notamment aux États-Unis et en France.

L’audience médecins et patients affiche une croissance organique de 2,4 %. L’innovation en oncologie, dans les maladies rares ainsi que les études liées au GLP-1 (traitement du diabète type 2 et de l’obésité) ont constitué les principaux moteurs de la croissance sur l’année.

Notre plateforme Ipsos.Digital poursuit sa forte croissance (27 % en 2025), avec un niveau de marge opérationnelle de l’ordre de deux fois celle des autres activités de Groupe.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 2 524,7 2 440,8 3,4 % Marge brute 1 711,0 1 677,7 2,0 % Marge brute / CA 67,8 % 68,7 % -0,9 pt Marge opérationnelle 309,3 319,5 -3,2 % Marge opérationnelle / CA 12,3 % 13,1 % -0,8 pt Autres produits et charges non courants / récurrents -24,1 -16,2 Charges de financement -12,5 -9,1 Autres charges financières -11,1 -2,4 Impôts -66,3 -73,7 Résultat net part du Groupe 186,6 204,5 -8,8 % Résultat net ajusté*, part du Groupe 240,4 244,1 -1,5 %

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) les impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays.

Postes du compte de résultat

La marge brute s’établit à 67,8 % contre 68,7 % en 2024. Une majeure partie de ce recul s’explique par l’intégration d’infas et de The BVA Family dont le taux de marge brute est plus faible que la moyenne du Groupe. À périmètre et taux de change constants, le taux de marge brute s’inscrit en recul de 30 points de base, reflétant une hausse temporaire des coûts de collecte sur certaines activités, ainsi que le renforcement des dispositifs de contrôle qualité sur nos panels.

La masse salariale augmente de 2,4 %, en raison de l’impact des acquisitions. A périmètre et taux de change constants, elle est stable et reflète notre adaptation de la structure de coûts à l’évolution de l’activité. Au 31 décembre, le ratio de masse salariale rapportée à la marge brute s’établit à 64,8 %.

Les frais généraux augmentent d’environ 20 millions d’euros, correspondant au surcroit de charges liées aux acquisitions. À périmètre comparable, la hausse des dépenses informatiques et technologiques, en ligne avec notre stratégie d’investissement, est compensée par des économies, liée à la renégociation de loyers et à une discipline accrue sur les dépenses discrétionnaires. Le ratio de frais généraux par rapport à la marge brute s’établit à 14,9 %.

Le poste autres charges et produits opérationnels présente un solde négatif de 17 millions d’euros, principalement lié à des coûts de départ. Il intègre également des pertes de change opérationnelles résultant de la dépréciation du dollar et d’autres devises face à l’euro.

Au total, la marge opérationnelle s'établit à 12,3 % et 12,8 % hors effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d’infas.

Le poste autres charges et produits non courants est impacté à hauteur d’environ 13 millions d’euros liées à la dépréciation de l’actif net russe. Le solde de ce poste est principalement constitué de 6,7 millions d’euros de coûts de réorganisation consécutifs aux acquisitions et aux évolutions managériales ainsi que de 6,0 millions d’euros de frais d’acquisitions.

Les charges de financement s’établissent à 12,5 millions d’euros, en hausse de 3,4 millions d’euros sur la période. Cette variation s’explique principalement par un endettement moyen plus élevé sur l’année, consécutif aux acquisitions réalisées en 2025. Elle intègre également le coût de financement de l’émission obligataire de 400 millions d’euros réalisée en janvier 2025, assortie d’un coupon de 3,75 % et d’une maturité de cinq ans.

Les autres charges et produits financiers nets présentent une charge de 11,1 millions d’euros, résultant principalement de pertes de change non opérationnelles, liées à la dépréciation du dollar, ainsi que de frais financiers associés à l’application de la norme IFRS 16

Le taux effectif d’impôts est stable et s’établit à 26,0 %.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 187 millions d’euros et le résultat net ajusté part du Groupe à 240 millions d’euros contre 244 millions d’euros l’année précédente.

Structure financière

La capacité d’autofinancement s’établit à 411 millions d’euros, contre 430 millions en 2024. Cette baisse est principalement expliquée par le recul du résultat net.

La variation du besoin en fonds de roulement affiche une variation négative de 30 millions d’euros. Elle s’explique d’une part par une hausse de l’activité de 3,2 % au quatrième trimestre et d’autre part par une baisse de la provision pour rémunération variable 2025 dont le décaissement aura lieu au premier semestre 2026.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, principalement constitués d’investissements en infrastructure informatique et technologique, se sont élevés à 83 millions d’euros en 2025. Ils progressent de 18 %, en cohérence avec l’accélération des investissements du Groupe dans les plateformes et les technologies.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation s’établit à 181 millions d’euros. Ce niveau est proche de la production moyenne de trésorerie libre d’exploitation des 3 dernières années, qui s’élevait à 200 millions d’euros.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a accéléré sa politique d’acquisitions en 2025, avec un montant investi de 179 millions d’euros, principalement consacré aux acquisitions de The BVA Family et d’infas.

Enfin, les opérations de financement incluent pour l’essentiel sur l’année (i) l’émission obligataire notée de 400 millions d’euros en janvier 2025 (ii) le remboursement en juin de l’obligation précédente pour 300 millions d'euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 1 568 millions d’euros au 31 décembre 2025 contre

1 578 millions d’euros au 31 décembre 2024.

La dette financière nette s’élève à 219 millions d’euros, contre 57 millions d’euros au 31 décembre 2024, en raison des acquisitions. Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16) reste solide et s’élève à 0,5x l’EBITDA.

Position de liquidité. La trésorerie au 31 décembre 2025 s’élève à 318 millions d’euros.

Avec l’émission de l’emprunt obligataire de 400 millions d’euros, Ipsos n’a pas d’échéance de dette significative avant 2030.

PERSPECTIVES

L’exercice 2025 s’est déroulé dans un environnement macroéconomique et politique incertain, pesant sur notre activité Affaires Publiques. Si la marge opérationnelle a de nouveau fait preuve de résilience, la croissance organique, restée insuffisante, souligne la nécessité d’un déploiement rapide du plan Horizons, la stratégie de croissance d’Ipsos présentée lors de la Journée Investisseurs du 22 janvier dernier.

L’ambition est claire : faire d’Ipsos le leader mondial des insights actionnables et à fort impact grâce à l’IA. Cette ambition repose sur deux axes de croissance : d'une part, réinventer nos services par l'exploitation de l'IA pour transformer nos méthodes de travail et délivrer plus vite ; d'autre part, enrichir notre portefeuille en maximisant l'adoption de nos services à fort potentiel et en explorant de nouveaux relais de croissance.

Afin d’y parvenir, Ipsos s’appuie sur des atouts solides : sa position de leader mondial, indépendant ; des offres diversifiées ; l’accès à des répondants réels ; des relations de long terme avec des clients dont le niveau de satisfaction est très élevé ; ainsi qu’un fort engagement de ses collaborateurs ; enfin, une structure financière robuste lui permettant de déployer sa stratégie.

Dès le début de l’exercice 2026, Ipsos déploie activement les priorités de sa feuille de route stratégique :

Le Groupe accélère notamment le développement des Globally Managed Services (GMS), dont la pénétration demeure limitée dans de nombreux pays et qui offrent un fort potentiel de croissance. Une première vague de six GMS a été identifiée comme prioritaire en 2026 regroupée en trois catégories : Innovation, Creative Excellence et Behavioural Measurement . Cette accélération s’appuie sur des investissements ciblés ainsi que sur la mise en place d’une organisation dédiée, pilotée au niveau mondial.

(GMS), dont la pénétration demeure limitée dans de nombreux pays et qui offrent un fort potentiel de croissance. Une première vague de six GMS a été identifiée comme prioritaire en 2026 regroupée en trois catégories : . Cette accélération s’appuie sur des investissements ciblés ainsi que sur la mise en place d’une organisation dédiée, pilotée au niveau mondial. Parallèlement, Ipsos.Digital , qui soutient déjà une partie des GMS, constitue un relais de croissance supplémentaire et enrichira son offre avec de nouveaux services à compter de 2026.

, qui soutient déjà une partie des GMS, constitue un relais de croissance supplémentaire et enrichira son offre avec de nouveaux services à compter de 2026. Ipsos a également réorganisé son équipe de direction pour l’aligner avec les priorités de son plan stratégique, en particulier sur les volets des offres, ainsi que sur la technologie et l’intelligence artificielle.

pour l’aligner avec les priorités de son plan stratégique, en particulier sur les volets des offres, ainsi que sur la technologie et l’intelligence artificielle. Enfin, des initiatives commerciales ont été engagées, notamment un renforcement de la responsabilisation des dirigeants à différents niveaux dans la gestion et le développement des grands comptes, avec pour objectif d’améliorer l’exécution commerciale et de soutenir la croissance.

L’année 2026 constitue la première étape d’un redressement de la dynamique de croissance du Groupe, visant une croissance organique moyenne de 3 % à 4 % sur la période 2026-2028. Cette dynamique repose sur un déploiement rapide des priorités stratégiques. Les initiatives engagées en 2026 monteront progressivement en puissance.

Pour l’exercice 2026, Ipsos anticipe une croissance organique entre 2 et 3%, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025. Les priorités d’allocation du capital demeurent inchangées, avec la poursuite d’une stratégie d’acquisitions ciblées et le renforcement des investissements dans la technologie.

Compte tenu de la solidité financière du Groupe et conformément à la politique d’allocation du capital présenté lors de la journée investisseurs, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale du 20 mai 2026, le versement d’un dividende de 2,00 euros par action, en hausse de plus de 8 %, correspondant à un taux de distribution de 36 % du résultat net ajusté dilué par action, qui sera détaché le 1er juillet 2026.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé ce jour, d’un programme de rachat d’actions à des fins d’annulation, pour un montant d’environ 100 millions d’euros en 2026, qui sera exécuté dans les meilleurs délais. La mise en œuvre de ce plan fera l’objet d’un communiqué spécifique.

***

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 31 décembre 2025 est disponible sur Ipsos.com

Compte de résultat consolidé

Comptes annuels au 31 décembre 2025

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 Chiffre d'affaires 2 524 714 2 440 780 Coûts directs (813 723) (763 104) Marge brute 1 710 992 1 677 676 Charges de personnel - hors rémunération en actions (1 108 056) (1 082 039) Charges de personnel - rémunération en actions* (21 592) (20 706) Charges générales d'exploitation (255 071) (235 236) Autres charges et produits opérationnels (16 972) (20 178) Marge opérationnelle 309 300 319 517 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (6 565) (6 318) Autres charges et produits non courants * (24 107) (16 225) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (385) (2 187) Résultat opérationnel 278 243 294 787 Charges de financement (12 451) (9 076) Autres charges et produits financiers (11 147) (2 406) Résultat net avant impôts 254 647 283 305 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (64 534) (72 716) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (1 725) (997) Impôt sur les résultats (66 259) (73 713) Résultat net 188 386 209 592 Dont part du Groupe 186 551 204 525 Dont part des minoritaires 1 835 5 067 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 4,33 4,75 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 4,27 4,66 Résultat net ajusté * 242 026 250 209 Dont Part du Groupe 240 381 244 063 Dont Part des minoritaires 1 645 6 148 Résultat net ajusté, part du groupe par action 5,58 5,67 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 5,50 5,56

État de la situation financière

Comptes annuels au 31 décembre 2025

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 ACTIF - - Goodwills 1 510 126 1 406 990 Droit d’utilisation de l’actif 128 996 102 036 Autres immobilisations incorporelles 188 713 163 251 Immobilisations corporelles 27 865 28 819 Participation dans les entreprises associées 2 982 3 507 Autres actifs financiers non courants 49 612 56 470 Impôts différés actifs 38 306 26 835 Actifs non courants 1 946 600 1 787 909 Clients et comptes rattachés 589 625 591 890 Actifs sur contrats 117 218 110 998 Impôts courants 17 196 9 038 Autres actifs courants 89 785 71 668 Instruments financiers dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 317 561 342 549 Actifs courants 1 131 384 1 126 143 Dont actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 4 636 - TOTAL ACTIF 3 077 984 2 914 051 En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 PASSIF Capital 10 801 10 801 Primes d'émission 446 174 446 174 Actions propres (461) (7 532) Ecarts de conversion (248 524) (125 010) Autres réserves 1 172 891 1 048 563 Résultat net – part du groupe 186 551 204 525 Capitaux propres - part du Groupe 1 567 432 1 577 522 Intérêts minoritaires 253 243 Capitaux propres 1 567 684 1 577 765 Emprunts et autres passifs financiers non courants 507 789 76 975 Dettes non courantes sur contrats de location 105 329 80 639 Provisions non courantes 7 401 3 975 Provisions pour retraites 47 045 40 395 Impôts différés passifs 79 301 74 735 Autres passifs non courants 31 685 56 443 Passifs non courants 778 549 333 160 Fournisseurs et comptes rattachés 369 494 335 211 Emprunts et autres passifs financiers courants 29 009 322 735 Dettes courantes sur contrats de location 33 734 31 959 Impôts courants 18 377 41 836 Provisions courantes 4 730 6 402 Passifs sur contrats 58 517 54 250 Autres passifs courants 217 883 210 736 Passifs courants 731 744 1 003 128 Dont passifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 13 130 - TOTAL PASSIF 3 077 984 2 914 051

État des flux de trésorerie consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2025

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 OPERATIONS D'EXPLOITATION - - RESULTAT NET 188 386 209 592



Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement - - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 101 273 91 190 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 385 2 187 Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs (2 325) (3 039) Variation nette des provisions 13 148 20 792 Rémunération en actions 19 689 18 447 Autres produits et charges calculés 527 (356) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 6 015 5 379 Charge de financement 17 345 12 544 Charge d'impôt 66 259 73 713 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 410 701 430 449 Variation du besoin en fonds de roulement (29 800) (17 920) Impôts payés (78 866) (74 129) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 302 035 338 400 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (83 088) (70 337) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 3 769 83 (Augmentation) / diminution d'immobilisations financières (6) 1 229 Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (154 093) (34 616) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (233 417) (103 641) OPERATIONS DE FINANCEMENT - - Augmentation / (Réduction) de capital - - (Achats) / Ventes nets d'actions propres (14 223) (39 048) Augmentation des emprunts et dettes financières 901 997 359 000 Remboursement des emprunts et dettes financières (801 525) (359 035) (Augmentation)/Diminution des prêts à long terme à des sociétés associées (2 750) - Augmentation / (diminution) des découverts bancaires - - Remboursement net des dettes locatives (36 832) (39 410) Intérêts financiers nets payés (1 960) (9 598) Intérêts nets payés sur obligations locatives (3 803) (3 529) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (24 530) (3 909) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (79 835) (71 241) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - (217) Dividendes reçus des sociétés non consolidées - - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (63 461) (166 964) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 5 157 67 794 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie (18 641) 3 211 Dépréciation de la trésorerie russe (11 418) (6 368) TRESORERIE A L'OUVERTURE 342 410 277 911 TRESORERIE A LA CLOTURE 317 508 342 549

État des variations des capitaux propres consolidés

Comptes annuels au 31 décembre 2025

Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2024 10 801 446 174 (965) 1 124 650 (164 363) 1 416 297 16 353 1 432 650 Variation de capital - - - - - - - - Distribution dividendes - - - (71 249) - (71 249) (217) (71 466) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - 17 083 - 17 083 (20 000) (2 917) Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - - 32 224 (32 224) - - - - Autres mouvements sur les actions propres - - (38 793) - - (38 793) - (38 793) Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres - - - 18 385 - 18 385 - 18 385 Autres mouvements - - - (2 795) - (2 795) 74 (2 721) Transactions avec les actionnaires - - (6 568) (70 800) - (77 369) (20 143) (97 512) Résultat de l'exercice - - - 204 525 - 204 525 5 067 209 592 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Réevaluation de la juste valeur des investissements - - - (5 715) - (5 715) - (5 715) Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes - - - - 28 048 28 048 (185) 27 863 Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - (6 887) (6 887) - (6 887) Variation des écarts de conversion - - - - 18 192 18 192 (849) 17 344 Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres des entreprises mises en équivalence - - - - - - - - Réévaluation du passif (de l’actif) net au titre des régimes à prestations définies - - - 560 - 560 - 560 Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - (130) - (130) - (130) Total des autres éléments du résultat global - - - (5 285) 39 354 34 068 (1 034) 33 035 Résultat global - - - 199 240 39 354 238 593 4 033 242 626 Situation au 31 décembre 2024 10 801 446 174 (7 532) 1 253 089 (125 010) 1 577 522 243 1 577 765







Capitaux propres En milliers d'euros Capital Primes d'émission Titres d'auto-contrôle Autres réserves Ecarts de conversion Attribuables aux actionnaires de la société Intérêts minoritaires Total Situation au 1er janvier 2025 10 801 446 174 (7 532) 1253 089 (125 010) 1577 522 243 1577 765 Variation de capital - - - - - - - - Distribution dividendes - - - (79 835) - (79 835) - (79 835) Effets des acquisitions et engagements de rachat des participations ne conférant pas le contrôle - - - 211 - 211 (1 173) ( 962) Livraison d'actions propres concernant le plan d'attribution d'actions gratuites - - 21 009 (21 009) - - - - Autres mouvements sur les actions propres - - (13 937) - - (13 937) - (13 937) Rémunérations en actions constatées directement en capitaux propres



-



-



-



19 689



-



19 689



-



19 689 Autres mouvements mouvements - - - (1 104) - (1 104) 66 (1 038) Transactions avec les actionnaires - - 7 071 (82 048) - (74 977) (1 107) (76 084) Résultat de l'exercice - - - 186 551 - 186 551 1 835 188 386 Autres éléments du résultat global - - - - - - - - Réevaluation de la juste valeur des investissements - - - 92 - 92 - 92 Investissements nets à l'étranger et couvertures afférentes - - - - (44 595) (44 595) ( 101) (44 695) Impôts différés sur investissements nets à l'étranger - - - - 11 299 11 299 - 11 299 Variation des écarts de conversion - - - - (90 220) (90 220) ( 616) (90 836) Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres des entreprises mises en équivalence - - - - - - - - Réévaluation du passif (de l’actif) net au titre des régimes à prestations définies - - - 1 331 - 1 331 - 1 331 Impôts différés sur gains et pertes actuariels - - - 428 - 428 - 428 Total des autres éléments du résultat global - - - 1 851 (123 515) (121 664) ( 717) (122 381) Résultat global - - - 188 402 (123 515) 64 887 1 118 66 005 Situation au 31 Décembre 2025 10 801 446 174 ( 461) 1359 442 (248 524) 1567 432 253 1567 684

