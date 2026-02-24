Kaldalón hf.: Útgáfa á víxlum - niðurstaða útboðs

Kaldalón hf. hefur lokið sölu á óveðtryggðum sex mánaða víxlum í flokki KALD 26 0901. Tilboð bárust fyrir 1.340 milljónir kr. með flötum vöxtum á bilinu 7,95% til 8,58% p.a. Seldir voru víxlar að nafnvirði 1.040 milljónir kr. á 8,04% vöxtum.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er mánudagurinn 2. mars 2026. Sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland og verður fyrsti viðskiptadagur tilkynntur með að lágmarki eins dags fyrirvara.
Landsbankinn hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Nánari upplýsingar veita:
Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri Kaldalóns hf.
sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is
Gunnar S. Tryggvason
s: 410 6709 / 821 2090
gunnars@landsbankinn.is