Tonner Drones conclut son année de transition avec un bénéfice net de 1,1 million d'euros

Paris, le 24 février 2026, 18h30, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats pour l'exercice 2025. L'année s'est clôturée avec un bénéfice net de 1,1 million d'euros. De plus, les capitaux propres ont été renforcés de plus de 6 millions d'euros, permettant à la société d'afficher des capitaux propres positifs.

Tonner Drones a connu une année fructueuse, achevant sa réorganisation et son refinancement. La société est heureuse d'annoncer qu'elle a mené à bien son plan visant à préparer une nouvelle croissance. Tonner Drones s'efforce de maintenir sa rentabilité et de créer de la valeur pour ses actionnaires en 2026.

Dans les chiffres pour 2025, seul le chiffre d'affaires a diminué, tous les autres résultats se sont améliorés.

Les charges d'exploitation (778 000 €) comprenaient encore des éléments liés à la réorganisation et au refinancement, tels que les coûts des opérations sur titres et les frais juridiques. Tonner Drones prévoit une nouvelle baisse de ces coûts en 2026. Un résultat financier positif de 1,6 million d'euros a été réalisé et les capitaux propres sont désormais positifs à 876 000 euros. Le résultat net est positif de 1,1 million d'euros.

In k euro 31/12/2025 31/12/2024 Difference Difference Chiffre d'affaires 105 119 -14 -11% Charges d'exploitation 778 3.281 -2.503 -76% Résultat financier 1.646 (3.097) +4.743 +153% Résultat net 1.105 (5.639) +6.745 +120% Situation de trésorerie ** 418 361 +55 +15% Équité 879 (5.587) +6.463 +116%

** Le produit de la vente des actions Donecle, d'un montant de 1,25 million d'euros, devrait être encaissé en mars 2026

L'amélioration des résultats par rapport à 2024 est le fruit d'une gestion rigoureuse des coûts et d'une gestion efficace de la trésorerie. De plus, plusieurs participations de Tonner Drones ont enregistré de solides performances, ce qui a conduit à la vente d'une partie des actions Donecle. Malgré une nette amélioration de son bilan, Tonner Drones maintient une valorisation prudente de ses actifs, se ménageant ainsi une marge de progression future. Les actionnaires ont témoigné de leur confiance en souscrivant aux augmentations de capital prévues en 2025, permettant à l'entreprise de renforcer davantage ses fonds propres. Au vu de ces résultats positifs, En raison de l'amélioration des résultats, Tonner Drones ne voit pas la nécessité d'augmenter son capital, à l'exception des BSA déjà en circulation (détenus notamment par les actionnaires existants). Tonner Drones souhaite limiter au maximum la dilution et vise à augmenter son bénéfice par action.

Notre mandat pour 2026 est à nouveau axé sur la maximisation de la valeur des actifs et de l'efficacité du capital. Après la sortie partielle réussie de Donecle pour un montant de 1,25 million d'euros, nous étudions actuellement différentes alternatives stratégiques pour nos autres participations afin de dégager davantage de valeur. Ces participations sont encore évaluées à des montants relativement faibles dans le bilan. Ces mesures, combinées à notre stratégie d'investissement actif, garantissent une base financière solide. Sur le plan opérationnel, nous restons optimistes quant à la trajectoire commerciale de Countbot. En revanche, en raison d'un manque d'intérêt, nous avons décidé d'abandonner le projet Inhibitor. Tonner drones poursuit sa gestion active de la stratégie de trésorerie. Bien que Tonner Drones ait identifié des opportunités sur le marché des cryptomonnaies en juillet 2025, la société n'y est actuellement pas exposée et ne l'a jamais été. Tonner Drones applique une gestion rigoureuse des risques.

Diede van den Ouden, PDG de Tonner Drones, a déclaré : « Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien en 2025. Nous continuerons à maximiser la valeur de nos actifs, car nous sommes convaincus que nous détenons toujours une participation attractive. La finalisation de notre restructuration d'entreprise marque une étape décisive, qui nous permet de passer de l'optimisation interne à la création et à la croissance de notre activité. Une augmentation de plus de 6 millions d'euros de nos fonds propres a fondamentalement transformé notre profil financier, nous permettant ainsi de saisir des opportunités à fort impact. »

Tonner Drones publiera ses comptes audités et son rapport annuel avant la date légale du 30 avril 2026.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés grâce à une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances provenant des brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder d'usine, mais est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

