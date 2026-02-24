ZenaTech gana el premio Morrissey Goodale 2026 al Adquirente más Prolífico y Competente por el crecimiento de su red Drone como Servicio

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que ha recibido el Premio al Adquirente Más Prolífico y Competente 2026 otorgado por Morrissey Goodale, reconocida firma de consultoría y asesoría estratégica que atiende exclusivamente al sector de arquitectura, ingeniería y medioambiente (AE). El galardón forma parte de su serie Excelencia en Premios de Crecimiento por Adquisiciones y reconoce la estrategia disciplinada y acelerada de adquisiciones de ZenaTech, que concretó la compra de 18 firmas estadounidenses del sector AE como parte de sus 20 adquisiciones globales de DaaS en 2025.
“Este premio valida nuestra estrategia de crear de crear valor mediante la adquisición de empresas consolidadas de topografía y la integración de captura de datos con drones, automatización y analítica en sus operaciones existentes”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. "Al adquirir compañías que ya cuentan con profesionales licenciados y relaciones consolidadas con clientes en mercados comerciales y municipales, obtenemos flujo de caja inmediato mientras integramos tecnología de drones. La estrategia combina una oportunidad de consolidación en una industria fragmentada y orientada a la sucesión con integración vertical, mejorando la eficiencia, ampliando márgenes y transformando la topografía tradicional en flujos recurrentes de ingresos de mayor valor bajo el modelo Drone como Servicio”.
El Premio al Adquirente Más Prolífico y Competente, presentado anualmente por Morrissey Goodale, reconoce a la firma que completó el mayor número de adquisiciones en Estados Unidos durante el año anterior. El reconocimiento celebra la ejecución disciplinada de operaciones, el crecimiento estratégico y el liderazgo en la consolidación del sector. En conexión con el premio, Morrissey Goodale realiza una donación a una organización benéfica elegida por el galardonado. Este año, ZenaTech ha designado a The Hospital for Sick Children (SickKids), el hospital más intensivo en investigación de Canadá y el mayor centro dedicado a mejorar la salud infantil, como beneficiario.
La plataforma empresarial Drone como Servicio de ZenaTech proporciona a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o mediante suscripción a servicios con drones más rápidos y de mayor calidad para topografía, inspección, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociadas a la propiedad. Mediante la adquisición de empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos tradicionales y con alto potencial de innovación mediante drones, ZenaTech está construyendo una red global multiservicio de ubicaciones DaaS en comunidades respaldadas por clientes e ingresos existentes, diseñada para integrar drones de nueva generación con beneficios en velocidad, precisión, datos y seguridad. La empresa continúa ampliando su red global y fortaleciendo la integración de drones y nuevos servicios.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.
