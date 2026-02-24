Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

24. februar 2026
Indberetning nr. 12/2026
Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug
For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.
Notifikationerne relaterer sig til betingede aktier tildelt direktionsmedlemmerne som en del af resultatafhængig løn for regnskabsåret 2024, der er overført til depot.
Kontakt: Helga Heyn, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00
Vedhæftede filer
- Bilag - Joachim Alpen - overførsel til depot
- Bilag - Johanna Norberg - overførsel til depot
- Bilag - Karsten Breum - overførsel til depot
- Bilag - Magnus Agustsson - overførsel til depot