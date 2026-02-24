Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 février 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 24 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 16 au 20 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Feb-26FR00000732987 21530,7116XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Feb-26FR00000732981 59930,6501DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Feb-26FR00000732984 04029,7827XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-Feb-26FR00000732984 04030,1213XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-Feb-26FR00000732984 04030,2147XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Feb-26FR00000732984 04030,6700XPAR

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 02 24_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
GlobeNewswire

Recommended Reading