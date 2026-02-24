Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 février 2026)

Le 24 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 16 au 20 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Feb-26 FR0000073298 7 215 30,7116 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Feb-26 FR0000073298 1 599 30,6501 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Feb-26 FR0000073298 4 040 29,7827 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-Feb-26 FR0000073298 4 040 30,1213 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-Feb-26 FR0000073298 4 040 30,2147 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Feb-26 FR0000073298 4 040 30,6700 XPAR

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe