Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 février 2026)

Le 24 février 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 16 au 20 février 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Feb-26
|FR0000073298
|7 215
|30,7116
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Feb-26
|FR0000073298
|1 599
|30,6501
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Feb-26
|FR0000073298
|4 040
|29,7827
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|18-Feb-26
|FR0000073298
|4 040
|30,1213
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|19-Feb-26
|FR0000073298
|4 040
|30,2147
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Feb-26
|FR0000073298
|4 040
|30,6700
|XPAR
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
