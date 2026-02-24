Potentia Renewables choisit ISN® pour rationaliser la gestion des entrepreneurs et la qualification des fournisseurs

Le développeur d'énergies renouvelables met en œuvre ISNetworld® pour améliorer la supervision des entrepreneurs et répondre aux exigences accrues en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) des fournisseurs

DALLAS, 24 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé que Potentia Renewables Inc . (Potentia), développeur, propriétaire et exploitant entièrement intégré d'installations d'énergie renouvelable, avait choisi ISNetworld comme principale plateforme de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. ISN aidera Potentia à améliorer la supervision de la sécurité et de la conformité tout en contribuant à accroître la visibilité sur les pratiques en matière d'esclavage moderne et de code d'éthique tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

« Le soutien et les conseils continus d'ISN rationalisent le processus d'intégration de la plateforme ISNetworld pour Potentia, nos entrepreneurs et nos fournisseurs », a déclaré Joseph Card, directeur de la santé et de la sécurité chez Potentia. « De nombreux entrepreneurs utilisant déjà ISNetworld, la transition s'est déroulée efficacement et les données clés ont été disponibles dès le début de la mise en œuvre. L'utilisation d'ISNetworld permettra d'améliorer la surveillance des entrepreneurs et des fournisseurs et de maintenir des attentes cohérentes en matière de sécurité et de RSE dans toutes les activités de Potentia. »

Basée à Toronto, Potentia est une société canadienne à 100 % qui développe, exploite et gère des actifs dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage. Potentia gère plus de 1,5 GW de projets opérationnels au Canada et aux États-Unis, avec un pipeline de développement de 2 GW qui stimule la croissance future. Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la gestion des entrepreneurs et soutenir les pratiques d'approvisionnement responsables, Potentia utilisera ISNetworld pour consolider la gestion de ses entrepreneurs et fournisseurs d'équipements dans un seul système. L'entreprise tirera parti des outils et services d'ISNetworld, tels que CSR Assure™ pour collecter et vérifier les données RSE des fournisseurs et les documents justificatifs, et SiteTracker™ pour suivre, comparer et rendre compte chaque mois des indicateurs de sécurité des entrepreneurs et des fournisseurs.

« L'engagement de Potentia à améliorer la supervision des entrepreneurs et des fournisseurs établit une norme industrielle élevée pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente exécutive des opérations canadiennes chez ISN. « En formalisant et en gérant les attentes en matière de sécurité et de RSE au sein d'ISNetworld, Potentia offre à ses équipes internes une vision plus claire de l'état de préparation des entrepreneurs et des fournisseurs, tout en aidant ses partenaires à comprendre les exigences d'une production plus sûre et plus durable. »

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs. Fort de plus de 25 ans d'expérience, il met en relation 900 clients dans des secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d'ISN comprennent ISNetworld ®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One ®, une plateforme d'approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Empower ®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à aller de l'avant.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et une formation primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fier de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour partager les meilleures pratiques du secteur, comparer les performances, fournir des informations sur les données à ses membres et aider les décideurs, y compris les membres du conseil d'administration, à garantir l'évaluation et la surveillance des risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs.

À propos de Potentia Renewables Inc.

Potentia Renewables Inc. est un développeur, gestionnaire et exploitant entièrement intégré d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables. Potentia possède ou gère actuellement près de 1 300 MW de projets éoliens et solaires en exploitation, en construction ou sous contrat. Grâce à un investisseur engagé dans une réussite à long terme et à une expérience de pointe dans le secteur, Potentia est un fournisseur d'énergie renouvelable de premier plan au Canada, idéalement positionné pour poursuivre sa croissance substantielle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur potentiarenewables.com .

Personne ressource :

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com