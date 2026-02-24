Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.: Útgáfa á víxlum

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. (ÚR) hélt lokað útboð á á nýjum 6 mánaða víxlaflokki UR 26 0901. ÚR hefur ákveðið að taka tilboðum að fjárhæð 1.000 m.kr. með 7,96% vöxtum, sem samsvarar 0,39% álagi á 6M Reibor. Á gjalddaga, þann 2. mars næstkomandi, eru víxlar að nafnvirði 680 milljónir króna.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er mánudaginn 2. mars 2026.
Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÚR:
„Við hjá ÚR erum sem fyrr þakklát fyrir traustið sem fjárfestar sýna félaginu. Það er ljóst að innlendur fjármálamarkaður hefur trú á fyrirtækjum í íslenskum sjávarútvegi.”
Nánari upplýsingar veitir:
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri, í síma 580-4200 eða rvg@urseafood.is
