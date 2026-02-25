Saisi exposera au MWC2026 de Barcelone : des solutions avancées de communication vocale et de synchronisation temps-fréquence

JIAXING, Chine, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhejiang Saisi, acteur pionnier du secteur des puces de synchronisation temps-fréquence et de communication en Chine et doté de capacités de R&D indépendantes, présentera ses solutions phares de communication vocale et de synchronisation temps-fréquence lors du MWC2026 (« The IQ Era »), du 2 au 5 mars, à la Fira Gran Via Barcelona, Hall 5, Stand 5J64. L’entreprise mettra notamment en avant ses puces haut de gamme et ses solutions développées en interne.

Dans le domaine de la communication vocale, Saisi présentera des solutions FXS mono et double canal, ainsi que ses puces SLIC développées en interne (séries AS1630 et AS2630) destinées aux équipements 10G PON/FTTR. Première entreprise chinoise à développer de manière indépendante des puces SLIC, elle a su lever les obstacles technologiques majeurs du secteur, en proposant des solutions d’interface de ligne d’abonné à la fois performantes et économiques.

L’un des points forts sera ses solutions complètes de synchronisation temps-fréquence de bout en bout, incluant une gamme complète d’oscillateurs à quartz. Son nouvel oscillateur différentiel à ultra-faible gigue (25 MHz à 625 MHz, 44 fs à 156,25 MHz) offre une précision exceptionnelle pour les équipements d’IA haute performance et les stations de base 5G-A/6G, ainsi que pour des applications critiques nécessitant des horloges atomiques, des modules de synchronisation et des systèmes d’horloge.

Grâce à ses algorithmes propriétaires (synchronisation FPGA, TDC, filtrage de Kalman) et à ses capacités d’intégration et de personnalisation, les produits de Saisi sont commercialisés dans plus de 30 pays, consolidant sa position d’acteur clé du secteur temps-fréquence en Chine. Sa participation au MWC2026 marque une étape importante dans sa stratégie d’expansion internationale.

Saisi invite ses partenaires du monde entier à visiter le Hall 5, Stand 5J64, pour découvrir ses produits et explorer des opportunités de collaboration autour de la connectivité pilotée par l’intelligence artificielle.





Profil de l’entreprise :

Zhejiang Saisi Electronic Technology Co., Ltd., fondée en 2013, est spécialisée dans les circuits intégrés de synchronisation temps-fréquence et de communication, et dispose d’une maîtrise complète de la chaîne de valeur, des puces de base aux solutions systèmes. Elle est aujourd’hui un acteur majeur en Chine dans le domaine du temps-fréquence et des puces SLIC.

Ses solutions couvrent trois domaines clés : la synchronisation temps-fréquence pour la 5G/6G, les réseaux électriques intelligents, le transport ferroviaire et les centres de données financiers ; les puces d’horloge haute performance pour le calcul IA, les centres de données et l’automatisation industrielle ; et les solutions d’interface de ligne d’abonné basées sur ses puces SLIC développées en interne, offrant des interfaces téléphoniques hautement intégrées, à faible consommation et fiables pour les équipements PON, les passerelles VoIP, le xDSL, le FTTR, la téléphonie d’entreprise et les équipements d’accès.

Engagée dans la R&D indépendante, la société détient des technologies clés en matière de synchronisation et de conception de puces, ainsi que de nombreux droits de propriété intellectuelle. Elle participe activement à l’élaboration de normes industrielles et à des initiatives d’innovation collaborative.

Société : Zhejiang Saisi Electronic Technology Co.,Ltd.

Interlocuteur : Chaos Zhang

E-mail : sales@zjsaisi.com

Site Web : www.saisisync.com

Téléphone : +86 15268307576

Ville : Jiaxing, République populaire de Chine

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a88ed2a-5d09-46f2-b65b-78c1836368d4/fr.