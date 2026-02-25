Snail, Inc. 旗下独立发行品牌 Wandering Wizard 携《绿石守卫者》与《覆雪之上》亮相 Steam 新品节

加利福尼亚州卡尔弗城, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下简称 “Snail Games” 或“公司”) 宣布，其独立游戏发行分支 Wandering Wizard 将携即将推出的新作《绿石守卫者》(Stoneguard) 与《覆雪之上》(Above The Snow) 亮相 Steam 新品节 (Steam Next Fest)。 本次新品节于 2 月 23 日至 3 月 2 日举行，为新兴游戏作品提供了一个高曝光平台，助力其在全球 PC 游戏市场吸引玩家互动、拉长愿望清单，并在上线前积蓄势能。

中世纪生存策略游戏《绿石守卫者》近日宣布，其抢先体验版将于 2026 年 3 月 19 日登陆 Steam。 《绿石守卫者》将开放式沙盒生存机制与战术性基地防御玩法相结合，进一步拓展了 Snail 在中世纪游戏品类的布局。 在旗下作品《颂钟长鸣》(Bellwright) 的出色表现支撑下，Snail 在该品类中持续表现强劲。该作近期发布了《Maiden Voyage》更新，并参与了 Steam 冬季特卖 (Steam Winter Sale)。活动期间，其日均销量较非促销期平均增长 18.5%。

大亨策略与城市建造游戏《覆雪之上》将在本次 Steam 新品节期间首次推出公开试玩版，让玩家提前体验其核心经济系统与叙事驱动进程。 该游戏已获得业界广泛认可，荣获 2025 年 NYX 游戏大奖 (NYX Game Awards) 第二季“最佳 PC 城市建造游戏”奖项。 此外，它还入围了 2026 年台北国际电玩展 (Taipei Game Show)“最佳剧情独立游戏”和 2025 年波兹南游戏展 (Poznań Game Arena) “最佳波兰独立游戏”提名，并已与多家零售品牌达成跨界合作，这些品牌的设计基调与游戏中的阿尔卑斯山背景高度契合。 公司认为，这些奖项认可与合作伙伴关系是游戏品质与长期系列潜力的早期信号，而 Steam 新品节正是其首个大规模获取玩家的契机。



Steam 新品节既是游戏探索引擎，也是数据丰富的市场验证工具。 随着《绿石守卫者》即将进入抢先体验阶段，《覆雪之上》首次推出公开试玩版，Snail Games 正将产品里程碑与平台级曝光相结合，以实现玩家参与度与转化率最大化。 参与 Steam 新品节体现了公司致力于借助平台原生活动驱动持续增长的战略。

