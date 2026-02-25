Snail, Inc. 旗下獨立遊戲發行品牌 Wandering Wizard，於 Steam Next Fest 活動中展示其即將推出的遊戲《Stoneguard》及《覆雪之上》

加州卡爾弗城, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」）今日宣佈，旗下獨立遊戲發行部門 Wandering Wizard 於 Steam Next Fest 期間，展出了其備受期待的遊戲新作《Stoneguard》 及 《覆雪之上》 (Above The Snow)。 本屆活動於 2 月 23 日至 3 月 2 日期間舉行，為新興遊戲帶來萬眾矚目的平台，助其在全球個人電腦 (PC) 遊戲市場中促進玩家參與、增加願望單收藏，並累積遊戲發佈前的聲勢。

中世紀生存策略遊戲《Stoneguard》近日宣佈，將於 2026 年 3 月 19 日在 Steam 平台開創搶先體驗。 《Stoneguard》將開放世界的沙盒生存與運籌帷幄的基地防守融為一體，為 Snail 在中世紀題材版圖再添璀璨新章。 Snail 在此類別中持續氣勢如虹，當中《Bellwright》 的表現尤其亮眼。該遊戲近期推出了《Maiden Voyage》更新，並參與了 Steam 冬季特賣活動，使推廣期間的日均銷量較非促銷期間實現了 18.5% 的平均增長。

大亨策略與城市建設遊戲《覆雪之上》 將於 Steam Next Fest 期間首次推出公開試玩版，屆時玩家將能搶先體驗遊戲的核心經濟體系，以及由劇情推動的精彩進程。 此遊戲已備受業界肯定，在 2025 年 NYX 遊戲大獎 (NYX Game Awards) 第二季中脫穎而出，一舉奪得「最佳 PC 城市建設遊戲」(Best PC City-Building Game) 大獎。 此外，該遊戲還強勢入圍 2026 年台北國際電玩展 (Taipei Game Show) 的「最佳劇情獨立遊戲」(Best Narrative Indie Game) 及 2025 年波茲南遊戲競技場 (Poznań Game Arena) 的「最佳波蘭獨立遊戲」(Best Polish Indie Game)，同時也已與多個跟遊戲阿爾卑斯山背景緊密相連的零售品牌，建立了跨界合作關係。 公司認為，這些獎項肯定及合作夥伴計劃是遊戲品質及長遠系列發展潛力的早期指標，而 Steam Next Fest 正是其首次大規模接觸並吸引玩家的絕佳契機。



Steam Next Fest 不僅推動玩家發現新遊戲，更是能夠提供豐富數據的市場驗證工具。 值此《Stoneguard》搶先體驗版蓄勢待發、《覆雪之上》首個試玩版驚豔亮相之際，Snail Games 配合產品里程碑與平台萬眾矚目的流量浪潮，力求將關注度轉化為最澎湃的玩家熱情及市場迴響。 此次參與 Steam Next Fest，體現公司始終致力借助平台原生活動，以實現業務持續增長的堅定決心。

