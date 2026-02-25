Bigbank AS-i 2026. aasta jaanuari tulemused

Bigbank alustas 2026. aastat tugeva kasvu ja korraliku kasumlikkusega.

Laenuportfelli kasvu vedas ärilaenude portfell, mis suurenes kuuga 62 miljoni euro võrra. Kodulaenude portfell suurenes jaanuaris 9 miljoni euro võrra, tarbimislaenude portfell jäi 2025. aasta lõpu tasemele. Kokku suurenes laenuportfell aasta esimese kuuga 71 miljoni euro võrra, mis on üks suurimaid kuised laenuportfelli kasvunumbreid Bigbanki ajaloos.

Hoiuseportfell kasvas jaanuaris veelgi rohkem. Soodsad Bigbanki hoiuseintressid tõid juurde arvukalt kliente nii tähtajaliste kui ka säästuhoiuste osas. Samuti jätkati Baltikumis parimate intressitingimustega arvelduskontode jääkide kasvatamist. Säästuhoiuseportfell kasvas jaanuaris 62 miljonit euro võrra, tähtajalise hoiuse portfell 46 miljoni euro võrra ja arvelduskontode jääk 5 miljoni euro võrra. Kokku kasvas hoiuseportfell 112 miljoni euro võrra.

Netointressitulud ületasid eelmise aasta jaanuarikuu tulemust 1,2 miljoni euro võrra. Arvestades, et intressikeskkond on püsinud suhteliselt stabiilne alates 2025. aasta keskpaigast, panustab netointressitulude aastasesse kasvu ühe enam laenuportfelli arvestatav suurenemine. Samal ajal väheneb mõju, mis tuleneb intressitasemete endiselt mõnevõrra madalamast tasemest võrreldes 12 kuu taguse perioodiga.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu kokku moodustas jaanuaris 1,0 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal püsis eelmise aasta lõpu tasemel, mis on 4,3% kõikidest laenunõuetest.

Bigbanki meeskonnas töötas jaanuari lõpus 655 inimest. Meeskonna oluline laienemine ja palgakasv tõid jaanuari võrdluses aasta taguse ajaga kaasa 0,8 miljoni euro suuruse palgakulude kasvu. Halduskulud kasvasid samal perioodil 0,2 miljoni euro võrra.

Jaanuari puhaskasum oli 3,8 miljonit eurot. Ärimahtude kasvust tulenev netointressitulude suurenemine ning hea kvaliteediga laenuportfellist tulenev eeldatavate krediidikahjude vähenemine avaldasid kasumile tugevamat positiivset mõju kui palga- ja halduskulude kasv. Puhaskasum suurenes võrreldes eelmise aasta jaanuariga 0,8 miljonit eurot ehk 25%.

Bigbanki 2026. aasta jaanuari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 447 miljoni euro võrra, ulatudes 3,0 miljardi euroni (+18%).

Nõuded klientidele suurenesid aastaga 546 miljoni euro võrra, jõudes 2,8 miljardi euroni (+25%).

Netointressitulud olid jaanuaris 9,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta jaanuariga 1,2 miljoni euro võrra (+14%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli jaanuaris 1,0 miljonit eurot, mis on 0,7 miljoni euro võrra vähem kui aasta tagasi (-42%).

Jaanuari puhaskasum oli 3,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2025. aasta jaanuariga 0,8 miljoni euro võrra (+25%).

Omakapitali tootlus oli jaanuaris 15,1%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Jaanuar 2026 1 kuu 2026 1 kuu 2025 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 10 529 10 529 9 334 1 195 +13% Netointressitulu 9 657 9 657 8 479 1 178 +14% Neto teenustasud 879 879 833 45 +5% Tegevuskulud kokku, sh -5 007 -5 007 -3 924 -1 082 +28% Palgakulud -3 234 -3 234 -2 406 -829 +34% Halduskulud -980 -980 -826 -154 +19% Kasum enne allahindluste kulu 5 522 5 522 5 409 113 +2% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -1 034 -1 034 -1 773 738 -42% Tulumaks -709 -709 -615 -94 +15% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 779 3 779 3 022 757 +25% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 0 0 Aruandeperioodi kasum 3 779 3 779 3 022 757 +25% Ärimahud, tuhandetes eurodes Jaanuar 2026 1 kuu 2026 1 kuu 2025 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 999 252 2 999 252 2 552 433 446 819 +18% Nõuded klientidele 2 768 186 2 768 186 2 222 375 545 811 +25% Võtmenäitajad Jaanuar 2026 1 kuu 2026 1 kuu 2025 Erinevus YoY ROE 15,1% 15,1% 13,4% +1,7pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 47,6% 47,6% 42,0% +5,5pp Soovitusindeks (NPS) 58 58 58 +0





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.eu) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.01.2026 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,4 miljardit eurot ning omakapital 303 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 190 000 aktiivse kliendi ning üle 650 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee