Martela Oyj:n vuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.12.2025

Martela Oyj, Tilinpäätöstiedote, 25.2.2026 klo 8:00

Tammi-joulukuun 2025 liikevaihto ja liiketulos kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketulos oli hieman voitolla loka-joulukuussa 2025, mutta koko vuoden liiketulos jäi tappiolliseksi.

Loka-joulukuu 2025

Liikevaihto oli 22,8 MEUR (24,7), muutos -8,0 %

Liiketulos oli 0,1 MEUR (-1,8)

Liikevoittoprosentti oli 0,5 % (-7,1 %)

Katsauskauden tulos oli -0,5 MEUR (-2,6)

Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,55)





Tammi-joulukuu 2025

Liikevaihto oli 93,7 MEUR (86,7), muutos 8,1 %

Liiketulos oli -1,1 MEUR (-6,5)

Liikevoittoprosentti oli -1,1 % (-7,5 %)

Tilikauden tulos oli -3,5 MEUR (-8,7)

Osakekohtainen tulos oli -0,75 euroa (-1,87)





Näkymät vuodelle 2026

Martela-konsernin koko vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan voitollinen.

Avainluvut, Meur

2025 2024 Muutos 2025 2024 Muutos 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % Liikevaihto 22,8 24,7 -8,0 % 93,7 86,7 8,1 % Liiketulos 0,1 -1,8 -1,1 -6,5 Liiketulos % 0,5 % -7,1 % -1,1 % -7,5 % Tulos ennen veroja -0,4 -2,3 -82,1 % -3,2 -8,2 Tilikauden tulos -0,5 -2,6 -79,2 % -3,5 -8,7 Tulos/osake,eur -0,12 -0,55 -79,15 % -0,75 -1,87 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,7 -27,5 -5,1 -25,4 Oman pääoman tuotto % *) n/a -107,2 n/a -362,6 Omavaraisuusaste % -5,1 2,5 -304,5 % Nettovelkaantumisaste % **) neg. 1 455,2

*) Oman pääoman tuottoa ei ole ilmoitettu, koska katsauskauden keskimääräinen omapääoma oli negatiivinen.

**) Nettovelkaantumisaste oli negatiivinen, koska oma pääoma oli negatiivinen.

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Yleisesti ottaen vuosi 2025 oli edellisvuosien tapaan haastava johtuen toimialan epäsuotuisan markkina-tilanteen jatkumisesta. Pohjoismaissa heikko taloudellinen kehitys aiheutti edelleen varovaisuutta organisaatioiden hankintapäätöksiin. Työllisyyden kehitys, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, oli heikkoa ja toimistokiinteistömarkkinan vuokrausasteet olivat edelleen alhaisella tasolla kaikilla päämarkkina-alueillamme. Paransimme vuonna 2025 liiketulostamme edellisvuoteen verrattuna ja liiketulos oli lievästi voitollinen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 93,7 milj. euroa, joka oli 8,1 % korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihto nousi vuonna 2025 Suomessa sekä ryhmässä muut ja laski Norjassa ja oli noin edellisen vuoden tasolla Ruotsissa. Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset laskivat tilikaudella 2025 noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskertymän kehitys vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla oli epätyydyttävää, joka heikentää myös vuoden 2026 alkupuolen toimitusten volyymia. Lisäksi vertailuvuoden 2024 jälkipuoliskon uusien tilausten kertymä oli poikkeuksellisen vahvaa pääasiassa muutamien isojen toimitus -projektien johdosta. Liikevaihtomme laski vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä 22,8 milj. euroon, joka oli 8,0 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Jäimme liikevaihtotavoitteestamme johtuen pääasiassa heikosta markkinakysynnästä. Liikevaihto laski loka-joulukuussa Suomessa, Ruotsissa sekä Norjassa ja nousi ryhmässä -muut vertailukauteen verrattuna.

Liiketulos tammi-joulukuussa oli -1,1 milj euroa ja edellisen vuoden vastaavana ajankohtana -6,5 milj euroa. Vuoden 2025 liiketuloksen voimakas parantuminen edellisvuoteen verrattuna johtui korkeammasta liikevaihdosta sekä hallinto- ja muiden kiinteiden kulujen pienentymisestä suoritettujen tehostamistoimien seurauksena. Tilikauden 2025 liiketulos jäi kuitenkin tappiolle johtuen alempikatteisten projektien sekä tuotteiden toimitusten korkeammasta tasosta erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jossain määrin toisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2025 tulosta rasitti myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytyjen muutosneuvotteluiden aiheuttamat kustannukset konsernin eri yksiköissä.

Liiketuloksemme parani vuoden 2025 neljännellä vuosineljänneksellä selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja päätyi voitolliseksi 0,1 milj. euroa (-1,8). Tulosparannus neljännellä vuosineljänneksellä johtui pääasiassa suoritettujen tehostamistoimenpiteiden säästöistä sekä parantuneista keskimääräisistä katetasoista edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuonna 2026 keskitymme edelleen erityisesti operatiivisen kannattavuuden parantamiseen sekä hallinnollisten toimintojen kustannustehokkuuden nostamiseen. Lisäksi pidämme myös muut rahavirtaa parantavat toimenpiteet toiminnan keskiössä. Jatkamme myös panostamista aktiiviseen asiakastyöhön ja teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjumme kumppaneiden kanssa.

Viime vuodet ovat olleet reilusti odotettua haastavampia, mutta panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä asiakkailta saatu positiivinen palaute luovat uskoa vuodelle 2026 sekä pidemmälle tulevaisuuteen. Suomessa tehdään enemmän etätyötä kuin muissa Euroopan maissa. Martela pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan tekemään läsnätyöympäristöistä entistä houkuttelevampia, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Työ parhaiden työympäristöjen puolesta jatkuu.”

Markkinatilanne

Yleinen taloustilanne jatkui haastavana Pohjoismaissa vuonna 2025. Vuoden 2025 aikana Martelan päämarkkinoiden kysyntä vahvistui keskimäärin ainoastaan hienoisesti ja yleiset talousnäkymät jopa heikkenivät vuoden 2025 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kireänä jatkunut kilpailutilanne asetti edelleen painetta myös katekehitykseen.

Liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun 2025 liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun liikevaihto oli 22,8 milj. euroa (24,7) ja oli 8,0 % edellisvuotista heikompi. Liikevaihto heikkeni Suomessa 3,7 %, Ruotsissa 44,1 % ja Norjassa 10,4 %. Ryhmässä muut liikevaihto parani 12,3 % edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 0,1 milj. euroa (-1,8).

Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (-2,3) ja tulos verojen jälkeen oli -0,5 milj. euroa (-2,6).

Tammi-joulukuun 2025 liikevaihto ja tulos

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 93,7 milj. euroa (86,7) ja oli 8,1 % edellisvuotista parempi. Edellisvuoteen verrattuna Suomen liikevaihto nousi 10,5 % ja ryhmän muut 2,6 %. Ruotsin liikevaihto heikkeni 0,5 % ja Norjan 2,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -1,1 milj. euroa (-6,5).

Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -3,2 milj. euroa (-8,2) ja tulos verojen jälkeen oli -3,5 milj. euroa (-8,7).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.

LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön lähiajan suurimmat yksittäiset toimintaan vaikuttavat riskit liittyvät tuloskehitykseen, kassavirtaan ja maksuvalmiuden kehittymiseen. Keskeisimmät riskit tuloskehitykselle sekä kassavirran ja likviditeetin kehittymiselle liittyvät puolestaan yleiseen talouden sekä toimialan epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen sekä Martelan tarjoaman suhteelliseen menestymiseen kokonaismarkkinassa.

Yhtiön maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää riittävän operatiivisen kassavirran lisäksi johdon suunnittelemien maksuvalmiutta parantavien toimenpiteiden onnnistunutta toteuttamista tarvittavassa laajuudessa. Hallitus ja johto ovat ovat tunnistaneet uusia tehokkuus-, operatiivisia ja hallinnollisia säästötoimenpiteitä loppuvuodesta 2025 ja alkuvuonna 2026, jotka toteutetaan vuoden 2026 alkupuolella. Osa näistä toimenpiteistä myös pienentää käyttöpääomaan sitoutuneita varoja. Lisäksi yhtiö on tunnistanut ja valmistellut rakenteellisia muutoksia, jotka parantavat lyhyen aikavälin maksuvalmiutta. Edellä mainitut toimenpiteet parantavat yhtiön kassavirtaa ja maksuvalmiustilannetta vuoden 2026 aikana.

Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on haasteellista.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2025 ei makseta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 8.4.2026. Martelan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Henri Berg ovat tavoitettavissa puhelimitse keskiviikkona 25.2.2026 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Vuoden 2025 vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 11/2026.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Henri Berg, puh +358 40 836 5464

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



www.martela.com



Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

Liite