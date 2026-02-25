TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 12 kuu auditeerimata vahearuanne

2025. aastat iseloomustasid TextMagic Grupis mitmed strateegilised otsused, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust ja tegevuse efektiivsust järgmistel perioodidel. Aasta jooksul viidi ellu struktuurseid muudatusi, sealhulgas ühe tegevusvaldkonna müük ning tütarettevõtte likvideerimise alustamine, samuti arendustegevuse ja kulubaasi optimeerimine.

TextMagic Grupi müügituluks kujunes 2025. aastal 13 549 tuhat eurot, kahanedes võrreldes 2024. aastaga 7% võrra (2024. a: 14 533 tuhat eurot). Müügitulu vähenemist mõjutas olulisel määral USA dollari ja Inglise naela ebasoodsad vahetuskursid. Kui valuutakursid oleksid olnud 2024. a tasemel, oleks müügitulu 2025. aastal kokku olnud €14 015 tuhat ning müügitulu oleks vähenenud 4%.

Ärikahjumiks kujunes 611 tuhat eurot (2024. a: kasum 1 844 tuhat eurot). Kahjum tulenes peamiselt amortisatsioonikulu ja varade väärtuse languse suurenemisest 1 418 tuhande euro võrra 5 513 tuhande euroni (2024. a: 4 095 tuhat eurot), millel ei olnud aruandeperioodil rahalist mõju.

Juhtkond hindab Grupi tegevuse tulemuslikkust eelkõige EBITDA näitaja ja äritegevuse rahavoo genereerimise võimekuse alusel. EBITDA näitaja oli 4 902 tuhat eurot (2024. a: 5 939 tuhat eurot) ning EBITDA marginaal 36% (2024: 41%).

Äritegevuse rahavoog jätkuvatest ärivaldkondadest oli 4 085 tuhat eurot (2024. a: 5 761 tuhat eurot), mis kinnitab, et TextMagic Grupi äritegevus genereerib jätkuvalt tugevat rahavoogu, mis võimaldab nii investeeringuid kui ka väljamakseid investoritele.

Grupi auditeerimata põhinäitajad 2025. aastal

2025 2024 Müügitulu €13,55 M €14,53 M EBITDA €4,90 M €5,94 M Ärikasum/-kahjum -€0,61 M €1,84 M

Edicy OÜ, mis haldab veebilehtede ja e-kaubanduse platvormi Voog ning kampaanialehtede loomise tööriista Edicy, müüdi 2025. aasta septembris ning kajastatakse aruandes lõpetatud ärivaldkonnana.

Novembris otsustas juhtkond lõpetada Rumeenias asuva tütarühingu TM Marketing Ops Srl tegevuse, mis seni tegutses grupi turundusüksusena. Grupi turundustegevusi teostatakse edaspidi Eesti peakontorist. Otsuse eesmärk oli vähendada eraldiseisva äriühingu haldus- ja operatiivkulusid ning parandada turunduse efektiivsust ja tulemuslikkust.

2025. aasta jooksul vähendati nii arendus- kui ka turundusmeeskonna koosseisu, mille tulemusel kuulus seisuga 31.12.2025 Textmagicu tiimi 43 inimest (31.12.2024: 79 inimest). Oluline osa koosseisu vähendamisest rakendus aasta lõpus, mistõttu täielik tööjõukulude kokkuhoiu mõju avaldub järgmisel perioodil.

Grupi 2026. aasta peamised eesmärgid

2026. aastal on prioriteediks rahavoo parendamine ja kasumlikkuse suurendamine, toetudes olemasolevale toote väärtuspakkumisele ning keskendudes müügitulu kasvule ja kuluefektiivsusele.

2026. aastal on oluline fookus Textmagic platvormi turundusstrateegia muutmisel ja selle järjepideval rakendamisel. Muudetakse ja värskendatakse turundussõnumeid ning platvormi positsioneerimist, suunates rõhuasetuse operatiivsele sõnumivahetusele ja nõusolekupõhisele ärisuhtlusele. Keskmes on aja kokkuhoid, äriprotsesside tõhustamine ning nõuetele vastavuse tagamine. Eesmärk on kõnetada selgemalt prioriteetseid kliendisegmente, parandada turundustegevuste tulemuslikkust ning tugevdada platvormi nähtavust ja konkurentsivõimet. Oluline roll on kasutajakogemuse parendamisel ja andmepõhisel otsustusprotsessil, et suurendada turundustegevuste efektiivsust ning toetada olemasolevate klientide rahulolu.

