Informations réglementées • Bruxelles, le 25 février 2026 – 7h30 (CET)

Ageas publie ses résultats pour l’exercice 2025

Solide performance au cours d’une année de transformation

ENCAISSEMENTS RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL

NET HOLDING

FREE

CASH FLOW DIVIDENDE

BRUT

2025 EUR 19,6 milliards EUR 1,65 milliard EUR 774 millions EUR 3,75 +9% vs 2024 +33% vs 2024 +19% vs 2024 +7% vs 2024

Un aperçu des chiffres et une comparaison avec l’année précédente sont disponibles à la page 8 de ce communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « 2025 a été une année marquante pour Ageas – une année durant laquelle nous avons renforcé les fondations de notre Groupe et délivré des résultats qui témoignent de la résilience et de l’ambition de notre stratégie. »

« L’acquisition d’esure, qui nous positionne comme le 3ᵉ assureur pour particuliers au Royaume‑Uni, ainsi que l’obtention de la pleine propriété d’AG, premier assureur en Belgique, ont constitué des étapes importantes dans la construction du futur profil d’Ageas. Ces deux opérations s’inscrivent pleinement dans notre stratégie de diversification, centrée sur l’expansion de nos entités consolidées et génératrices de cash en Europe, le maintien d’une forte présence dans les marchés asiatiques en croissance, et l’établissement de la Réassurance comme activité transversale. »

« Notre stratégie Elevate27 a également gagné un réel élan, nous permettant de relever deux fois nos objectifs financiers au cours de l’année et de progresser de manière significative sur des initiatives clés telles que le vieillissement, les PME et l’extension de l’utilisation des données et de l’IA. »

« En termes d’encaissements, nous avons réussi à atteindre une croissance marquée de 9 %, portée notamment par l’excellente performance commerciale de notre activité Vie dans toutes les régions. Notre résultat opérationnel net a bondi de 33 % pour atteindre EUR 1,65 milliard, soutenu par une performance Non‑Vie exceptionnelle dans chaque segment. Le résultat en Vie a bénéficié d’une marge en Vie améliorée en Belgique et en Europe et d’une nouvelle base fiscale en Chine. Ces bons résultats, combinés à une remontée de cash en constante augmentation, nous permettent de proposer à nos actionnaires, conformément à nos engagements, un dividende brut total d’EUR 3,75. »

« Je suis tout aussi fier des progrès réalisés en matière de durabilité et de la reconnaissance positive obtenue tant auprès de nos collaborateurs que de nos clients, reflétant notre engagement constant à favoriser un environnement de travail bienveillant et à offrir un service client de premier plan. Notre portefeuille de produits durables a continué de croître, tout comme la confiance que nous accordent nos clients et nos collaborateurs partout où nous opérons. Nos notations ESG témoignent de ces réalisations, puisqu’Ageas se classe dans le premier quartile auprès de trois des cinq agences de notation qui nous suivent. »

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos clients pour leur confiance, à nos partenaires pour leur collaboration continue, à nos actionnaires pour leur soutien, et surtout à nos collaborateurs à travers le Groupe. Leur engagement quotidien et leur passion sont ce qui transforme notre stratégie en réalité. Ensemble, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en 2025, et nous sommes prêts à capitaliser sur cette dynamique forte dans les années à venir. »

