WORLDLINE : cession stratégique de ses activités de paiement en Inde à BillDesk - Communiqué

Worldline annonce la cession stratégique de

ses activités de paiement en Inde à BillDesk



Paris La Défense, 25 février 2026 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement, annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d’environ 60 millions d’euros.

En parallèle, Worldline conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter les logiciels de paiement avancés de Worldline de manière durable. Ce partenariat assure la continuité opérationnelle, souligne la valeur pérenne des actifs technologiques de Worldline et établit une relation durable entre les deux groupes dans l'un des marchés de paiement à la croissance la plus rapide au monde. En s'associant à un champion indien des paiements, Worldline garantit que ses activités de paiement en Inde continueront de croître sous une plateforme domestique solide bénéficiant d'une expertise locale approfondie, d'une taille critique et de relations de longue date avec les commerçants.

Par ailleurs, Worldline demeure fortement engagée en Inde en tant que pôle stratégique de talents et d’innovation. Dans le cadre de son plan de transformation North Star, le Groupe continuera de s’appuyer sur les Global Competence Centres (GCC) existants pour soutenir les opérations d’Europe de l’Ouest et fera évoluer ces GCCs en de véritables pôles d’innovation, où seront développés des viviers de talents clés dans les paiements et où seront déployées à grande échelle l’automatisation ainsi que l’IA générative et agentique.

La valeur d’entreprise est estimée à environ 37 millions d’euros et la valeur des capitaux propres à la clôture à environ 60 millions d’euros. À titre de référence, l’impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le Groupe en termes de chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponible est respectivement estimé à environ 90 millions d’euros, 8 millions d’euros et neutre en flux de trésorerie sur une base annuelle.

Ce projet de cession marque une étape importante dans l’exécution de la stratégie de Worldline visant à recentrer le Groupe sur son cœur de métier des paiements en Europe, à simplifier ses opérations et à optimiser l’allocation de ses ressources. Le produit de cession attendu renforcera davantage le profil financier du Groupe, augmentera sa flexibilité stratégique et soutiendra le redéploiement du capital vers les activités cœur.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ et Worldline India) est estimé entre 540 et 590 millions d'euros et devrait être perçu en 2026.

La clôture de la transaction est prévue au second semestre 2026, sous réserve de l'achèvement des processus habituels conformément aux lois applicables.

BNP Paribas a agi en tant que conseiller financier exclusif, Hogan Lovells en tant que conseil juridique international et Cyril Amarchand Mangaldas en tant que conseil juridique indien pour Worldline SA.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

25 février 2026: Résultats annuels 2025





CONTACTS

Relations investisseurs

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Antoine Denry / Wandrille Clermontel

E teamworldline@taddeo.fr

À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur parcours de croissance de manière rapide, simple et sécurisée. Grâce à des technologies de paiement avancées, une expertise locale et des solutions adaptées à des centaines de marchés et de secteurs, Worldline accompagne plus d’un million d’entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et d’opérer des solutions numériques de paiement et transactionnelles de premier plan permettant une croissance économique durable et renforçant la confiance et la sécurité au sein de nos sociétés. Worldline les rend respectueuses de l’environnement, largement accessibles et soutient la transformation sociale.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des déclarations prospectives comportant des risques et des incertitudes, notamment concernant la croissance et la rentabilité futures attendues du Groupe, susceptibles d’avoir un impact significatif sur les performances anticipées. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs échappant au contrôle de la Société et ne pouvant être précisément estimés, tels que les conditions de marché ou le comportement des concurrents. Toute déclaration prospective figurant dans ce document reflète les convictions et attentes de Worldline et doit être évaluée comme telle. Les déclarations prospectives incluent notamment les déclarations relatives aux plans, objectifs, stratégies, ambitions, événements futurs, revenus futurs, synergies ou performances, ainsi que toute information qui n’est pas de nature historique. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits en raison de divers risques et incertitudes détaillés dans le Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2025 sous le numéro D.25-0257.

La croissance organique du chiffre d’affaires et l’amélioration de l’EBITDA ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’EBITDA ajusté est présenté tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2024. Tous les montants sont exprimés en millions d’euros sans décimales, ce qui peut entraîner, dans certains cas, des écarts non significatifs entre la somme des chiffres et les sous-totaux figurant dans les tableaux. Les objectifs 2025 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et selon les normes comptables du Groupe.

Worldline ne s’engage pas et décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les informations ci-dessus, sauf obligation légale.

Le présent document est diffusé à des fins d’information uniquement et ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de vente de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou sans exemption applicable. Les titres susceptibles d’être offerts dans le cadre de toute transaction n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act ou des lois de tout État américain, et Worldline n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de tels titres aux États-Unis.

Pièce jointe