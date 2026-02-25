BUREAU VERITAS - 2025 : Croissance organique leader dans le secteur à 6,5 %, forte amélioration des marges à 16,3 %, perspectives de croissance positives, poursuite de l’expansion de la marge en 2026, programme de rachat d’actions de 200m€

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 25 février 2026

Croissance organique leader dans le secteur à 6,5 % en 2025

Forte amélioration des marges à 16,3 % en 2025

Perspectives de croissance positives avec une poursuite de l’expansion des marges en 2026

Nouveau programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros

Chiffres clés1 2025

Chiffre d'affaires (CA) de 6 466,4 millions d'euros en 2025, en hausse de 6,5% sur une base organique (dont 6,3 % de croissance organique au quatrième trimestre). A taux de change constant, la croissance s’est établie à 7,3 % en glissement annuel et à 3,6 % sur une base reportée,

Résultat opérationnel ajusté de 1 052,9 millions d'euros, en hausse de 5,7 % par rapport aux 996,2 millions d'euros en 2024, soit une marge opérationnelle ajustée de 16,3 %, en hausse de 32 points de base sur un an et de 51 points de base à taux de change constant,

Résultat opérationnel de 992,4 millions d'euros, en hausse de 6,3 % par rapport aux 933,4 millions d'euros en 2024,

Résultat net ajusté de 631,4 millions d'euros, en hausse de 1,7 % par rapport aux 620,7 millions d'euros réalisés en 2024,

Bénéfice net ajusté par action de 1,42 euro en 2025, en hausse de 2,8 % par rapport à 2024 (1,38 euro par action) et de 9,2 % à taux de change constant,48,7

Résultat net part du Groupe de 588,0 millions d'euros, en hausse de 3,3 % par rapport aux 569,4 millions d'euros en 2024,

Flux de trésorerie disponible de 824,2 millions d'euros, en hausse de 3,9 % sur une base organique et en hausse de 2,6 % à taux de change constant, et un taux de conversion du cash de 107 % 2 ,

de 107 % , Ratio dette nette ajustée/EBITDA de 1,1x au 31 décembre 2025, légèrement supérieur à l’année précédente,

Dividende proposé de 0,92 euro par action3, en hausse de 2,2 % sur un an, payable intégralement en numéraire.





Faits marquants en 2025

Objectifs financiers 2025 atteints ou dépassés en matière de chiffre d’affaires, de marge et de flux de trésorerie,

Croissance organique du portefeuille soutenue par des investissements énergétiques en hausse, la poursuite du développement des infrastructures numériques et la demande des clients pour des solutions d'évaluation des risques corporate et sectoriels,

et sectoriels, Progression de la stratégie LEAP | 28 au cours de sa deuxième année d’exécution, générant des succès tangibles en matière de levier opérationnel et de scalabilité fonctionnelle,

Déploiement de la nouvelle organisation pour accélérer l’exécution de la stratégie,

Poursuite du recentrage du portefeuille avec neuf acquisitions bolt-on , et deux cessions finalisées dans des activités non stratégiques. Ces acquisitions ont ajouté 96 millions d'euros de chiffre d'affaires total annualisé et sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP I 28 consistant à : i) renforcer les positions de leader dans l’activité Bâtiment & Infrastructures ; ii) créer de nouveaux bastions dans le segment Power & Utilities et Renouvelables, dans la Cybersécurité et dans la Durabilité, ainsi qu’à iii) optimiser la valeur et l’impact dans les activités matures ; dans les Biens de Consommation et dans le segment des Métaux & Minéraux. A ce jour, trois acquisitions bolt-on supplémentaires ont été finalisées, représentant environ 5 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé,

Poursuite du recentrage du portefeuille avec neuf acquisitions bolt-on , et deux cessions finalisées dans des activités non stratégiques. Ces acquisitions ont ajouté 96 millions d'euros de chiffre d'affaires total annualisé et sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP I 28 consistant à : i) renforcer les positions de leader dans l'activité Bâtiment & Infrastructures ; ii) créer de nouveaux bastions dans le segment Power & Utilities et Renouvelables, dans la Cybersécurité et dans la Durabilité, ainsi qu'à iii) optimiser la valeur et l'impact dans les activités matures ; dans les Biens de Consommation et dans le segment des Métaux & Minéraux. A ce jour, trois acquisitions bolt-on supplémentaires ont été finalisées, représentant environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé,

Perspectives 2026

Bureau Veritas aborde la troisième année de sa stratégie LEAP | 28 avec des fondamentaux de marché solides. S’appuyant sur la bonne performance réalisée en 2025, le Groupe vise pour 2026 des résultats annuels conformes aux ambitions financières définies dans sa stratégie :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé.





Hinda Gharbi, Directrice Générale, a commenté :

« 2025 a été une année de progrès solides pour Bureau Veritas, avec une croissance organique leader dans le secteur, une forte expansion des marges et une exécution disciplinée de notre stratégie LEAP | 28. Je remercie tous nos collaborateurs dans le monde pour leur engagement et leurs contributions.

Lors de cette deuxième année de notre plan stratégique, nous avons réalisé des résultats pleinement alignés avec notre ambition d'accélérer la croissance et d'améliorer les rendements - grâce à un portefeuille renforcé, à l'impact tangible de nos programmes de performance.

Nous avons de nouveau généré des rendements à deux chiffres à taux de change constant pour nos actionnaires, reflétant la qualité de notre portefeuille et l'efficacité de notre stratégie. Notre nouvelle organisation, désormais presque finalisée, nous permet de mieux déployer nos lignes de produits services au sein de nos plateformes régionales, de stimuler les ventes croisées et de renforcer la satisfaction et la fidélité de nos clients.

En 2026, nous demeurons mobilisés sur l'exécution de nos plans de croissance et d'amélioration des marges, confiants dans la résilience de notre portefeuille en évolution et dans notre capacité à générer une valeur supérieure et durable à moyen et long terme. Nous poursuivons l'amélioration des rendements pour nos actionnaires avec un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros, sans compromettre notre programme d’acquisitions ».

CHIFFRES CLÉS 2025

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 24 février 2026, a arrêté les comptes pour l’exercice 2025. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS 2025 2024 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 6 466,4 6 240,9 + 3,6 % + 7,3 % Résultat opérationnel ajusté(a) 1 052,9 996,2 + 5,7 % + 10,8 % Marge opérationnelle ajustée(a) 16,3 % 16,0 % + 32 pb + 51 pb Résultat opérationnel 992,4 933,4 + 6,3 % + 11,2 % Résultat net ajusté(a) 631,4 620,7 + 1,7 % + 8,1 % Résultat net part du Groupe 588,0 569,4 + 3,3 % + 9,3 % Bénéfice net ajusté par action(a) 1,42 1,38 + 2,8 % + 9,2 % Bénéfice par action 1,32 1.27 + 4,3 % + 10,4 % Cash-flow opérationnel 1 006,7 1 004,8 + 0,2 % + 4,6 % Flux de trésorerie disponible(a) 824,2 843,3 (2,3) % + 2,6 % Dette financière nette ajustée(a) 1 253,3 1 226,3 + 2,2 % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.

FAITS MARQUANTS EN 2025

Objectifs financiers 2025 atteints, certains surpassant les attentes



Croissance organique modérée à élevée du chiffre d’affaires sur l’année



Le chiffre d'affaires du Groupe au cours de l’exercice 2025 a augmenté de 6,5 % sur une base organique par rapport à 2024, incluant une hausse de 6,3 % au quatrième trimestre, bénéficiant de tendances de marché robustes dans l'ensemble des activités et des zones géographiques.

Marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant



Le Groupe a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 16,3 %, soit une hausse de 51 points de base à taux de change constant et de 32 points de base sur une base reportée par rapport à l’exercice 2024.

Flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion4 du cash supérieur à 90%



Le Groupe a généré de solides flux de trésorerie, avec un taux de conversion du cash de 107 % en 2025.

Rendement à deux chiffres pour les actionnaires



Dans le cadre de sa stratégie LEAP | 28, le Groupe vise à délivrer aux actionnaires un retour à deux chiffres sur la période.

En 2025, des rendements à deux chiffres ont été réalisés, basés sur une croissance du bénéfice par action (BPA) d'environ 9 %, un rendement du dividende d'environ 3 % et un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé au second trimestre 2025 (environ 1,5 % du capital social en circulation).

Dividende proposé de 0,92 euro par action au titre de l’exercice 2025



Le Conseil d’administration de Bureau Veritas recommande un dividende de 0,92 euro par action pour 2025, en hausse de 2,2 % par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond à un taux de distribution de 65 % de son bénéfice net ajusté.

La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 19 mai 2026 à 15h00 au siège de Bureau Veritas, Tour Alto – 4 Place des Saisons, 92400 Courbevoie, France. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 28 mai (les actionnaires sur le registre au 27 mai 2026 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 26 mai 2026).

Programme de rachat d’actions



En mai et juin 2025, le Groupe a exécuté son programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros par acquisition d'actions sur le marché (environ 1,5 % du capital en circulation, soit 6,7 millions d'actions). Les actions rachetées seront affectées à des fins d’'annulation ou autres usages approuvés par les actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle 2024.

Poursuivant son engagement d'amélioration des rendements pour les actionnaires, le Groupe annonce le 25 février 2026 un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros, à réaliser dans les douze prochains mois. Ce programme est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026 pour toute exécution postérieure à cette date.

Conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée générale, les actions rachetées seront destinées à tout usage autorisé par les actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle du 19 juin 2025, pour toute exécution du programme avant l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026.

Pour toute exécution du programme après l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026, les actions rachetées seront destinées aux fins autorisées par les actionnaires du Groupe à cette date.

Financement



Le Groupe a réalisé les opérations suivantes :

En janvier 2025, le Groupe a remboursé à échéance une émission obligataire de 500 millions d’euros assortie d’un coupon de 1,875 % ;

En octobre 2025, le Groupe a finalisé une nouvelle émission obligataire de 700 millions d’euros, à échéance octobre 2033 et assortie d’un coupon de 3,375 %.

En avril 2025, Moody's a confirmé la notation de crédit à long terme de Bureau Veritas avec la note A3 assortie d’une perspective « stable ».

MISE À JOUR SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE DANS LE CADRE DE LEAP | 28

Dans le cadre des objectifs de la stratégie LEAP | 28, Bureau Veritas a mis en œuvre un programme de gestion active du portefeuille pour renforcer sa position sur le marché.

En 2025, le Groupe a réalisé l'acquisition de neuf sociétés, dont trois finalisées au cours du dernier trimestre. Ces acquisitions représentent un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 96 millions d'euros. Depuis le début de l'année, le Groupe a finalisé trois acquisitions bolt-on supplémentaires, générant un chiffre d'affaires annualisé cumulé d’environ 5 millions d'euros. Par ailleurs, Bureau Veritas a finalisé la cession de deux activités, représentant un chiffre d'affaires annualisé cumulé d'environ 172 millions d'euros, conformément à son objectif d'optimiser la valeur de son portefeuille.

En 2025, alors que le Groupe poursuit la transformation de son portefeuille, il a mené les opérations d’acquisitions suivantes afin de :

Renforcer les positions de leader :



Dans le segment Bâtiment & Infrastructures (Capex & Opex), le Groupe a acquis deux sociétés au premier et au quatrième trimestre 2025 :

Contec AQS (Italie) en mars 2025, un prestataire de services dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSE) pour les autorités publiques, les opérateurs d'infrastructures et les entreprises industrielles privées. London Building Control (Royaume-Uni), finalisée en octobre 2025, un Organisme Agréé de Contrôle de Construction (« Registered Building Control Approver » ou RBCA ) de premier plan spécialisé dans les services de conformité des bâtiments pour les projets de rénovation et de mise à niveau.



Créer de nouveaux bastions :



Énergies renouvelables et bas-carbone : le Groupe a acquis deux sociétés, Hinneburg (Allemagne) en août et Sólida (Espagne) en novembre 2025, élargissant ses capacités dans les secteurs en forte croissance du nucléaire et des énergies renouvelables.



Cybersécurité : en août 2025, le Groupe a acquis l' Institute for Cyber Risk (IFCR) , une société danoise fournissant des services de sécurité numérique aux entreprises privées et aux organisations publiques.



Durabilité & Services de Transition : le Groupe a acquis Ecoplus (Corée du Sud) en août 2025 et SPIN360 (Italie) en décembre 2025, renforçant son offre de conseil en durabilité pour le secteur des biens de consommation.





Optimiser la valeur et l’impact :



Biens de Consommation : en août 2025, le Groupe a acquis Lab System , le plus grand laboratoire indépendant de jouets et de biens durables au Brésil. Cette acquisition soutient le développement d'une plateforme complète pour les services de Biens de Consommation en Amérique latine, créant des synergies avec les laboratoires existants de Bureau Veritas dans le pays.



Métaux & Minéraux : le Groupe a renforcé sa position sur le marché du cuivre et au Chili avec l'acquisition de GeoAssay en mars 2025, une société fournissant des analyses d’échantillons de minéraux pour des clients régionaux. Cette société exploite trois laboratoires de pointe dans le pays, apportant une expertise approfondie en robotique et procédés miniers.



Cessions :



Bureau Veritas a annoncé la cession de son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires) à Mérieux NutriSciences en octobre 2024. Au 31 décembre 2024, le Groupe avait finalisé la vente de ses opérations au Canada et aux États-Unis. La cession de ses activités en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine a été finalisée par la suite en 2025.



En janvier 2026, le Groupe a cédé son activité non stratégique de supervision technique sur des projets de construction en Chine (chiffre d'affaires annualisé d’environ 39 millions d'euros) afin d'améliorer le mix de son activité Bâtiment & Infrastructures dans le pays.



Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DE L’ORGANISATION POUR ACCÉLÉRER L'EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE LEAP | 28

Afin d’accélérer la mise en œuvre du plan LEAP | 28, Bureau Veritas a fait évoluer la structure de son Comité exécutif en 2025 pour favoriser un meilleur alignement organisationnel, renforcer ses plateformes géographiques grâce à des structures de Lignes de produit scalables. L'objectif de cette nouvelle organisation est de permettre la croissance des Lignes de produits, de structurer efficacement les plans de développement commercial et la mise en œuvre des programmes de performance. Le Groupe entend ainsi accélérer les ventes croisées, capter une part croissante des opportunités multinationales et améliorer durablement son levier opérationnel.

Les six anciennes régions ont été regroupées en quatre -Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient, Caspienne & Afrique- et les Lignes de produit sont désormais supervisées par trois membres du Comité exécutif encadrant les regroupements de Lignes de produit Industrie & Matières premières, Urbanisation & Conformité, et Biens de Consommation. Après une période de transition au cours de l'été, la nouvelle structure du Comité exécutif est entrée en vigueur en septembre 2025, avec les nominations suivantes de vice-présidents exécutifs :

Régions : Europe : Vincent Bourdil Moyen-Orient, Caspienne & Afrique : Khurram Majeed Asie-Pacifique : Surachet Tanwongsval Amériques : Santiago Arias Duval, nommé en novembre 2025

Lignes de produit : Industrie & Matières premières : Matthieu Gondallier De Tugny Urbanisation & Assurance : Marc Roussel Biens de Consommation : Catherine Chen

Fonctions commerciales : Développement d'entreprise et durabilité : Juliano Cardoso Direction de la performance : Laurent Louail Direction du digital et de l'innovation : Philipp Karmires

Fonctions support : Direction financière : François Chabas Direction des ressources humaines : Maria Lorente Fraguas Direction affaires juridiques et audit interne : Béatrice Place-Faget





Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale du Groupe (RSE)





ODD DES

NATIONS UNIES 2024 2025 AMBITION

2028 ENVIRONNEMENT / CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 5 N° 13 135 126 107 CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 6 N° 3 0,24 0,23 0,23 Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II) 7 N° 5 26,7 % 29,1 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par collaborateur (par an)8 N° 8 41,3 44,7 40,0 GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,8 % 99,4 % 99,0 %

Le Groupe continue à bénéficier d’une reconnaissance de premier plan par les agences de notation extra-financière





Organisme Période Reconnaissance Ecovadis Décembre 2025 Bureau Veritas a reçu une notation Gold avec un score de 80/100 d'EcoVadis. Sustainalytics Décembre 2025 Bureau Veritas a obtenu un score de 8.3 avec une notation « Risque Négligeable » de Sustainalytics. CDP Novembre 2025 Bureau Veritas a reçu une notation A- du CDP basée sur le reporting climatique du Groupe. ISS ESG Octobre 2025 Bureau Veritas a reçu une notation B- avec le statut Prime d'ISS ESG. S&P Global Août 2025 Bureau Veritas a obtenu un score de 84/100 de S&P Global dans son Évaluation de Durabilité Corporative (CSA) et se classe parmi les 1 % des entreprises les mieux notées du secteur des Services Professionnels. MSCI Juillet 2025 Bureau Veritas a obtenu une notation AA de MSCI. Time Magazine Juin 2025 Bureau Veritas reconnu parmi les 100 Entreprises les Plus Durables au Monde par Time magazine et Statista dans leur classement 2025. Transparency Awards Juillet 2025 Bureau Veritas se classe 6ème parmi 135 entreprises aux Transparency Awards Labrador, évalué sur 360 critères provenant de quatre sources d'information publiques clés. Axylia Mai 2025 Axylia a attribué à Bureau Veritas une notation A et l'a inclus dans son Index « Vérité 40 ».

PERSPECTIVES 2026 ET AMBITIONS 2028

Perspectives 2026



Bureau Veritas aborde la troisième année de sa stratégie LEAP | 28 avec des fondamentaux de marché solides. S’appuyant sur la bonne performance réalisée en 2025, le Groupe vise pour 2026 des résultats annuels conformes aux ambitions financières définies dans sa stratégie :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé.

Ambitions « LEAP | 28 »





Le 20 mars 2024, Bureau Veritas a annoncé sa nouvelle stratégie « LEAP | 28 », avec les ambitions suivantes :

2024-2028 CROISSANCE TCAM 9 Une croissance totale élevée à un chiffre 10 du chiffre d’affaires Avec : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre Et : une accélération des fusions et acquisitions et une optimisation du portefeuille MARGE Amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée 10 CROISSANCE DU BPA TCAM 9,10 +



RENDEMENT DES DIVIDENDES Retours annuels à deux chiffres TRÉSORERIE Fort taux de conversion du cash 11 : supérieur à 90 %

Au cours de la période 2024-2028, l'utilisation du flux de trésorerie généré par les activités du Groupe sera équilibrée entre les dépenses d'investissement (Capex), les fusions et acquisitions (M&A) et le retour aux actionnaires (dividendes).

HYPOTHÈSES CAPEX Environ 2,5 % à 3,0 % du chiffre d'affaires du Groupe M&A Accélération des fusions et acquisitions DIVIDENDE Distribution de 65 % du résultat net ajusté RATIO



D’ENDETTEMENT NET Entre 1,0x et 2,0x d'ici 2028

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

Chiffre d'affaires en hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente (+ 7,3 % à taux de change constant)

Chiffre d'affaires total : sur l'ensemble de l'année 2025, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires total de 6 466,4 millions d'euros, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2024.



sur l'ensemble de l'année 2025, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires total de 6 466,4 millions d'euros, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2024. Croissance organique : le chiffre d'affaires du Groupe au cours de l’exercice 2025 a augmenté de 6,5 % sur une base organique par rapport à 2024, avec une hausse de 6,3 % au quatrième trimestre 2025. Cette croissance a été portée par des tendances sous-jacentes solides dans la plupart des activités et zones géographiques.



Répartition géographique :

Amériques (25 % du chiffre d'affaires) : la région Amériques a affiché une croissance solide, avec un chiffre d'affaires organique en hausse de 4,0 %. Cela reflète la forte dynamique des centres de données et des marchés de l'énergie en Amérique du Nord, ainsi que des niveaux d'activité soutenus en Amérique latine. Europe (36 % du chiffre d'affaires) : l'Europe a enregistré une croissance organique de 4,1 %, portée par une activité particulièrement forte dans les parties Nord et Est de la région. Asie-Pacifique (29 % du chiffre d'affaires) : la région Asie-Pacifique a réalisé une forte croissance organique de 8,2 %, surperformant la croissance du PIB en Chine et affichant une forte progression dans l’ensemble des activités de la région. Moyen-Orient & Afrique (10 % du chiffre d'affaires) : la région Moyen-Orient & Afrique a réalisé une très forte croissance organique de 16,6 %. Elle a bénéficié des programmes d'urbanisation et de construction d'infrastructures en cours, ainsi que des investissements soutenus dans l'énergie au Moyen-Orient.

Effet périmètre positif : l'effet périmètre a contribué positivement à hauteur de 0,8 % à la croissance totale. Ceci est dû aux acquisitions bolt-on finalisées au cours des derniers trimestres, dont la contribution positive s’est élevée à 2,9 %. Cet effet a été partiellement compensé par les cessions finalisées au cours des douze derniers mois ayant eu un impact négatif de 2,1 %, notamment celle de l'activité de tests alimentaires.

l'effet périmètre a contribué positivement à hauteur de 0,8 % à la croissance totale. Ceci est dû aux acquisitions finalisées au cours des derniers trimestres, dont la contribution positive s’est élevée à 2,9 %. Cet effet a été partiellement compensé par les cessions finalisées au cours des douze derniers mois ayant eu un impact négatif de 2,1 %, notamment celle de l'activité de tests alimentaires. Effet de change négatif : les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 3,7 %, avec un impact négatif plus élevé de 5,2 % au quatrième trimestre. Cela s’explique par la force de l'euro face à la plupart des devises.



Un résultat opérationnel ajusté en hausse de 5,7 % à 1,052.9 millions d’euros (en hausse de 10,8 % à taux de change constant)

Le résultat opérationnel annuel ajusté a augmenté de 5,7 %, atteignant 1,052.9 millions d’euros, en croissance de 51 points de base à taux de change constant.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE



Résultat opérationnel ajusté en million d'euros Marge opérationnelle ajustée en pourcentage et points de base Résultat / marge opérationnels ajustés en 2024 996,2 16,0 % Variation organique 111,7 + 74 pb Résultat / marge opérationnels ajustés organiques 1 107,9 16,7 % Effet périmètre (4,3) (23) pb Résultat / marge opérationnels ajustés à taux de change constant 1 103,6 16,5 % Effet de change (50,8) (19) pb Résultat / marge opérationnels ajustés en 2025 1 052,9 16,3 %

Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 16,3 %, soit une hausse de 32 points de base par rapport à l’exercice 2024 :

La marge opérationnelle ajustée organique a augmenté de 74 points de base sur un an pour atteindre 16,7 %, grâce à une amélioration du levier opérationnel et de la scalabilité fonctionnelle résultant des programmes de performance en cours, ainsi qu'à un effet de mix positif. Par division, Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire & Matières Premières, Marine & Offshore et Biens de Consommation ont réalisé des marges plus élevées, compensant la baisse des marges dans les activités Certification et Industrie.

positif. Par division, Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire & Matières Premières, Marine & et Biens de Consommation ont réalisé des marges plus élevées, compensant la baisse des marges dans les activités Certification et Industrie. L'effet de périmètre a eu un impact négatif de (23) points de base, reflétant les investissements du S1 2025 dans les sociétés récemment acquises pour permettre l’expansion géographique au-delà des marchés existants et développer de nouveaux services répondant à la demande des clients.

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de (19) points de base sur la marge du Groupe en raison de la force de l'euro par rapport aux autres devises.



Les autres éléments d’ajustement ont représenté une charge nette de 60,5 millions d’euros, contre une charge nette de 62,8 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2024. Cela s’explique principalement par des gains nets sur cessions et acquisitions de 34,7 millions d’euros (perte nette de 0,8 million d’euros sur l’exercice 2024), liés à la cession des activités de tests alimentaires. Les autres détails sont communiqués en Annexe 6.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 992,4 millions d'euros, en hausse de 6,3 % par rapport aux 933,4 millions d’euros de l’exercice 2024.



Un bénéfice net ajusté par action de 1,42 euro, en hausse de 2,8 % par rapport à l’exercice précédent et de 9,2 % à taux de change constant

La charge financière nette s'est élevée à 116,0 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025, contre 69,6 millions d'euros sur la même période l'année précédente. La différence du coût de l'endettement financier net, s'élevant à 66,4 millions d'euros en 2025 contre 50,7 millions d'euros en 2024, s'explique principalement par la baisse des produits générés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

En 2025, le Groupe a enregistré des effets de change défavorables, soit une perte de 28,3 millions d'euros (contre un gain de 5,9 millions d'euros en 2024).

Les autres éléments (incluant les coûts d'intérêts sur les régimes de retraite et autres charges financières) se sont établis à -21,3 millions d'euros, contre -24,8 millions d'euros en 2024.

La charge d'impôt sur les résultats consolidés s'est élevée à 265,9 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025. Celle-ci inclut l'impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, la part basée sur l'impôt 2024 ayant été intégralement comptabilisée en 2025. À titre de comparaison, la charge d'impôt consolidée était de 273,8 millions d'euros en 2024.

Cela représente un taux effectif d'impôt (TEI - charge d'impôt divisée par le montant du résultat avant impôt) de 30,4 % pour la période, contre 31,7 % en 2024. La réduction observée s'explique principalement par la cession des activités de tests alimentaires impactant favorablement le taux d'imposition global.

Le taux effectif d'impôt ajusté a diminué de 50 points de base par rapport à 2024, pour s'établir à 30,0 %. Il correspond au taux effectif d'impôt corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements. Cette baisse est principalement due à une réduction de la charge de retenues à la source supportée sur la période.

Le résultat net part du Groupe pour la période s'est élevé à 588,0 millions d'euros, contre 569,4 millions d'euros en 2024. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 1,32 euro, contre 1,27 euro en 2024.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 631,4 millions d’euros en 2025, en progression de 1,7 % par rapport aux 620,7 millions d’euros en 2024. Le bénéfice net ajusté par action est de 1,42 euro en 2025, soit une hausse de 2,8 % par rapport en 2024 (1,38 euro par action) et de 9,2 % à taux de change constant.

Un flux de trésorerie disponible de 824,2 millions d’euros (- 2,3 % sur un an, + 3,9 % sur une base organique)

Le flux net de trésorerie généré par l’activité (cash-flow opérationnel) s'est établi à 1 006,7 millions d'euros en 2025, en légère hausse par rapport aux 1 004,8 millions d'euros généré en 2024. Cela est attribuable à une amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement de 19,1 millions EUR, comparé à l’amélioration de 60,8 millions d’euros de l'année précédente.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) s’élève à 236,8 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 293,0 millions d’euros au 31 décembre 2024. En pourcentage du chiffre d’affaires, le BFR a diminué de 100 points de base pour atteindre un niveau bas de 3,7 %. Cette performance témoigne de l'attention constante portée par l'ensemble de l'organisation aux indicateurs de trésorerie.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets), est de 141,8 millions d’euros en 2025, en hausse de 1,4 %, à comparer aux 139,8 millions d’euros en 2024. Ce résultat démontre un contrôle discipliné et reflète la cession de l'activité de test alimentaire à forte intensité capitalistique, le ratio des dépenses nettes d'investissement par rapport au chiffre d’affaires du Groupe atteignant 2,2 %, soit un niveau stable par rapport à 2024.

Le flux de trésorerie disponible (flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles) s’élève à 824,2 millions d’euros, en baisse de 2,3 % sur un an, en comparaison au niveau record de 843,3 millions d’euros de 2024. Cela reflète l’impact non récurrent de la cession de l’activité de tests alimentaires, notamment les charges d'impôt sur la plus-value réalisée. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a augmenté de 3,9 % sur un an.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D’EUROS Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2024 843,3 Variation organique 33,2 Flux de trésorerie disponible organique 876,5 Effet périmètre (11,7) Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 864,8 Effet de change (40,6) Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2025 824,2

Une situation financière solide



Bureau Veritas présente une structure financière solide. Le Groupe disposait de 1,4 milliard d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, et de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées au 31 décembre 2025. La prochaine échéance de refinancement pour un montant de 200 millions d’euros est prévue en septembre 2026.

À fin décembre 2025, le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA du Groupe a été maintenu à un niveau bas de 1,12x (contre 1,06x au 31 décembre 2024). La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était de 6,0 ans, avec un coût moyen de la dette de 2,9 % (hors impact IFRS 16) contre 3,0 % au 31 décembre 2024 (hors impact d'IFRS 16).

Au 31 décembre 2025, la dette financière nette ajustée s’élevait à 1 253,3 millions d’euros. L’augmentation de 27,0 millions d’euros (incluant l'impact de la dette des sociétés acquises) par rapport au 31 décembre 2024 (1 226,3 millions d’euros) s’explique par :

Un flux de trésorerie disponible de 824,2 millions d’euros,

Un paiement de dividendes à hauteur de 430,0 millions d’euros, comprenant des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe,

Des rachats d’actions, nets des opérations sur titres auto-détenus pour un montant de 177,3 millions d’euros, dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 du Groupe,

Des acquisitions nettes représentant un décaissement de 5,5 millions d’euros. Ce montant reflète les dépenses d’acquisition pour un montant de 161,8 millions d’euros (incluant le remboursement de sommes dues aux actionnaires), compensé par des produits de cession pour un montant de 156,3 millions d’euros (provenant principalement de la cession des activités de tests alimentaires),

Un remboursement des dettes de location, représentant 157,8 millions d’euros,

D’autres éléments venant augmenter l’endettement du Groupe de 58,1 millions d’euros (y compris les effets de change).

REVUE DES ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2025

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 557,9 504,2 + 10,7 % + 14,3 % - (3,6) % Résultat opérationnel ajusté 130,8 118,2 + 10,7 % Marge opérationnelle ajustée 23,4 % 23,4 % + 1 pb + 67 pb - (66) pb

L'activité Marine & Offshore a réalisé de très solides résultats en 2025, enregistrant une croissance organique de 14,3 %, dont 15,6 % au quatrième trimestre. Il s'agit de la troisième année consécutive de croissance à deux chiffres. Cette performance a été portée par :

Une forte croissance à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (47 % du chiffre d'affaires de la division), soutenue par le renouvellement de la flotte mondiale en exploitation et l'accélération des livraisons du fait d’un accroissement rapide des capacités dans plusieurs chantiers navals. Sur le plan géographique, la croissance a été forte sur les principaux marchés asiatiques, à savoir la Chine et la Corée du Sud. Au 31 décembre 2025, le Groupe a sécurisé 14,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 33,5 millions de tonneaux bruts, soit une croissance de 23,2 % par rapport à l'année précédente.



(47 % du chiffre d'affaires de la division), soutenue par le renouvellement de la flotte mondiale en exploitation et l'accélération des livraisons du fait d’un accroissement rapide des capacités dans plusieurs chantiers navals. Sur le plan géographique, la croissance a été forte sur les principaux marchés asiatiques, à savoir la Chine et la Corée du Sud. Au 31 décembre 2025, le Groupe a sécurisé 14,4 millions de tonneaux bruts de nouvelles commandes, portant le carnet de commandes à 33,5 millions de tonneaux bruts, soit une croissance de 23,2 % par rapport à l'année précédente. Une croissance modérée à élevée à un chiffre dans l’activité Navires en service (42 % du chiffre d'affaires de la division), portée principalement par l’augmentation des volumes et certains bénéfices tarifaires. Au 31 décembre 2025, Bureau Veritas assure la classification d'une flotte de 12 336 navires, représentant un total de 158,4 millions de tonneaux de jauge brute (TJB), soit une progression de 3,5 % par rapport à l’année précédente.

(42 % du chiffre d'affaires de la division), portée principalement par l’augmentation des volumes et certains bénéfices tarifaires. Au 31 décembre 2025, Bureau Veritas assure la classification d'une flotte de 12 336 navires, représentant un total de 158,4 millions de tonneaux de jauge brute (TJB), soit une progression de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Une légère contraction à un chiffre des Services (11 % du chiffre d'affaires de la division), résultant principalement de la réduction des services de conseil non stratégiques, ce qui devrait avoir un impact positif sur le segment au cours des prochains trimestres.





La division a continué de bénéficier des avantages liés à la modernisation de la flotte mondiale du secteur maritime et à la croissance continue du nombre de navires spécialisés. Le Groupe développe activement de nouvelles solutions pour accompagner les clients face à ces enjeux. Par exemple, Bureau Veritas a récemment inauguré un centre d'excellence mondial dédié au gaz à Doha, au Qatar, destiné à soutenir les projets de développement du GNL dans un contexte d'accroissement de la flotte GNL du secteur énergétique à l’échelle mondiale. Ce centre capitalise sur les capacités existantes du Qatar, pays clé dans la production de gaz, et s'appuie sur un vaste réseau technique international pour servir les clients dans le monde entier.

En 2025, la marge opérationnelle ajustée s'est maintenue à un niveau globalement stable de 23,4 % sur une base reportée, soutenue par un impact organique positif de 67 points de base attribuable à un effet mix produit favorable et compensé par un effet de change négatif de 66 points de base.

Réalisations en matière d’objets verts

Au cours du dernier trimestre 2025, Bureau Veritas Marine & Offshore a fourni des services complets de de classification et a accompagné les essais finaux d'un navire de nouvelle génération à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) et à propulsion vélique pour une entreprise maritime française, le premier cargo à voile commercial de ce type à entrer en service.

Le Groupe a également classé son premier porte-conteneurs propulsé au méthanol pour un armateur de premier plan. La mise en service de ce navire permettra une réduction substantielle des émissions d'oxydes d'azote et une quasi-élimination des émissions d'oxydes de soufre, permettant une conformité anticipée aux objectifs de réduction des émissions fixés par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) pour 2030.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 1 163,7 1 264,2 (8,0) % + 3,7 % (8,2) % (3,5) % Résultat opérationnel ajusté 175,6 176,0 (0,2) % Marge opérationnelle ajustée 15,1 % 13,9 % + 117 pb + 122 pb (1) pb (4) pb

L'activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance organique de 3,7 % en 2025, dont 2,4 % au quatrième trimestre.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique faible à un chiffre en 2025, reflétant un environnement de marché complexe marqué par la faiblesse des volumes en début d'année, des perturbations liées aux incertitudes tarifaires et les cours bas du pétrole durant la majeure partie de l'exercice. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont réalisé une croissance solide grâce à l’obtention de nouveaux contrats. Les services hors négoce ont continué de progresser, portés par une demande accrue pour les biocarburants, les carburants marins et les carburants d'aviation durable (SAF), et grâce à des capacités additionnelles dans les laboratoires.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 37 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre en 2025, portée principalement par une activité soutenue dans les secteurs du cuivre et de l'or. Les activités Upstream ont continué d’afficher une croissance à deux chiffres, alimentées par des investissements miniers soutenus (capex), une intensification des projets d'exploration et le développement des services de laboratoires externalisés sur site. Toutes les régions dans lesquelles le Groupe opère ont réalisé une croissance robuste. Le cuivre a été le principal moteur de croissance. Au cours de l'année, ce sous-segment a étendu sa présence au Chili pour porter à dix le nombre de laboratoires opérationnels, renforçant ainsi son expertise et ses capacités sur le marché du cuivre. Les activités de négoce ont enregistré une forte croissance par rapport à l’année précédente dans les régions Amériques, Moyen-Orient et Afrique, augmentation soutenue par une hausse des volumes dans un contexte où les prix des métaux se maintiennent.

Les activités Agricoles (14 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré un repli de son chiffre d’affaires organique en 2025. Le sous-segment Agri a pâti d’une sous-performance de ses activités majeures au Brésil. La région Moyen-Orient et Afrique a enregistré une forte croissance, portée par la poursuite de la dynamique autour des chaînes de valeur du cacao et du coton en Afrique de l'Ouest. Enfin, conformément aux objectifs LEAP | 28, le Groupe a finalisé la cession de l'intégralité de son activité de tests alimentaires en 2025. Cette cession devrait avoir un effet relutif sur la marge de la division sur une période de douze mois.

Les Services aux gouvernements (16 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance organique modérée à un chiffre en 2025, soutenue par une forte montée en puissance des contrats au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que par l'élargissement du périmètre de certains contrats en Asie du Sud-Est. Conformément aux programmes de performance de la stratégie LEAP | 28, ce sous-segment a mené à bien avec succès la digitalisation de l'ensemble de ses processus d'inspection en ayant exclusivement recours à des outils numériques, avec un tiers des opérations réalisées à distance. Cette transformation a permis d'améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité de service.

La marge opérationnelle ajustée de la division Agroalimentaire & Matières Premières a progressé de 117 points de base pour atteindre 15,1 %, contre 13,9 % l'année précédente. Cette amélioration résulte de programmes de performance efficaces, tels que la digitalisation des processus d'inspection dans les Services aux gouvernements, ainsi que de la croissance rapide de segments rentables comme Métaux & Minéraux.

Réalisations en matière d’objets verts

Au dernier trimestre 2025, dans le domaine des carburants verts, le segment Pétrole & Pétrochimie a remporté un contrat de services d'analyses pour l'usine de biodiesel d'un acteur énergétique de premier plan en Belgique, contrat dont l’objectif est de garantir une conformité totale en matière de durabilité et de qualité tout au long du cycle de production.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 1 372,8 1 319,3 + 4,1 % + 8,9 % + 1,0 % (5,8) % Résultat opérationnel ajusté 190,2 189,6 + 0,3 % Marge opérationnelle ajustée 13,9 % 14,4 % (52) pb (21) pb (5) pb (26) pb

L’activité Industrie a réalisé une croissance organique de 8,9 % en 2025, dont 4,9 % au dernier trimestre de l'exercice. Cette performance est le résultat d'une forte dynamique de marché, grâce à la poursuite d'investissements importants dans le secteur de l'énergie et à l'attention portée par les pays à la sécurité de leur approvisionnement énergétique et à la mise en œuvre de programmes de transition énergétique.

Le segment Pétrole & Gaz (32 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique à deux chiffres, portée par de nouveaux projets majeurs, notamment dans le gaz et dans les régions riches en ressources. Géographiquement, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie ont enregistré des investissements soutenus. Les activités Opex ont affiché une croissance organique plus modérée, pénalisées par des retards de projets.

Le segment Power & Utilities (15 % du chiffre d'affaires de la division) a maintenu une forte croissance à deux chiffres en 2025. Cette performance a été principalement portée par la poursuite des investissements dans les énergies renouvelables et le nucléaire, alors que la demande en électricité continue de croître de manière exponentielle tirée par l'expansion des data centers et les programmes nationaux d'électrification. Les activités Capex et Opex ont toutes deux enregistré des croissances à deux chiffres, avec une très bonne performance en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Au dernier trimestre 2025, le segment a élargi son offre sur l’ensemble des services Capex grâce à l'acquisition de Sólida, société espagnole fournissant des services pour les actifs éoliens et solaires.

Les services de Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre en 2025. Cette performance bénéficie de la position de leader du segment dans des secteurs en forte croissance tels que l'évaluation des systèmes ferroviaires, ainsi que de la bonne dynamique des services traditionnels de certification des équipements sous pression.

L'activité d'Essais Environnementaux (10 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique faible à un chiffre en 2025. Cette performance est liée au report des campagnes environnementales découlant des retards pris dans les projets d'infrastructures et immobiliers en raison d’un niveau d’incertitude élevé sur le marché nord‑américain.

Les Autres services liés à l’Industrie (26 % du chiffre d’affaires de la division) ont affiché une croissance organique faible à un chiffre, en raison des activités d’approvisionnement menées en fin d’année sur les projets accusant un retard. Les activités liées au secteur minier ont affiché de solides performances, soutenues par des niveaux d'investissement élevés dans le contexte haussier actuel du cours des métaux.

La marge opérationnelle ajustée de l'activité Industrie pour l’exercice a diminué de 52 points de base pour atteindre 13,9 %. La légère contraction organique de 21 points de base reflète un effet de mix saisonnier.

Réalisations en matière de services de transition et d’objets verts

L’activité Industrie a poursuivi le développement de nouvelles capacités pour accompagner la transition du secteur énergétique. Au Moyen-Orient, Bureau Veritas a conclu un protocole d'accord avec Masdar, une entreprise d’énergie propre basée à Abu Dhabi, en vue de co-concevoir un cadre de référence pour les normes relatives aux énergies renouvelables et à l'énergie verte, répondant aux exigences spécifiques des États membres du Conseil de coopération du Golfe en matière d'investissements et de durabilité. Par ailleurs, Bureau Veritas a remporté un contrat couvrant la gestion de la construction, l'ingénierie, les inspections de sécurité et le contrôle qualité/assurance qualité (QA/QC) pour le premier projet d'énergie renouvelable d’un client aux États-Unis. Il s’agit d’une centrale solaire de 125 MW équipée d'un système de stockage d'énergie par batteries de 50 MW.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 1 997,9 1 828,9 + 9,2 % + 5,2 % + 6,4 % (2,4) % Résultat opérationnel ajusté 272,7 234,7 + 16,2 % Marge opérationnelle ajustée 13,6 % 12,8 % + 81 pb + 138 pb (48) pb (9) pb

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5,2 % sur l’exercice 2025, dont 8,0 % au quatrième trimestre.

Au cours de la période, les activités liées à la Construction (Capex) ont enregistré une croissance élevée à un chiffre, surperformant le segment Bâtiment en service (Opex). Les acquisitions récentes, en ligne avec les objectifs LEAP | 28, font évoluer le mix du portefeuille et, pour certaines, contribuent déjà de manière significative à la croissance organique.

Par segment, les projets de Capex Bâtiment (38 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance organique élevée à un chiffre. La plateforme américaine diversifiée a tiré la croissance grâce à une dynamique soutenue et en accélération dans les activités de mise en service de data centers. Cette performance a été alimentée par plusieurs projets d’hyperscalers aux États-Unis, en Europe et en Asie, du fait de la croissance des services cloud et des besoins en intelligence artificielle. Les services de conformité au Code ont maintenu un niveau d'activité solide, tandis que les services liés aux transactions immobilières ont connu un fort rebond, grâce à la reprise de l'activité immobilière commerciale. Dans le reste du monde, la France a surperformé le marché grâce à une forte activité gouvernementale et la croissance des services liés à la sécurité. En Asie, la forte croissance du Japon a bénéficié de l'extension des services de conformité réglementaire aux logements individuels. Enfin, en Amérique latine, le repositionnement du portefeuille se poursuit, l'activité privilégiant les projets d'infrastructures et de construction dans le secteur privé aux contrats publics traditionnels.

Les services Opex Bâtiment (42 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une croissance organique faible à un chiffre en 2025. La France a contribué à la croissance grâce à l’augmentation des volumes, à des programmes de tarification favorables et à une demande soutenue pour les services de mesure environnementales et d’audits d'efficacité énergétique. Aux États-Unis, les activités Opex se sont concentrées sur l’évaluation de l'état des actifs pour des clients du secteur public dans quelques États de l'Ouest. Le Groupe anticipe une augmentation structurelle et durable de la demande pour les services liés à la durabilité des bâtiments, dans le sillage des programmes de rénovation et de gestion des risques climatiques.

L'activité Infrastructures (20 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une performance globalement solide, en croissance organique faible à modérée à un chiffre. En Europe, la performance a été soutenue par la poursuite de la dépense publique italienne dans les infrastructures, l'acquisition de Contec ouvrant de nouvelles opportunités de marché. En Amérique du Nord, la croissance a été portée par plusieurs programmes majeurs, notamment la modernisation du réseaux ferroviaire et l'extension des terminaux de bus en Californie. Dans la région Asie-Pacifique, tous les pays ont réalisé une croissance organique à deux chiffres, à l'exception de la Chine, dont la croissance est restée modérée mais stable. En janvier 2026, le Groupe a cédé son activité non stratégique de supervision technique de projets de construction en Chine (environ 39 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé) afin d'améliorer le mix d'activités B&I dans le pays. Au Moyen-Orient, la forte dynamique de croissance s'est poursuivie, soutenue par de nombreux projets d’envergure.

2025 a été une année marquante pour l'expansion du portefeuille Bâtiment & Infrastructures, avec plusieurs acquisitions européennes. Les efforts d’intégration se poursuivent, notamment avec le groupe APP, acteur australien de premier plan dans le domaine des infrastructures, qui commence d’ores et déjà à générer des résultats grâce à un carnet de commande robuste. Le portefeuille a également été rationalisé à travers la cession d'une autre activité liée à la construction d’infrastructures en Chine.

La marge opérationnelle ajustée a progressé de 81 points de base sur l’exercice pour atteindre 13,6 %, contre 12,8 % l’année précédente. À taux de change constants, la marge a augmenté de 90 points de base, grâce à une amélioration du levier opérationnel, à un mix de portefeuille favorable et à la restructuration en Chine.

Réalisations en matière de services de transition

En 2025, Bureau Veritas a remporté un important contrat pluriannuel par l'intermédiaire de la société IDP récemment acquise. Le contrat englobe des services de revue de conception et de contrôle qualité pour une gigafactory de batteries en Espagne. Le Groupe a également réalisé une évaluation complète de décarbonation pour un opérateur européen leader du secteur du fitness, sur son réseau de 1 600 sites répartis dans six pays européens.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 571,7 527,3 + 8,4 % + 7,9 % + 2,9 % (2,4) % Résultat opérationnel ajusté 104,3 103,4 + 0,8 % Marge opérationnelle ajustée 18,2 % 19,6 % (138) pb (10) pb (109) pb (19) pb

L’activité Certification a réalisé une performance organique de 7,9 % en 2025, dont une croissance de 8,4 % au quatrième trimestre. Les services en lien avec la décarbonation, la résilience des chaînes d’approvisionnement et les solutions de cybersécurité ont grandement contribué à cette croissance.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (53 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre malgré une base de comparaison plus exigeante après une année de recertification pour plusieurs schémas dans différentes industries. Le segment QHSE a affiché une croissance modérée à un chiffre, portée par une forte dynamique au Moyen-Orient et en Afrique. Dans les Schémas Spécialisés, les certifications en matière de sécurité alimentaire FSSC (Food Safety Systems Certification) ont affiché une croissance organique à deux chiffres, reflétant une demande soutenue pour les initiatives volontaires. Le contrat d'externalisation en France a également contribué à la croissance annuelle, son impact étant désormais annualisé.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de Certification Numérique (Cyber) (33 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique à deux chiffres en 2025. Les services liés à la Durabilité ont continué d'afficher une forte performance. Les clients adaptent leurs programmes pour multiplier les audits de chaîne d'approvisionnement ainsi que les évaluations du cycle de vie des produits et de l'empreinte carbone, dont font partie les services environnementaux et les missions de vérification des émissions de carbone et de GES. Les récentes évolutions réglementaires, telles que le CBAM et la Directive Européenne sur les allégations environnementales, commencent à soutenir la croissance, les clients recherchant une assurance indépendante pour garantir leur conformité aux exigences déclaratives dont ils doivent s’acquitter. Les services de cybersécurité ont maintenu une très forte croissance et une demande soutenue, portées par une sensibilisation croissante des clients aux risques cyber et par le renforcement des réglementations (NIS 2, Cyber Act de l'UE). Le Groupe a remporté un contrat avec la Commission européenne portant sur le volet cybersécurité des véhicules militaires terrestres autonomes.

Les autres solutions, incluant la Formation (14 % du chiffre d'affaires de la division), ont réalisé une croissance organique globalement stable en 2025 face à des bases de comparaison élevées en 2024.

La marge opérationnelle ajustée s'est maintenue à un niveau robuste de 18,2 %, soutenue par une exécution disciplinée et malgré des effets négatifs de périmètre et de change. Les retards dans la réalisation des projets et les investissements dans les sociétés récemment acquises dans les domaines de la durabilité et de la cybersécurité ont contribué à la réduction de 138 points de base des marges sur une base reportée par rapport à l'année précédente.

Réalisations en matière de services de transition

Au quatrième trimestre 2025, Bureau Veritas a remporté plusieurs contrats majeurs, allant des audits énergétiques de bâtiments pour un fabricant aéronautique mondial au développement de la feuille de route en matière de décarbonation pour un grand groupe énergétique du Moyen-Orient

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 802,4 797,0 + 0,7 % + 3,7 % + 1,7 % (4,7) % Résultat opérationnel ajusté 179,3 174,3 + 2,9 % Marge opérationnelle ajustée 22,4 % 21,9 % + 48 pb + 55 pb + 15 pb (22) pb

L’activité Biens de Consommation a réalisé une croissance organique de 3,7 % en 2025, dont une hausse de 2,6 % au quatrième trimestre. L’Asie du Sud et du Sud-Est ont été les zones les plus performantes grâce à l'accélération du repositionnement des chaînes d'approvisionnement hors de Chine. L'Amérique latine a commencé à tirer profit de ses investissements récents.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (47 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique faible à modérée à un chiffre en 2025. L’anticipation des commandes des entreprises américaines, poussée par les préoccupations liées aux droits de douane, a entraîné un pic d'activité en début de saison, principalement concentré sur le premier semestre. Au second semestre, l'accélération du repositionnement des chaînes d'approvisionnement des entreprises occidentales a entraîné une augmentation des activités de tests, en particulier dans les sous-segments Textiles et Jouets, démontrant une grande flexibilité dans la réponse à ces évolutions.

Le segment Cosmétique (incluant la Beauté et l’Hygiène) (8 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une croissance organique élevée à un chiffre sur la période, tirée par des performances solides des activités chinoises tout au long de l'année et une dynamique soutenue aux États-Unis.

Les services autour de la Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (15 % du chiffre d'affaires de la division) ont réalisé une croissance organique à deux chiffres en 2025, portée par une forte demande pour les services liés à la résilience des chaînes d'approvisionnement et les audits sociaux. Ces services ont accompagné les clients dans leur transition vers de nouvelles sources d'approvisionnement en Asie à la suite de l'instauration des droits de douane américains. Le quatrième trimestre a connu une forte dynamique dans le domaine des tests de gestion durable des produits chimiques. De plus, l'acquisition d'Impactiva a contribué à la croissance organique du segment tout au long de l'année.

Le segment des Technologies (30 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique stable en 2025. Le segment a bénéficié de la stratégie de diversification poursuivie dans le cadre de LEAP | 28, la croissance organique provenant des acquisitions passées ayant compensé la contraction du marché des produits électroniques. Les appareils électriques et électroménagers ont réalisé une croissance robuste, principalement portée par une demande soutenue du marché domestique chinois. En revanche, le segment de l’électronique a subi les effets du ralentissement de la demande mondiale pour les produits sans fil et les nouveaux équipements de mobilité.

Les programmes de diversification en cours de la division se sont poursuivis en 2025. Ils ont notamment donné lieu à l'acquisition de SPIN360, société de conseil italienne spécialisée dans les solutions de durabilité pour les marques de mode haut de gamme et de luxe.

L'augmentation de la marge opérationnelle ajustée de 48 points de base en 2025 pour atteindre 22,4 % provient principalement d'un levier opérationnel robuste. Elle est en outre soutenue par un effet de périmètre positif de 15 points de base. Cette amélioration est partiellement compensée par les effets de change.

Réalisations en matière de services de transition

Au quatrième trimestre 2025, les services de transition ont continué de croître, le Groupe soutenant les programmes de développement durable de ses clients. Bureau Veritas a remporté un contrat pour fournir un soutien complet en matière de décarbonation à une grande marque de vêtements de sport, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone de l'ensemble des fournisseurs asiatiques de ce client. En outre, le Groupe a mené un vaste programme d'audits sociaux pour une entreprise technologique mondiale, afin de vérifier le respect des normes environnementales, sociales et de sécurité par les fournisseurs de ce client, renforçant ainsi l’engagement de Bureau Veritas en faveur de chaînes de valeur responsables et transparentes.

PRÉSENTATION

Les résultats annuels 2025 seront présentés le mercredi 25 février 2026 à 15h00 (heure de Paris)

Une vidéo conférence sera retransmise en direct, accessible via : Lien vers la vidéo conférence

Les diapositives de la présentation seront disponibles sur : https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/resultats-financiers

Les supports de communication seront disponibles sur le site Internet du Groupe

Conférence téléphonique (direct) : Lien vers la conférence téléphonique





CALENDRIER 2026

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse)

trimestre 2026 : 22 avril 2026 (avant ouverture de la bourse) Assemblée générale des actionnaires : 19 mai 2026

Résultats semestriels 2026 : 29 juillet 2026 (avant ouverture de la bourse)

Journée Investisseurs : 22 septembre 2026

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 21 octobre 2026 (avant ouverture de la bourse)





À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d'enregistrement universel enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2025 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T4 / 2025 T4 / 2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 143,3 130,3 + 10,0 % + 15,6 % + 0,0 % (5,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 289,1 328,0 (11,9) % + 2,4 % (10,2) % (4,1) % Industrie 356,1 359,3 (0,9) % + 4,9 % + 1,5 % (7,3) % Bâtiment & Infrastructures 541,2 491,7 + 10,1 % + 8,0 % + 5,7 % (3,6) % Certification 156,4 148,0 + 5,7 % + 8,4 % + 0,7 % (3,4) % Biens de Consommation 204,1 214,2 (4,7) % + 2,6 % + 0,2 % (7,5) % Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 1 690,2 1 671,4 + 1,1 % + 6,3 % + 0,0 % (5,2) % Marine & Offshore 557,9 504,2 + 10,7 % + 14,3 % + 0,0 % (3,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 1 163,7 1 264,2 (8,0) % + 3,7 % (8,2) % (3,5) % Industrie 1 372,8 1 319,3 + 4,1 % + 8,9 % + 1,0 % (5,8) % Bâtiment & Infrastructures 1 997,9 1 828,9 + 9,2 % + 5,2 % + 6,4 % (2,4) % Certification 571,7 527,3 + 8,4 % + 7,9 % + 2,9 % (2,4) % Biens de consommation 802,4 797,0 + 0,7 % + 3,7 % + 1,7 % (4,7) % Chiffre d’affaires de l’exercice 6 466,4 6 240,9 + 3,6 % + 6,5 % + 0,8 % (3,7) %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 PAR TRIMESTRE

EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 T4 Marine & Offshore 136,2 141,8 136,6 143,3 Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 293,3 284,5 289,1 Industrie 335,8 343,2 337,7 356,1 Bâtiment & Infrastructures 476,5 485,2 495,0 541,2 Certification 134,1 149,5 131,7 156,4 Biens de Consommation 179,3 220,8 198,2 204,1 Total Groupe 1 558,7 1 633,8 1 583,7 1 690,2

Pièce jointe