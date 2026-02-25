Reykjavík, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Framleiðslumarkmið og afkomuspá ársins 2026
Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF), tilkynnir afkomuspá og rannsóknaráætlun fyrir árið 2026.
Framleiðslumarkmið ársins 2026 í Nalunaq og lykilmælikvarðar
- Áætlað er að gullframleiðsla Nalunaq-námunnar árið 2026 verði 25–35 þúsund únsur.
- Framleiðslumarkmiðið byggir á áætluðum styrkleika gulls í berginu, gangsetningu 2. áfanga í vinnslustöðinni á öðrum fjórðungi, sem og fyrirhuguðum stöðvunum vegna viðhalds og mögulegum ófyrirséðum aðstæðum.
- Gert er ráð fyrir að framleiðsla og sala aukist á seinni hluta ársins þegar 2. áfangi flotaðskilnaðar verður að fullu kominn í rekstur. Framleiðsla á fyrri helmingi ársins er áætluð 7–10 þúsund únsur.
- Endurheimtuhlutfall í 1. áfanga er áætlað um 60%, en gert er ráð fyrir að það hækki í 90–95% eftir gangsetningu 2. áfanga.
- Félagið gerir ráð fyrir að styrkleiki gulls (head grade) verði á bilinu 14–15 g/t með eðlilegum sveiflum yfir árið eftir því hvaða svæði Mountain Block æðarinnar fer í gegnum vinnsluna.
Afkomuspá ársins 2026
- Rekstrarkostnaður Nalunaq (e. cash costs) er áætlaður USD 44-47 milljónir og rekstrarkostnaður með viðhaldsfjárfestingum (e. all-in sustaining cost - AISC) USD 69-73 milljónir. Viðhaldsfjárfestingar snúa einkum að áframhaldandi uppbyggingu og fjárfestingu í námunni ásamt borunum og viðhaldi á verksmiðju og aðstöðu fyrir starfsfólk.
- Gert er ráð fyrir aukinni gullframleiðslu og lægri kostnaði á seinni helmingi ársins, samhliða breyttu rekstrarfyrirkomulagi í Nalunaq, frá verktöku yfir í eigin rekstur (e. owner-operator), meðal annars í borunum, vinnslu og stoðþjónustu. Þessi breyting mun leiða til lægri einingarkostnaðar á seinni helmingi ársins samanborið við þann fyrri. Áætlað er að AISC á fjórða ársfjórðungi 2026 verði á bilinu USD 1.250–1.450 á únsu, með áætlaða framleiðslu upp á 10–12 þúsund únsur.
- Að auki er gert ráð fyrir um USD 14 milljónum í frekari fjárfestingar í Nalunaq sem falla utan viðhaldsfjárfestinga (e. non-sustaining capital) vegna lokafrágangs og gangsetningu vinnslustöðvarinnar, kaupum á búnaði og stækkun á núverandi aðstöðu starfsfólks.
Rannsóknir ársins 2026
- Rannsóknaráætlun ársins 2026 leggur áherslu á auðlindavöxt, uppbyggingu innviða og markvissa leit innan eignasafns félagsins.
- Heildarkostnaður rannsóknarverkefna er áætlaður USD 11 milljónir, með möguleika á aukningu upp í allt að USD 29 milljónir, háð markaðsaðstæðum.
- West Greenland Hub & Black Angel - Áform eru um endurbætur á mannvirkjum, uppfærslu tæknilegra hagkvæmniathugana og undirbúning fyrir 1. áfanga námuvinnslu árið 2028. Samhliða verður hafin markviss leit sem styður við frekari auðlindavöxt með tilliti til mögulegs 2. áfanga.
- Nanoq – Hafist verður handa við áfangaskipta þróun auðlinda. Fyrsti áfangi felur í sér kerfisbundnar boranir á Miðsvæðinu (Central Zone) til að staðfesta jarðfræðilega samfellu og afla gagna fyrir fyrsta auðlindamat (Maiden Mineral Resource Estimate). Samhliða verður unnið að uppbyggingu innviða til að styðja við áframhaldandi rannsóknir árið 2027 og síðar.
- Nalunaq - Félagið hyggst leggja áherslu á auðlindaskilgreiningu neðanjarðar og rannsóknir sem ætlað er að tryggja stöðuga endurnýjun auðlinda, til stuðnings áframhaldandi námuvinnslu.
- Nanortalik gullbeltið – Svæðisbundin leit mun halda áfram með áherslu á að finna næstu verulegu gullauðlind félagsins innan beltisins.
- Minturn IOCG - Í kjölfar skilgreiningar á umfangsmiklu jarðefnakerfi verða framkvæmdar jarðeðlisfræðilegar yfirborðsmælingar og könnunarboranir til að meta stærð, umfang og mögulega arðsemi svæðisins.
- Ilua REE – Rannsóknarteymi verður sent á Nunarsuit-svæðið til frekari afmörkunar á REE-berandi pegmatítkerfum og til að framkvæma fyrstu könnunarboranir sem miða að mati á dýpt og rúmmáli mögulegrar auðlindar.
- Stendalen - Að loknu frekara mati á jarðfræðilegum og jarðeðlisfræðilegum gögnum mun félagið halda áfram að þróa nýja borstaði sem miða að mögulegum súlfíðgildrum og meta möguleika á framkvæmd þeirra á næsta vettvangstímabili.
Eldur Ólafsson, forstjóri Amaroq:
„Það er ánægjulegt að kynna framleiðslumarkmið ársins 2026, nú þegar gullnáman í Nalunaq hefur náð stöðugum rekstri í kjölfar gangsetningar 1. áfanga. Áætluð gullframleiðsla á árinu er 25–35 þúsund únsur. Við núverandi markaðsaðstæður og með agaða kostnaðaráætlun að leiðarljósi gerum við ráð fyrir sterku sjóðstreymi frá rekstri sem gerir okkur kleift að framkvæma umfangsmiklar rannsóknaráætlanir. Markmið okkar er að hámarka virði eignasafnsins á öllum stigum, frá markvissri leit og vexti auðlinda til uppbyggingar innviða sem styðja við áframhaldandi vöxt.
Eins og áður hefur verið tilkynnt standa yfir viðræður við fjárfesta um sjálfstæða fjármögnun þjónustufélagsins okkar Suliaq, og er sú vegferð skýrt dæmi um það hvernig við hyggjumst nýta rekstrargrunn Amaroq til að styðja við námuvinnsluna og á sama tíma draga úr áhættu tengdri þeim verulegu vaxtartækifærum sem felast í frekari auðlindaþróun á Grænlandi.
Við stöndum frammi fyrir afar spennandi tækifærum og erum að meta leiðir til að hraða þróun lykilverkefna til að auka verðmætasköpun með skilvirkari og hraðari framkvæmd. Með því að nýta innviði okkar, sérþekkingu og öflugt teymi er félagið afar vel í stakk búið til að skapa aukið og varanlegt virði fyrir hluthafa.“
Year end unaudited balance sheet highlights
- Year end 2025 cash balance of CAD27.2m and CAD8.9m in undrawn credit facilities. Cash balance includes CAD5.6m of gold sales payment in transit but excludes CAD2.6m of Gardaq liquidity at year end.
- Inventory C$24.2M
- Total Assets C$352.6M
- Total Current Liabilities C$62.8M
- Total Non-Current Liabilities C$11.6M
- Net Debt C$15.3M. Net Debt includes CAD5.6m cash due to gold sales payment in transit but excludes CAD2.6m of Gardaq liquidity at year end.
Fyrirspurnir:
Amaroq Ltd. C/O
Ed Westropp, Chief Corporate Development and Strategy Officer
+44 (0)7385 755711
ewe@amaroqminerals.com
Panmure Liberum Limited (Nominated Adviser and Corporate Broker)
Scott Mathieson
Freddie Wooding
+44 (0) 20 7886 2500
Canaccord Genuity Limited (Corporate Broker)
James Asensio
Harry Rees
+44 (0) 20 7523 8000
Camarco (Financial PR)
Billy Clegg
Elfie Kent
Fergus Young
+44 (0) 20 3757 4980
Further Information:
About Amaroq
Amaroq’s principal business objective is the identification, acquisition, exploration and development of gold and strategic metal assets in Greenland. The Company’s flagship asset is the 100%-owned Nalunaq Gold Mine, currently in production and ramp up, and supported by a growing pipeline of high-grade satellite gold targets across South and West Greenland.
Amaroq also holds a 100% interest in the Black Angel zinc-lead-silver project in West Greenland, historically one of Greenland’s highest-grade base metal operations, where the Company is advancing studies to evaluate the potential for future redevelopment as part of its emerging West Greenland Hub strategy.
Beyond gold and base metals, Amaroq controls a broad portfolio of strategic metal licences across South Greenland, including advanced exploration projects at Stendalen (copper-nickel sulphides) and within the Sava Belt, where the Company is exploring for copper, nickel, rare earth elements and other critical minerals.
Amaroq is continued under the Business Corporations Act (Ontario) and wholly owns Nalunaq A/S, incorporated under the Greenland Companies Act
Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Forward-Looking Information
This press release contains forward-looking information within the meaning of applicable securities legislation, which reflects the Corporation's current expectations regarding future events and the future growth of the Corporation's business. In this press release there is forward-looking information based on a number of assumptions and subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond the Corporation's control, that could cause actual results and events to differ materially from those that are disclosed in or implied by such forward-looking information. Such risks and uncertainties include but are not limited to the factors discussed under "Risk Factors" in the Final Prospectus available under the Corporation's profile on SEDAR at www.sedar.com. Any forward-looking information included in this press release is based only on information currently available to the Corporation and speaks only as of the date on which it is made. Except as required by applicable securities laws, the Corporation assumes no obligation to update or revise any forward-looking information to reflect new circumstances or events. No securities regulatory authority has either approved or disapproved of the contents of this press release. Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Inside info
This announcement contains information for the purposes of Article 7 of the UK version of Regulation (EU) No. 596/2014 on Market Abuse ("UK MAR"), as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, and Regulation (EU) No. 596/2014 on Market Abuse ("EU MAR").
Qualified Person Statement
The technical information presented in this press release has been approved by James Gilbertson CGeol, VP Exploration for Amaroq and a Chartered Geologist with the Geological Society of London, and as such a Qualified Person as defined by NI 43-101.
Mr. Gilbertson has reviewed and approved the scientific and technical information contained in this news release. Specifically, Mr Gilbertson has reviewed the sampling and analytical procedures described and considers the data to be reliable for the purpose of this disclosure.
Glossary
|Au
|gold
|Cu
|Copper
|g
|grams
|g/t
|grams per tonne
|ppm
|Parts per million
|km
|kilometres
|koz
|thousand ounces
|m
|meters
|oz
|ounces
|t
|tonnes