„Ignitis grupė“ susitarė dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės 49 proc. akcijų pardavimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad įgyvendindama Grupės strategijoje numatytą turto rotavimo programą ir tinkamai vykdydama Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimą, 2026 m. vasario 24 d. susitarė su „Quaero Capital SA“ (toliau – „Quaero Capital“) valdomu infrastruktūros fondu „Quaero European Infrastructure Fund III“ ) dėl Grupės valdomos UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės (toliau – VKJ) 49 proc. akcijų paketo pardavimo. Tai – viena didžiausių tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje per kelerius pastaruosius metus.
„Quaero Capital“ yra nepriklausoma fondų valdymo bendrovė, kurios būstinė yra Ženevoje, o biurai veikia Paryžiuje, Ciuriche, Liuksemburge ir Londone. „Quaero Capital“ valdo 3,8 mlrd. eurų vertės turtą, daugiausia energetikos, vandens, socialinių, skaitmeninių, telekomunikacijų ir transporto projektuose visoje Europoje, įskaitant Baltijos valstybes. „Quaero Capital" atlieka ilgalaikes investicijas į infrastruktūros projektus, o jo investuotojų bazę sudaro instituciniai investuotojai – pensijų fondai, draudimo bendrovės ir Europos investicijų bankas.
Remiantis susitarimo sąlygomis, 100 proc. VKJ nuosavo kapitalo vertė siekia 244 mln. eurų, o „Quaero Capital” įsigyjamų 49 proc. VKJ akcijų vertė siekia 120 mln. eurų. Ją sudaro 110 mln. eurų fiksuotas ir 10 mln. eurų sąlyginis (angl. earn-out) mokėjimas, priklausantis nuo VKJ rezultatų. Grupė į VKJ iš viso yra investavusi 52 mln. eurų nuosavo kapitalo. Po sandorio užbaigimo Grupė, turėdama 51 proc. akcijų, toliau išlaikys VKJ kontrolę.
Grupė taip pat informuoja kad remiantis 2017 m. gegužės 29 d. tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Grupės (tuomet – AB „Lietuvos energija“) ir AB „Miesto gijos“ (tuomet – AB „Vilniaus šilumos tinklai“) pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu, Grupė susitarė AB "Miesto gijos" parduoti vieną VKJ akciją.
Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis tikimasi pasirašyti iki 2026 m. kovo mėn. pabaigos, gavus Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – VAS) pritarimą perleisti VKJ akcijas. VAS vyks 2026 m. kovo 25 d. (nuoroda). Sandorius tikimasi užbaigti per 2026 m. II ketvirtį, gavus atsakingų Lietuvos ir Latvijos institucijų reikalingus leidimus ir įvykdžius kitas sutartyse numatytas sąlygas.
VKJ projektas įgyvendintas Europos Sąjungos, bankų skolintomis ir nuosavomis Grupės lėšomis. EK šiam projektui skyrė 138 mln. eurų paramą. EK sprendimas dėl investicinės pagalbos didelio efektyvumo kogeneracinės jėgainės statybai Vilniuje suteikimo numatė, kad VKJ 49 proc. akcijų dalies pardavimas privačiam investuotojui turėtų būti pradėtas per šešis mėnesius nuo jėgainės statybos projekto užbaigimo. VKJ statybų projektas buvo užbaigtas 2024 metų gegužės 23 d., atitinkamai pagal EK reikalavimą buvo pradėtas VKJ iki 49 proc. akcijų pardavimo procesas (nuoroda). Pardavimas buvo vykdomas vadovaujantis Grupės dukterinių bendrovių akcijų ar jų dalies pardavimo politika (nuoroda).
Šis sandoris yra svarbus Grupės turto rotavimo programos etapas, atitinkantis Grupės strategines kryptis. Šio sandorio metu pritrauktas kapitalas prisidės tęsiant Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų plėtrą, kartu turėdamas teigiamą poveikį Grupės skolos rodikliams.
VKJ perdirba rūšiuojant atlikusias ir perdirbti netinkamas komunalines atliekas bei biokurą į šilumą ir elektrą. Tai viena iš moderniausių gamyklų Europoje, padedanti spręsti regiono atliekų tvarkymo problemas. Ji taip pat žymiai sumažina iškastinio kuro naudojimą sostinėje ir užtikrina mažesnes, stabilesnes ir konkurencingesnes šilumos kainas.
Bendra VKJ elektros galia siekia iki 93 MW, o šiluminė galia – iki 239 MW. Elektrinė gali patenkinti apie pusę metinio centrinio šildymo poreikio Vilniuje ir aprūpinti elektra apie 230 000 namų ūkių.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2026 m. Koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
