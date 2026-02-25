Aspocompin tilinpäätöstiedote 2025: Liikevaihto kasvoi huomattavasti ja liiketulos kääntyi voitolliseksi

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätöstiedote, 25.2.2026 klo 9.00



LOKA-JOULUKUU 2025 LYHYESTI



Liikevaihto 8,9 (7,9) miljoonaa euroa, kasvua 12 %

Liiketulos -0,4 (0,1) miljoonaa euroa, -4,7 (1,0) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos -0,04 (0,12) euroa

Liiketoiminnan rahavirta -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 13,3 (8,7) miljoonaa euroa, kasvua 53 %





TAMMI-JOULUKUU 2025 LYHYESTI



Liikevaihto 38,2 (27,6) miljoonaa euroa, kasvua 38 %

Liiketulos 0,9 (-4,0) miljoonaa euroa, 2,4 (-14,4) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,06 (-0,51) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 2,7 (-4,7) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 39,3 (37,0) miljoonaa euroa, kasvua 6 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 21,1 (19,9) miljoonaa euroa, kasvua 6 %

Omavaraisuusaste 65,0 (54,0) %

Osinkoa/osake 0,00* (0,00) euroa

*Hallituksen ehdotus





NÄKYMÄT VUODELLE 2026



Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2026. Etenkin puolustusteollisuuden ja puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.



Aspocomp arvioi vuoden 2026 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2025 verrattuna. Aspocompin vuoden 2025 liikevaihto oli 38,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



"Loka–joulukuun liikevaihtomme kasvoi 8,9 miljoonaan euroon, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Neljänneksen liiketulosta (-0,4 miljoonaa euroa) painoi kuitenkin yksittäinen laiterikko, joka heikensi tuotannon läpivirtausta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi kannattavuutta rasittivat edelleen vuoden 2024 puolella sovitut, matalakatteiset tilaukset, joita toimitamme asiakkaillemme vuoden 2026 toiselle neljännekselle saakka.



Kysyntä vahvistui kaikilla rintamilla, vaikka tuotannossa oli haasteita. Saadut tilaukset nousivat yli 50 % ja tilauskanta vahvistui 21,1 miljoonaan euroon.

Puolijohdeteollisuus: Säilyi vahvana (n. 3,5 miljoonan euron liikevaihto loka-marraskuussa) tekoälyinvestointien vetämänä.

Turvallisuus, puolustus ja ilmailu: Kasvoi yli 80 % vertailukaudesta. Tämä asiakassegmentti tuo yhtiölle tärkeää vakautta puolijohdeteollisuuden rinnalla.

Autoteollisuus: Lievä tuotantomäärien kasvu loppuvuodesta, vaikka koko vuoden taso säilyikin ennallaan.





Aspocomp teki merkittävän operatiivisen käänteen vuonna 2025. Vuoden 2024 lopulla aloitetut tehostamistoimet nostivat liikevaihdon 38,2 miljoonaan euroon (+38 %). Vaikka konsernin liikevaihtoennätyksestä jäätiin vielä hieman, Oulun tehtaamme saavutti kaikkien aikojen korkeimman toimitusvolyyminsa. Tämä oli keskeinen tekijä siinä, että koko vuoden liiketulos kääntyi 0,9 miljoonaan euroon positiiviseksi (-4,0 miljoonaa euroa vuonna 2024).



Toimintaympäristössä tapahtui merkittävä geopoliittinen murros. Ensimmäistä kertaa 2000-luvulla eurooppalaisen piirilevyvalmistuksen kysyntä kääntyi kasvuun. Eurooppalaisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitys on korostunut, ja odotamme tämän trendin pitävän kysynnän korkealla tärkeimmissä asiakassegmenteissämme myös tulevina vuosina. Samaan aikaan markkinan konsolidoituminen ja pienempien toimijoiden haasteet vähentävät valmistuskapasiteettia Euroopassa.



Vastataksemme tähän historialliseen käänteeseen olemme käynnistäneet yli 10 miljoonan euron investointiohjelman Oulun tehtaalla. Se on kasvun selkäranka, jolla poistamme laiterikkojen riskiä, parannamme laatua ja nostamme merkittävästi kapasiteettia. Uusi kapasiteetti on suunniteltu otettavaksi vaiheittain käyttöön vuoden 2027 aikana.



Investointiohjelman toteuttaminen vaatii vakaata taloudellista pohjaa. Viimeisellä neljänneksellä varmistimme hankkeen rahoituksen lainalla ja suunnatulla osakeannilla. Hankkeelle myönnettiin marraskuussa myös 1,75 miljoonan euron EU-kehittämisavustus, josta saatiin 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2025. Tämä investointituki kattaa merkittävän osan hankkeen kustannuksista. Pääasiassa osakeannin ja positiivisen tuloskehityksen myötä yhtiön omavaraisuusaste vahvistui vuoden lopussa 65,0 prosenttiin (54,0 %).



Haluan myös kiittää henkilöstöämme erinomaisesta venymisestä tuotannollisten haasteiden keskellä. Ennätysmäinen toimitusvolyymi on teidän ansiotanne, ja tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaamme kohti vuotta 2026.”





LIIKEVAIHTO JA TULOS



Loka-joulukuu 2025

Loka-joulukuun 2025 liikevaihto oli 8,9 (7,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12 % vertailukaudesta ja kasvu tuli pääosin Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentistä.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin loka-joulukuun liikevaihto laski vertailukaudesta 23 %, ollen 3,5 (4,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi vuoden neljännellä neljänneksellä korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 83 % vertailukaudesta, ollen 2,8 (1,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden neljännellä neljänneksellä.



Autoteollisuus-asiakassegmentin loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 34 % vertailukaudesta, ollen 1,5 (1,1) miljoonaa euroa. Autoteollisuuden kilpailutilanteesta ja loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta johtuen asiakassegmentin liikevaihto pysyi alhaisena.



Tietoliikenne-asiakassegmentin loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta, ollen 0,5 (0,4) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 77 % vertailukaudesta, ollen 0,7 (0,4) miljoonaa euroa.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 59 (76) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 48 (70) % kertyi Euroopasta ja 52 (30) % muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantosijaintien muutoksista.



Loka-joulukuun 2025 liiketulos oli -0,4 (+0,1) miljoonaa euroa. Loka-joulukuun tulokseen vaikuttivat heikentävästi tehtaalla tapahtunut laiterikko sekä kevään 2024 heikomman katteen tilaukset.



Liiketulos oli -4,7 (+1,0) % liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -0,5 (-0,0) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,1 (0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (+0,12) euroa.





Tammi-joulukuu 2025



Tammi-joulukuun liikevaihto oli 38,2 (27,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 38 % tammi-joulukuuhun 2024 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä.



Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi 106 % ja oli 17,5 (8,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi tammi-joulukuussa korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 44 % ja oli 9,3 (6,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä jatkoi kasvuaan tammi-joulukuussa.



Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto laski 1 % ja oli 6,9 (7,0) miljoonaa euroa.



Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski 4 % ja oli 2,3 (2,4) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin tammi-joulukuun liikevaihto laski 34 % vertailukaudesta, ollen 2,1 (3,3) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 67 (61) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 56 (76) prosenttia kertyi Euroopasta ja 44 (24) prosenttia muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantosijainten muuttumisesta.



Tammi-joulukuun liiketulos oli +0,9 (-4,0) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti myös tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste sekä varsinkin alkuvuonna parantunut tuotannon kannattavuus. Sekä liikevaihtoon että tulokseen vaikuttivat heikentävästi tuotannon kriittisen prosessin huollon pitkittyminen huhti-kesäkuussa sekä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtuneet laiterikot. Liiketulokseen vaikuttivat heikentävästi edellisen vuoden heikommalla katteella saadut tilaukset.



Liiketulos oli +2,4 (-14,4) prosenttia liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,5 (-4,3) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,1 (0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli +0,06 (-0,51) euroa.



Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,1 (19,9) miljoonaa euroa. Tilauskannasta 20,5 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi vuonna 2026.





KONSERNIN AVAINLUVUT 10-12/25 10-12/24 Muutos 1-12/25 1-12/24 Muutos Liikevaihto, M€ 8,9 7,9 12 % 38,2 27,6 38 % Käyttökate, M€ -0,1 0,5 -120 % 2,3 -2,1 212 % Liiketulos, M€ -0,4 0,1 -624 % 0,9 -4,0 123 % % liikevaihdosta -4,7 % 1 % -6 %-yks. 2,4 % -14,4 % 17 %-yks. Voitto/tappio ennen veroja, M€ -0,5 0,0 -6521 % 0,5 -4,3 111 % % liikevaihdosta -5 % 0 % -5 %-yks. 1 % -16 % 17 %-yks. Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,3 0,9 -138 % 0,4 -3,5 112 % % liikevaihdosta -4 % 11 % -14 %-yks. 1 % -13 % 14 %-yks. Tulos / osake (EPS), € -0,04 0,12 -133 % 0,06 -0,51 112 % Saadut tilaukset 13,3 8,7 53 % 39,3 37,0 6 % Tilauskanta 21,1 19,9 6 % 21,1 19,9 6 % Investoinnit, M€ 0,2 0,2 15 % 0,9 0,4 109 % % liikevaihdosta 3 % 3 % 0 %-yks. 2 % 2 % 1 %-yks. Rahavarat kauden lopussa 1,8 1,4 42 % 1,8 1,4 42 % Oma pääoma / osake, € 2,48 2,24 24 % 2,48 2,24 24 % Omavaraisuusaste, % 65 % 54 % 11 %-yks. 65 % 54 % 11 %-yks. Nettovelkaantumisaste, % 5 % 37 % -32 %-yks. 5 % 37 % -32 %-yks. Henkilöstö kauden lopussa 170 165 5 henk. 170 165 5 henk. * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.





INVESTOINNIT



Katsauskauden 2025 investoinnit olivat 0,9 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat tehdaslaitteiden uusimisia Oulun tehtaalla. Aspocompille myönnettiin noin 1,75 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta piirilevyvalmistuksen kapasiteetin kasvattamiseksi Oulun tehtaalla, josta saatiin 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2025.





TASE JA RAHOITUS



Vuoden 2025 tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 (-4,7) miljoonaa euroa. Rahavirta parani pääosin liiketuloksen paranemisen sekä nettokäyttöpääoman pienentymisen vuoksi. Kassavarat olivat kauden lopussa 1,8 (1,4) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.



Korolliset velat olivat 2,7 (7,1) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja, kuten esimerkiksi omavaraisuusaste ja korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet tilinpäätöksessä 2025. Nettovelkaantumisaste oli 5 (37) %. Korottomat velat olivat 7,4 (5,9) miljoonaa euroa.



Yhtiöllä on 5,0 (6,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 2,4 (5,6) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 1,1 (1,4) miljoonan euron laskuluottosopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,8) miljoonaa euroa. Raportointikauden lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä yhteensä 3,7 (2,4) miljoonaa euroa.



Aspocomp sopi vuoden 2025 lopulla uudesta koordinoidusta pitkäaikaisesta 5,5 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta LähiTapiolan, suomalaisen eläkeyhtiön ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Rahoituskokonaisuus koostuu vakuudellisista vieraan pääoman ehtoisista seniorlainoista ja uusi rahoitus täydentää yhtiön jo olemassa olevia rahoitussopimuksia. Rahoitussopimuksiin liittyvät kovenantit astuivat voimaan 29.12.2025. Lainojen vakuudet aiheuttivat muutoksia vastuusitoumuksissa. Lainat on tarkoitus nostaa vuoden 2026 aikana.



Vuoden 2025 lopussa yhtiöllä oli taseessaan 5,4 (5,4) miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Laskennallinen verosaatava syntyy pääasiassa hidastetuista verotuspoistoista sekä verotuksessa vahvistetuista tappiosta.





HENKILÖSTÖ



Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 168 (160) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.12.2025 oli 170 (165). Henkilökunnasta työntekijöitä oli 113 (112) ja toimihenkilöitä 57 (53). Henkilökunnan jakautuminen maittain oli seuraava: Suomi 167 (165), Saksa 2 (1) ja Kiina 2 (2). Henkilökunnasta 25 % oli naisia ja 75 % miehiä.



Konsernin henkilöstökulut olivat yhteensä 10,8 (9,4) miljoonaa euroa. Lisäksi konserni kirjasi henkilöstöpalvelukuluja 0,7 (0,1) miljoonaa euroa vuonna 2025.





JOHTO JA ORGANISAATIO



Aspocomp ilmoitti 17.7.2025, että KTM Terhi Launis on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2025 alkaen.



Johtoryhmään kuuluvat 31.12.2025 toimitusjohtaja Manu Skytän lisäksi kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, operatiivinen johtaja Pekka Holopainen, henkilöstöjohtaja Hanna-Leena Keskitalo, talousjohtaja Terhi Launis ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.



Konsernilla on tuotantolaitos Oulussa ja pääkonttori Espoossa. Myyntiorganisaatio toimii Suomen lisäksi Saksassa sekä Kiinassa.





VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025



Aspocomp Group Oyj:n 29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 29.4.2025.





SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 annetaan vuosikertomuksesta erillisenä ja julkaistaan viimeistään viikolla 11/2026.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT



Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2025 oli 7 522 922 (6 841 440) kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.





Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista toimitusjohtajalle osakepalkkioiden toimittamiseksi. Osakeannissa annettiin vastikkeetta 7 800 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle suoritusjakson 2022–2024 palkkion toimittamiseksi ja sitouttamispalkkion maksamiseksi. Aspocompin osakkeiden lukumäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 20.3.2025 oli 6 849 240 osaketta.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus toteutti 30.10.2025 (pörssitiedote) suunnatun osakeannin (”Suunnattu osakeanti”) tietyille yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä rajoitetulle määrälle suomalaisia ammattimaisia sijoittajia poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on turvata yhtiön kyky rahoittaa kasvuhankkeita ja parantaa yhtiön taseasemaa. Osakeanti perustui varsinaisen yhtiökokouksen 29. huhtikuuta 2025 antamaan valtuutukseen.



Suunnatun annin seurauksena Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä nousi 673 682 osakkeella 6 849 240 osakkeesta 7 522 922 osakkeeseen. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Liikkeeseen lasketut osakkeet aiheuttavat yhteensä noin 8,96 prosentin laimennusvaikutuksen yhtiön osake- ja äänimääriin.



Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 656 946 kappaletta 1.1.­31.12.2025 välisenä aikana (1.1.-31.12.2024 välisenä aikana 846 744 kappaletta). Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 8 075 630 (2 619 010) euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,07 (2,51) euroa, ylin 7,44 (3,84) euroa ja keskikurssi 4,87 (3,09) euroa. Päätöskurssi 31.12.2025 oli 5,08 (3,18) euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 38,2 (21,7) miljoonaa euroa.



Aspocompilla oli tilikauden lopussa 4 899 (4 113) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 0,7 (0,7) prosenttia.



Aspocomp Group Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2025 yhteensä 83 631 (62 647) osaketta eli 1,1 (0,9) prosenttia osakekannasta.



Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2025



10 suurinta osakkeenomistajaa, 31.12.2025 Osakemäärä Omistus, % 1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 358 361 18,06 2 Etola Group Oy 1 158 898 15,4 3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 368 863 4,9 4 Etola Erkki 352 631 4,69 5 Nordea Life Assurance Finland Limited 275 000 3,66 6 Montonen Mikko 273 115 3,63 7 Yli-Krekola Antti 203 232 2,7 8 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 200 000 2,66 9 Lahdenperä Matti 120 930 1,61 10 Koskinen Jouni 114 228 1,52 10 suurinta osakkeenomistajaa 4 425 258 58,83 Muut osakkeenomistajat 3 097 664 41,17 Yhteensä 7 522 922 100





LIPUTUSILMOITUKSET



Aspocomp vastaanotti 3.11.2025 liputusilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja Etola Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 20 % liputusrajan 31.10.2025. Yhtiö vastaanotti 3.11.2025 liputusilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Oyj:n omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 % liputusrajan 31.10.2025. Aspocomp vastaanotti 17.7.2025 liputusilmoituksen, jonka mukaan Mikko Montosen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 % liputusrajan 17.7.2025





OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 ensimmäisen ansaintajakson, PSP 2022-2024, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2022-2024 -ohjelman suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan oli oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Suoritusjakson suorituskriteerit, jotka olivat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), eivät toteutuneet. Toimitusjohtaja aloitti yhtiössä toukokuussa 2024, jonka jälkeiseltä ansaintajaksolta suorituskriteerit toteutuivat TSR:n osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. PSP 2022-2024 ohjelmasta vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 15 600 kappaletta Aspocomp Group Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Palkkiosta puolet maksettiin osakkeina ja puolet rahana tuloveron ennakonpidätyksen kattamiseksi.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 toisen ansaintajakson, PSP 2023-2025, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2023-2025 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2023 alusta ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 18.7.2024 kolmannen ansaintajakson, PSP 2024-2026, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2024-2026 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyy vuoden 2026 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 17.7.2025 neljännen ansaintajakson, PSP 2025-2027, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2025-2027 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2025 alusta ja päättyy vuoden 2027 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon kuluessa.





OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA



Aspocompin kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, on kullakin oikeus nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.



Aspocomp ilmoitti 12.9.2025 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitut jäsenet ovat: Ville Vuori, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, yhtiön neljänneksi suurin osakkeenomistaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kyösti Kakkonen.





ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ



Aspocompin riskienhallinnan tavoitteena on vähentää riskejä hankkimalla jatkuvasti tietoa sekä arvioimalla yhtiön toiminnassa esiintyviä mahdollisia riskejä. Tämän tarkoituksena on varmistaa että yhtiö saavuttaa tavoitteensa ja turvaa toimintansa. Riskejä arvioidaan niiden taloudellisen vaikuttavuuden ja todennäköisyyden perusteella ja ne luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vaatimuksenmukaisuuteen liittyviin riskeihin.

Strategiset riskit

Geopoliittinen tilanne ja kauppasota ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja ennustamaton kauppapolitiikka aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.



Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, ja yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihtelulla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.



Aspocompin tuotteiden laatupoikkeamat voivat johtaa vaateisiin jotka saattaa aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia, mainehaittaa tai asiakkuuksien menetyksiä. Jos Aspocomp arvioi vaateiden lopputuloksella olevan mahdollisia taloudellisia vaikutuksia, ne huomioidaan kirjanpidossa.



Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät laiterikkoihin sekä muihin häiriöihin Aspocompin tuotannossa. Vuonna 2025 käynnistyneiden investointien Oulun tehtaan kapasiteetin kasvattamiseksi odotetaan parantavan tehtaan tuotantolaatua ja käytettävyyttä, mutta voivat toteutuksen aikana aiheuttaa tuotantokatkoksia. Aspocompin toimintakyky voi myös heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista sekä kasvaneen kysynnän aiheuttamista viiveistä toimitusajoissa.



Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja sitä kautta yhtiön tuloksentekokykyyn.



Taloudelliset riskit

Rahoituksen riittävyys saattaa muodostua haasteeksi, mikäli liiketoiminnan kassavirta ei ole positiivinen tai tehtaan investointihankkeessa tapahtuu merkittäviä viivästyksiä. Yhtiö seuraa tarkasti rahoitusennusteita ja on varautunut rahoituslimiitein kassan heilahteluihin. Mahdolliset laiterikot ja tuotantohäiriöt voivat aiheuttaa tilapäistä kannattavuuden heikkenemistä ja siten vaikuttaa kovenanttiehtojen täyttymiseen.



Vaatimuksenmukaisuuteen liittyvät riskit

Esimerkiksi eettisten ohjeiden, lainsäädännön tai pakotteisiin liittyvien säädösten rikkominen saattaa aiheuttaa riskejä, jotka voivat johtaa sakkoihin, oikeudellisiin kustannuksiin ja heikentää yhtiön sidosryhmien luottamusta.



Aspocompin riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiön nettisivuilla.





TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT



Ei olennaisia raportoitavia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.



STRATEGIA

Aspocomp tiedotti 3.11.2025 yhtiön strategiasta vuosille 2026–2030. Päivitetty strategia keskittyy vahvistamaan yhtiön nykyistä markkina-asemaa ja kasvua etenkin Turvallisuus-, Puolustus- ja Ilmailu- sekä Puolijohde -asiakassegmenteissä lisääntyneen kysynnän takia.

Aspocompin tavoitteina on saavuttaa yli 100 miljoonan liikevaihto pitkällä aikavälillä, yli 10 % liikevoittoprosentti keskipitkällä aikavälillä ja ylläpitää kasvun myötä hyvä kannattavuus yli suhdannesyklin. Lisäksi tavoitteena on kasvaa orgaanisesti investoimalla Oulun tehtaan laajentamiseen vuosina 2026–2027 kasvattamalla läpimenokapasiteettia jopa 50 % ja parantaa tuotannon laatua sekä koneiden ja laitteiden käytettävyyttä. Päivitetyn strategian tavoitteena on tehdä strategisia investointeja ja yritysostoja samalla kun omavaraisuusaste pysyy yli 40 % sekä kasvattaa välitysliiketoimintaa lisäämällä kumppaniverkostoa Kiinan ulkopuolella tukemaan Oulun tehdasta.





HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISIA VAROJA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA YHTIÖKOKOUS



Tilinpäätöksen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 4 942 498,96 euroa, josta kertyneet voittovarat ovat – 1 284 769,32 euroa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt esittää 29.4.2026 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.





TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN



Aspocompin vuosikertomus 2025 julkaistaan viimeistään viikolla 11/2026. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1-31.12.2025. Samalla julkaistaan Aspocompin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa myös yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com viimeistään viikolla 11/2026. Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 julkaistaan 25.2.2026 ja raportti on luettavissa yhtiön kotisivuilta www.aspocomp.com 25.2.2026 alkaen.





VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026



Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.





NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026



Aspocomp ilmoitti 28.1.2026, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Jenni Enroth, Kaisa Kokkonen, Anssi Korhonen ja Ville Vuori. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta edelleen ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioista ei maksettaisi vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin ehdotuksen mukaisesta palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden.

Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2026



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2026 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote 2025: keskiviikkona 25.2.2026 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026: keskiviikkona 29.4.2026 arviolta klo 8.00 Suomen aikaa

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026: keskiviikkona 29.7.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026: keskiviikkona 28.10.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa.



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.





Tilinpäätöstiedotteen 2025 julkistaminen



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee tilinpäätöstiedotteen 2025 suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tänään 25.2.2026 klo 10.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q4-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Osavuosikatsaus sekä tilaisuuden esitys ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi. julkistuksen jälkeen.







Espoossa, 25.2.2026



Aspocomp Group Oyj

Hallitus





Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.





TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA





Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj sekä tytäryhtiöt Kiinassa ja Saksassa. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan.

LAAJA TULOSLASKELMA Loka-joulukuu 2025 1 000 € 10-12/2025 10-12/2024 Muutos Liikevaihto 8 864 100 % 7 926 100 % 12 % Liiketoiminnan muut tuotot 58 1 % 29 0 % 98 % Aine- ja tarvikekulut -4 459 -50 % -3 599 -45 % 24 % Henkilöstökulut -2 798 -32 % -2 506 -32 % 12 % Liiketoiminnan muut kulut -1 766 -20 % -1 330 -17 % 33 % Poistot ja arvonalentumiset -319 -4 % -440 -6 % -28 % Liiketulos -420 -5 % 80 1 % -624 % Rahoitustuotot ja -kulut -53 -1 % -87 -1 % Voitto/tappio ennen veroja -473 -5 % -7 0 % -6521 % Laskennallisten verosaamisten muutos* 146 874 Tuloverot 1 0 % -12 0 % Katsauskauden voitto/tappio -326 -4 % 855 11 % -138 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 53 37 Eriin liittyvät tuloverot -9 -6 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 6 0 % 10 0 % Muut laajan tuloksen erät 50 1 % 41 1 % Katsauskauden laaja tulos -276 -3 % 896 11 % -131 % Katsauskauden voitto/tappio, joka kuuluu: emoyrityksen omistajille -326 855 Katsauskauden laaja tulos, joka kuuluu: emoyrityksen omistajille -276 896 Osakekohtainen tulos Laimentamaton -0,04 euroa 0,12 euroa -133 % Laimennettu -0,04 euroa 0,12 euroa -133 % *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käytöstä





LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2025 1 000 € 1-12/2025 1-12/2024 Muutos Liikevaihto 38 151 100 % 27 581 100 % 38 % Liiketoiminnan muut tuotot 65 0 % 34 0 % 88 % Aine- ja tarvikekulut -18 632 -49 % -14 974 -54 % 24 % Henkilöstökulut -10 844 -28 % -9 389 -34 % 15 % Liiketoiminnan muut kulut -6 403 -17 % -5 330 -19 % 20 % Poistot ja arvonalentumiset -1 432 -4 % -1 885 -7 % -24 % Liiketulos 905 2 % -3 962 -14 % 123 % Rahoitustuotot ja -kulut -430 -1 % -368 -1 % -17 % Voitto/tappio ennen veroja 474 1 % -4 330 -16 % 111 % Laskennallisten verosaamisten muutos* -55 874 Tuloverot -5 0 % -19 0 % Tilikauden voitto/tappio 414 1 % -3 476 -13 % 112 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 53 37 Eriin liittyvät tuloverot -9 -6 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -29 0 % 8 0 % - Muut laajan tuloksen erät yhteensä 15 0 % 39 0 % - Tilikauden laaja tulos 429 1 % -3 437 -12 % 112 % Katsauskauden voitto/tappio emoyrityksen omistajille 414 -3 476 Katsauskauden laaja tulos, joka kuuluu: emoyrityksen omistajille 429 -3 437 Osakekohtainen tulos Laimentamaton 0,06 euroa -0,51 euroa 112 % Laimennettu 0,06 euroa -0,51 euroa 112 % *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käytöstä





TASE 1 000 € 12/2025 12/2024 Muutos Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 3 215 3 266 -2 % Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 392 4 967 9 % Käyttöoikeusomaisuuserät 266 285 -7 % Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 95 95 0 % Laskennalliset verosaamiset 5 391 5 404 -1 % Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 339 14 018 2 % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6 099 5 823 5 % Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 490 6 968 -7 % Rahavarat 1 798 1 377 31 % Lyhytaikaiset varat yhteensä 14 387 14 169 2 % Varat yhteensä 28 746 28 187 2 % Oma pääoma ja velat Osakepääoma 1 000 1 000 0 % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 980 4 857 64 % Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 11 -33 -132 % Kertyneet voittovarat 9 684 9 299 4 % Oma pääoma yhteensä 18 674 15 123 23 % Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2 611 5 764 -55 % Muut pitkäaikaiset velat 185 238 -22 % Varaukset 110 0 Laskennalliset verovelat 96 54 78 % Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 002 6 056 -50 % Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat 85 1 336 -94 % Osto- ja muut velat 6 875 5 672 21 % Varaukset 110 0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 7 070 7 008 1 % Oma pääoma ja velat yhteensä 28 746 28 187 2 %





OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tammi-joulukuu 2025 1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 1 000 4 857 -33 -1 9 299 15 123 Laaja tulos Katsauskauden tulos 414 414 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 44 44 Muuntoerot -29 -29 Laaja tulos yhteensä 0 0 44 -29 414 429 Liiketoimet omistajien kanssa Suunnnattu anti 3 200 3 200 Osakeannin transaktiomenot -163 -163 Osakepalkitseminen 86 86 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 3 122 0 0 0 3 122 Oma pääoma 31.12.2025 1 000 7 980 11 -29 9 713 18 674 Tammi-joulukuu 2024 Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 842 -64 -9 12 999 18 767 Laaja tulos Katsauskauden tulos -3 476 -3 476 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat oikaisut* -223 -223 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 31 31 Muuntoerot 8 8 Laaja tulos yhteensä 0 0 31 8 -3 699 -3 660 Liiketoimet omistajien kanssa Suunnattu anti 0 Osakepalkitseminen 15 15 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 15 0 0 0 15 Oma pääoma 31.12.2024 1 000 4 857 -33 -1 9 299 15 123 *Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat oikaisut Omaan pääomaan on takautuvasti kirjattu aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien virheiden korjauksen vaikutus. Virheet liittyivät kaupintavaraston virheelliseen käsittelyyn taseessa sekä yhden varastonimikkeen virheelliseen arvostukseen. Lisäksi omaan pääomaan on kirjattu vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvon määrittämiseen liittyvän laskentaperiaatteen muutoksen vaikutus. Oikaisut on tehty takautuvasti vertailuvuoden taseeseen, mutta vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei ole oikaistu, koska vaikutus vertailukauden tuloslaskelmaan on johdon käsityksen mukaan epäolennainen. Oikaisuilla oli 97 tuhannen euron vaikutus vaihto-omaisuuden arvoon 31.12.2024 ja -321 tuhannen euron vaikutus myyntisaamisten arvoon 31.12.2024.





RAHAVIRTALASKELMA Tammi-joulukuu 1 000 € 1-12/2025 1-12/2024 Katsauskauden tulos 414 -3 476 Oikaisut 1 794 1 403 Käyttöpääoman muutos 740 -2 280 Saadut korot 1 10 Maksetut korot -283 -357 Maksetut verot -11 -13 Liiketoiminnan rahavirta 2 655 -4 714 Investoinnit -891 -425 Käyttöomaisuusmyynnit 0 3 Investointien rahavirta -891 -422 Lainojen nostot 40 6 401 Suunnattu osakeanti 3 200 0 Lainojen takaisinmaksut -4 383 -992 Vuokrasopimusvelkojen maksut -62 -273 Rahoituksen rahavirta -1 204 5 137 Rahavarojen muutos 560 0 Rahavarat tilikauden alussa 1 377 1 322 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -140 55 Rahavarat katsauskauden lopussa 1 798 1 377





Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 2024 Liikevaihto, M€ 8,9 8,8 10,1 10,3 27,6 Käyttökate, M€ -0,1 0,6 0,6 1,2 -2,1 Liiketulos, M€ -0,4 0,3 0,2 0,8 -4,0 % liikevaihdosta -5 % 4 % 2 % 8 % -14 % Tulos ennen veroja, M€ -0,5 0,2 0,0 0,7 -4,3 % liikevaihdosta -5 % 3 % 0 % 7 % -16 % Tilikauden tulos, M€ -0,3 0,2 -0,1 0,7 -3,5 % liikevaihdosta -4 % 2 % -1 % 7 % -13 % Saadut tilaukset 13,3 5,7 8,8 11,4 37,0 Tilauskanta 21,1 16,6 19,8 21,0 19,9 Omavaraisuusaste, % 65 % 61 % 59 % 55 % 54 % Gearing, % 5 % 22 % 24 % 26 % 37 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 % liikevaihdosta 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Henkilöstö kauden lopussa 170 169 167 167 165 Tulos/osake (EPS), € -0,04 0,03 -0,02 0,10 -0,51 Oma pääoma/osake, € 2,48 2,35 2,32 2,34 2,24







Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:







Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja Omavaraisuusaste, %



=



Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Gearing, %



=



Korolliset nettorahoitusvelat x 100



Oma pääoma Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus Liiketoiminnan rahavirta



=



Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot









VASTUUSITOUMUKSET 1 000 € 12/2025 12/2024 Yrityskiinnitykset 11 200 6 000 Maa-alueen vuokraoikeuden kiinnitys 5 214 3 498 Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 Yhteensä 16 449 9 533







Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com



Liite