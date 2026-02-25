Statkraft allekirjoitti sopimuksen OX2:n kanssa teollisen kokoluokan akkujen optimoimisesta Suomessa

Espoo, 25.02.2026 – Statkraft ja ruotsalainen OX2 ovat allekirjoittaneet seitsemän vuoden ja 235 MW:n sopimuksen Suomessa. Tämä on Statkraftin suurin BESS-PPA Pohjoismaissa tähän mennessä.

Statkraft, johtava sähkönhankintasopimusten (PPA) toimittaja ja Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja, sekä ruotsalainen itsenäinen sähköntuottaja (IPP) OX2 ovat solmineet sopimuksen kahdesta teollisen kokoluokan akkuenergian varastointijärjestelmästä (BESS) Suomessa. Tämä on Statkraftin suurin BESS-PPA Pohjoismaissa tähän mennessä.

PPA kattaa kaksi BESS-yksikköä, joiden kapasiteetti on 110 MW (220 MWh) ja 125 MW (250 MWh), jotka ovat parhaillaan rakenteilla. Statkraft optimoi akkuja seitsemän vuoden ajan, alkaen vuodesta 2028, sekä tarjoaa innovatiivisen lattiahintarakenteen projektin rahoituksen tukemiseksi. Akut sijoitetaan samalle paikalle kuin OX2:n tuulivoimahankkeet ”Kannisto” Halsuan kunnassa ja ”Korkeamaa” Soinin kunnassa.

Sopimus korostaa Statkraftin sitoutumista energian varastointiin Pohjoismaissa järjestelmän joustavuuden, vakauden ja uusiutuvan energian integroinnin edistämiseksi. Energian varastointi akkuihin on ratkaisevan tärkeää uusiutuvan energian tuotannon hallinnassa, toimitusten luotettavuuden varmistamisessa ja energiasiirtymän helpottamisessa.

Hallvard Granheim, Executive Vice President Markets, Statkraft: "Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä OX2:n kanssa tähän mennessä suurimmassa akkuoptimointisopimuksessamme Pohjoismaissa. Tällaiset pitkäaikaiset optimointisopimukset tarjoavat ennustettavia tuloja, jotka voivat olla tärkeä mahdollistaja kehittäjille BESS-hankkeiden rahoittamisessa, ja jotka tarjoavat paljon kaivattua joustavuutta energiajärjestelmään."

Heikki Herttuainen, Senior Originator, Statkraft Finland: "Tämä sopimus korostaa akkuvarastoinnin kasvavaa roolia Suomen energiamarkkinoilla. Tuulituotannon kasvaessa akut ovat välttämättömiä järjestelmän vakauden hallintaan. Näiden laitosten optimointi mahdollistaa verkon vakauden tukemisen samalla, kun luomme arvoa, sekä hankekehittäjälle että Suomen sähkömarkkinalle."

Mehmet Energin, Chief Commercial Officer, OX2: "Tämä sopimus on merkittävä kaupallinen virstanpylväs OX2:lle, kun jatkamme energiavarastoliiketoimintamme laajentamista ja portfoliomme monipuolistamista. Statkraftin vahva markkina-asema ja optimointiasiantuntemus tarjoavat vankan perustan akkulaitostemme arvon maksimoimiseksi pitkällä aikavälillä. Yhdistämällä kyvykkyytemme projektien hallinnassa ja akkujen fyysisessä operoinnissa Statkraftin markkinajohtajuuteen, vahvistamme portfoliomme kilpailukykyä ja vauhditamme joustavien, tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen kasvua Pohjoismaissa."

Statkraft on tehnyt useita merkittäviä BESS sopimuksia, muun muassa:

Yhdistynyt kuningaskunta, Thurrock Storage, Statera Energy: Thurrock Storage Essexissä on 300MW (600MWh) ja on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin operatiivinen BESS-hanke. Statkraft solmi merkittävän PPA:n Statera Energyn kanssa vuonna 2023 tarjotakseen markkinoiden johtavaa optimointia. Linkki: https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/largest-operational-bess-in-great-britain-now-live/

Yhdistynyt kuningaskunta, Thorpe Mash Storage, Fidera Energy: Statkraft on sopinut PPA:n Fidera Energyn kanssa 1,4 GW:n Thorpe Marsh -akkuenergian varastointijärjestelmästä, joka tulee olemaan suurin akkuvarastointilaitos Isossa-Britanniassa kun se otetaan käyttöön. Linkki: https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/statkraft-agrees-thorpe-marsh-bess-ppa/

