Aktsiaseltsi Infortar 2025 aasta auditeerimata konsolideeritud 12 kuu ja neljanda kvartali tulemused

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 4. kvartali 2025 ja 12 kuu tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

25. veebruaril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar
25. veebruaril kell 13.00 ingliskeelne veebiseminar

Eesti üks suuremaid ettevõtteid Infortar kasvatas möödunud aastal oma müügitulu enam kui kolmandiku võrra 1,837 miljardi euroni, ettevõtte EBITDA kasvas 60 protsenti 233 miljoni euroni. Kontserni omakapital ulatus 1,178 miljardi euroni, varade maht 2,588 miljardi euroni, investeeringud 125 miljoni euroni ning kasum 72 miljoni euroni.
Infortari laenukohustised vähenesid aastaga kuuendiku võrra 1,060 miljardi euroni ja netovõlg viiendiku võrra 841 miljoni euroni.

“Eelmiste aastate suurinvesteeringud on teinud Infortari finantsiliselt vastupidavamaks ning kasvatanud ja ühtlustanud kontserni rahavooge. Möödunud aastal vähendasime võlakoormust, suurendasime likviidsust ning tegime EBITDA kui peamise näitaja osas korralikku hüppe, milles näeme ka järgmistel aastatel täiendavat kasvuruumi,” märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
“Meie fookus on olnud portfelli teadlik kujundamine viisil, mis hajutab riske, loob stabiilseid rahavooge ja võimaldab investeerida ka kõige keerulisematel perioodidel. Meretranspordi, energeetika ja kinnisvara valdkonnad käituvad majandustsüklites erinevalt ning just see erinevus annab tugevuse,” sõnas Hanschmidt.
“Infortari põhivaldkonnad andsid tugeva panuse, kuid kasvuruumi on kindlasti veel. Merelaevanduses oli äärmiselt väljakutsete rohke aasta, kuid sellele vaatamata vähendati oluliselt laenukoormust ning Tallink maksab omanikele soliidset dividendi. Tallinki dividendid kannab Infortar koos omapoolse põhi- ja lisadividendiga edasi ka oma aktsionäridele. 2026. aasta osas oleme optimistlikud ning usume, et Tallink suudab muutuda veelgi tugevamaks ja efektiivsemaks. Energeetikas on hea tõdeda, et varasemate aastate välisinvesteeringud on end õigustanud ning nii Gaso kui ka Elenger Polska tegid suurepärase tulemuse. Elenger Grupi kasum ja rahavood on praeguseks hästi hajutatud nii tegevusvaldkondade kui ka riikide lõikes, mis omakorda toetab kasvu ja laienemist ka tulevikus,” ütles Hanschmidt.
“Möödunud aastal toimus oluline laienemine põllumajanduses ning lisaks Halingale soetas Infortar Estonia piimafarmid. Ühelt poolt on tegemist strateegilise sammuga portfelli tasakaalustamiseks, kuid teisalt ka pikema vaatega investeering valdkonda, kus Eestil võiks olla selge konkurentsieelis. Toidutootmine, energeetika ja taristu ei ole lühiajalised trendid, vaid majanduse alustalad. Vaatame neid valdkondi tervikuna, kus sünergia loob täiendavat väärtust,” tähendas Hanschmidt. 

Olulisemad sündmused

Meretransport
2025. majandusaasta neljandas kvartalis vedas Tallink kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Toimus kaubalaeva Sailor müük ja kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut pikendati kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada ühe aasta võrra.

Energeetika
Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs neljandas kvartalis 4,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 15% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul oli 21%.

Kinnisvara ja infrastruktuur
INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028. aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

 4. kvartal 20254. kvartal 202412 kuud 202512 kuud 2024
Müügitulu (miljonites eurodes)417,438446,1681 837,0001 371,775
Brutokasum (miljonites eurodes)63,28234,871240,846128,628
EBITDA (miljonites eurodes)42,60427,892232,581145,415
EBITDA marginaal (%)10,2%6,3%12,7%10,6%
Ärikasum (EBIT)19,842-6,792111,06177,024
Kasum/ kahjum (miljonites eurodes)14,141-11,98871,969193,670
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes)16,143-11,18872,662191,253
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)*0,7-0,53,59,1
Omakapital (miljonites eurodes)1 177,5161 166,2211 177,5161 166,221
Laenu ja liisingkohustised (miljonites eurodes)1 060,4531 223,2871 060,4531 223,287
Netovõlg (miljonites eurodes)840,6821 055,708840,6821 055,708
Investeerimislaenude ja EBITDA suhe**3333
Likviidsus (miljonites eurodes)219,771167,579219,771167,579

*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad. ** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.

Müügitulu
2025. majandusaasta 12 kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 465,225 miljoni euro võrra ja ulatus 1 837,000 miljoni euroni (2024. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 1 371,775 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.

EBITDA ja segmendiaruandlus
EBITDA 60 protsendi kasv tulenes eelkõige Tallink Grupi tulemuste konsolideerimisest kogu 12 kuu ulatuses, Elengeri EBITDA ligikaudu 12 miljoni euro suurusest paranemisest ning põllumajandussektori, sh Estonia Farmide ja Halinga, lisandumisest konsolideerimisgruppi.
Meretranspordi segmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 124,187 miljonit eurot (2024. majandusaastal 175,181 miljonit eurot). Tallinki 2024 tulemusi mõjutasid peamiselt keeruline majandusolukord koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaim tase viimase kümnendi jooksul.
Energeetikasegmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 89,323 miljonit eurot (2024. majandusaastal 77,235 miljonit eurot). Energeetikasegmendi kasumlikkust mõjutasid positiivselt võrguettevõtete tulemused.
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvaraettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2025. majandusaastal kokku 14,748 miljonit eurot (2024. majandusaastal 14,309 miljonit eurot). Täiendavalt lisandus 2025. majandusaastal arvestusse Rimi Logistikakeskus.

Puhaskasum
Konsolideeritud puhaskasum oli 2025. majandusaastal 71,969 miljonit eurot (2024. majandusaastal 193,670 miljonit eurot). Kui välja arvata 2024. aastal Tallinki omandamisest saadud ühekordne kasum, paranes kontserni põhitegevusest tulenev kasumlikkus 2025. aastal.

Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 2025. majandusaastal kokku 1 060,453 miljonit eurot (2024. majandusaastal 1 223,287 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 3,0.

Dividendid
Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2025. aasta majandustulemuste eest dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juulis ja detsembris 2026.

Dividend koosneb kolmest osast:
1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;
AS Tallink Grupp edasi kantav dividend 1,48 eurot aktsia kohta;
Täiendav dividend 0,54 eurot aktsia kohta, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2025. aastal.
Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse dividendi maksetel maha omaaktsiate arv.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.2531.12.24
KÄIBEVARA  
Raha219 771167 579
Lühiajalised tuletisinstrumendid4 7328 333
Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded1 823676
Nõuded ostjatele153 473155 351
Maksude ettemaksed5 6593 831
Muud nõuded ja ettemaksud38 87838 517
Ettemaksed varude eest4762 498
Varud90 672215 914
Bioloogilised varad1 545941
Käibevara kokku517 029593 640
   
PÕHIVARA31.12.2531.12.24
Investeeringud sidusettevõtetesse21 41016 603
Pikajalised tuletisinstrumendid1 0793 214
Muud pikaajalised nõuded31 64835 163
Õiglases väärtuses põhivara1 203 2831 315 167
Kinnisvarainvesteeringud66 87267 931
Materiaalne põhivara669 797594 291
Immateriaalne põhivara37 93038 874
Kasutusõigusega vara29 74847 598
Bioloogiline vara9 0222 753
Põhivara kokku2 070 7892 121 594
VARAD KOKKU2 587 8182 715 234
   
   
(tuhandetes eurodes)31.12.2531.12.24
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  
Laenukohustised338 515497 162
Rendikohustised8 8829 020
Võlad tarnijatele123 33087 941
Maksukohustused44 97249 354
Ostjate ettemaksed38 62131 126
Realiseerunud tuletisinstrumendid4 1568 728
Muud lühiajalised kohustused69 67763 431
Lühiajalised tuletisinstrumendid9 55227 704
Lühiajalised kohustused kokku637 705774 466
   
PIKAAJALISED KOHUSTUSED31.12.2531.12.24
Pikaajalised eraldised8 6959 946
Edasilükkunud tulumaksukohustis1 8932 816
Muud pikaajalised kohustused46 02843 209
Pikaajalised tuletisinstrumendid2 9251 471
Laenukohustised686 187676 670
Rendikohustised26 86940 435
Pikaajalised kohustused kokku772 597774 547
KOHUSTUSED KOKKU1 410 3021 549 013
   
(tuhandetes eurodes)31.12.2531.12.24
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 1172 117
Omaaktsiad-790-72
Ülekurss32 48432 484
Reservkapital212212
Optsioonireserv10 0996 223
Riskimaandamise reserv-7 775-21 674
Realiseerimata kursivahed1 16745
Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv-44-185
Jaotamata kasum886 316890 167
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital923 786909 317
Vähemusosalus253 730256 904
Omakapital kokku1 177 5161 166 221
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU2 587 8182 715 234


Konsolideeritud kasumi ja koondkasumi aruanne

(tuhandetes eurodes)4. kv 20254. kv 202412 kuud
2025		12 kuud 2024
Müügitulu417 438446 1681 837 0001 371 775
Müügikulu-353 700-411 237-1 595 481-1 243 034
Nõuete allahindlused-456-60-673-113
Brutokasum63 28234 871240 846128 628
Turustuskulud-12 353-12 459-46 571-21 086
Üldhalduskulud-31 914-22 759-94 239-50 438
Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest2 8102 09810 84726 672
Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt797-1565 412-139
Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest-2 868-6 749-2 868-949
Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest-2 5480-8 155-8 691
Muud äritulud3 607-76710 0804 682
Muud ärikulud-971-871-4 291-1 655
Ärikasum 19 842-6 792111 06177 024
     
(tuhandetes eurodes)4. kv 20254. kv 202412 kuud
2025		12 kuud 2024
Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt2 3058464 24522 974
Finantstulud ja -kulud:    
Finantsinvesteeringute tulu/kulu2 02426919 00893 659
Intressikulu-10 888-13 808-45 688-38 274
Intressitulu7247603 0704 979
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest242-56244100
Muud finantstulud ja -kulud-61516 287-2 59213 342
Finantstulud ja -kulud kokku-8 5133 452-25 95873 806
Kasum enne maksustamist13 634-2 49489 348173 804
Ettevõtte tulumaks507-9 494-17 37919 866
Kasum/kahjum14 141-11 98871 969193 670
sealhulgas:    
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum16 143-11 18872 662191 253
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum-2 002-800-6932 417
     
Muu koondkasum  12 kuud
2025		12 kuud 2024
Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus  0-141
Rahavoogude riskimaandamis-instrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa  14 040-45 792
Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed112253
Muu koondkasum kokku  15 162-45 880
Koondkasum/-kahjum kokku   87 131147 790
sealhulgas:    
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum  87 824145 514
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum  -6932 417
Tavakasum aktsia kohta  3,549,36
Lahustatud kasum aktsia kohta  3,479,12


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest  
(tuhandetes eurodes)12 kuud 202512 kuud 2024
Aruandeperioodi kasum/kahjum71 969193 670
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus121 52068 251
Kapitaliosaluse ümberhindlus-4 245-22 974
Tuletisinstrumentide väärtuse muutus3 078-1 483
Muud finantstulud/-kulud-15 585-112 030
Arvestatud intressikulud45 68838 274
Kasum/kahjum põhivarast-479-955
Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu-1 791-643
Arvestatud tulumaksukulu17 379-19 866
Makstud tulumaks-18 302-10 551
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus-19552 022
Varude muutused131 376-12 830
Äritegevusega seotud kohustuste muutus40 163-81 275
Bioloogiliste varade muutus-1 944-322
Kokku rahavood äritegevusest388 63289 288
   
Rahavood investeerimistegevusest 12 kuud 202512 kuud 2024
Tasutud sidusettevõtete ostul120
Tasutud tütarettevõtete ostul-43 880-111 684
Saadud dividendid020 862
Antud laenude tagasimaksed4 5131 918
Laekunud intressid3 0434 953
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel-3 348-10 352
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel-76 747-27 835
Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist84 5841 561
Kokku rahavood investeerimistegevusest-31 823-120 577
   
Rahavood finantseerimistegevusest12 kuud 202512 kuud 2024
Saadud sihtfinantseerimine4 196225
Arvelduskrediidi muutus1 22412 863
Saadud laene103 379358 731
Saadud laenude tagasimaksed-271 067-151 790
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed-18 562-11 300
Makstud intressid-46 556-39 153
Makstud dividendid-76 513-60 997
Oma aktsiate ost ja laekumised aktsiate emiteerimisest-7183 174
Kokku rahavood finantseerimistegevusest-304 617111 753
   
Rahavood kokku52 19280 464
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses167 57987 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus219 771167 579
Raha ja raha ekvivalentide muutus52 19280 464


Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 109 ettevõtet: 100 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 4 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6466 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile

