Aktsiaseltsi Infortar 2025 aasta auditeerimata konsolideeritud 12 kuu ja neljanda kvartali tulemused

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 4. kvartali 2025 ja 12 kuu tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:
25. veebruaril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar
25. veebruaril kell 13.00 ingliskeelne veebiseminar
Eesti üks suuremaid ettevõtteid Infortar kasvatas möödunud aastal oma müügitulu enam kui kolmandiku võrra 1,837 miljardi euroni, ettevõtte EBITDA kasvas 60 protsenti 233 miljoni euroni. Kontserni omakapital ulatus 1,178 miljardi euroni, varade maht 2,588 miljardi euroni, investeeringud 125 miljoni euroni ning kasum 72 miljoni euroni.
Infortari laenukohustised vähenesid aastaga kuuendiku võrra 1,060 miljardi euroni ja netovõlg viiendiku võrra 841 miljoni euroni.
“Eelmiste aastate suurinvesteeringud on teinud Infortari finantsiliselt vastupidavamaks ning kasvatanud ja ühtlustanud kontserni rahavooge. Möödunud aastal vähendasime võlakoormust, suurendasime likviidsust ning tegime EBITDA kui peamise näitaja osas korralikku hüppe, milles näeme ka järgmistel aastatel täiendavat kasvuruumi,” märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
“Meie fookus on olnud portfelli teadlik kujundamine viisil, mis hajutab riske, loob stabiilseid rahavooge ja võimaldab investeerida ka kõige keerulisematel perioodidel. Meretranspordi, energeetika ja kinnisvara valdkonnad käituvad majandustsüklites erinevalt ning just see erinevus annab tugevuse,” sõnas Hanschmidt.
“Infortari põhivaldkonnad andsid tugeva panuse, kuid kasvuruumi on kindlasti veel. Merelaevanduses oli äärmiselt väljakutsete rohke aasta, kuid sellele vaatamata vähendati oluliselt laenukoormust ning Tallink maksab omanikele soliidset dividendi. Tallinki dividendid kannab Infortar koos omapoolse põhi- ja lisadividendiga edasi ka oma aktsionäridele. 2026. aasta osas oleme optimistlikud ning usume, et Tallink suudab muutuda veelgi tugevamaks ja efektiivsemaks. Energeetikas on hea tõdeda, et varasemate aastate välisinvesteeringud on end õigustanud ning nii Gaso kui ka Elenger Polska tegid suurepärase tulemuse. Elenger Grupi kasum ja rahavood on praeguseks hästi hajutatud nii tegevusvaldkondade kui ka riikide lõikes, mis omakorda toetab kasvu ja laienemist ka tulevikus,” ütles Hanschmidt.
“Möödunud aastal toimus oluline laienemine põllumajanduses ning lisaks Halingale soetas Infortar Estonia piimafarmid. Ühelt poolt on tegemist strateegilise sammuga portfelli tasakaalustamiseks, kuid teisalt ka pikema vaatega investeering valdkonda, kus Eestil võiks olla selge konkurentsieelis. Toidutootmine, energeetika ja taristu ei ole lühiajalised trendid, vaid majanduse alustalad. Vaatame neid valdkondi tervikuna, kus sünergia loob täiendavat väärtust,” tähendas Hanschmidt.
Olulisemad sündmused
Meretransport
2025. majandusaasta neljandas kvartalis vedas Tallink kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Toimus kaubalaeva Sailor müük ja kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut pikendati kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada ühe aasta võrra.
Energeetika
Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs neljandas kvartalis 4,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 15% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul oli 21%.
Kinnisvara ja infrastruktuur
INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028. aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
|4. kvartal 2025
|4. kvartal 2024
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Müügitulu (miljonites eurodes)
|417,438
|446,168
|1 837,000
|1 371,775
|Brutokasum (miljonites eurodes)
|63,282
|34,871
|240,846
|128,628
|EBITDA (miljonites eurodes)
|42,604
|27,892
|232,581
|145,415
|EBITDA marginaal (%)
|10,2%
|6,3%
|12,7%
|10,6%
|Ärikasum (EBIT)
|19,842
|-6,792
|111,061
|77,024
|Kasum/ kahjum (miljonites eurodes)
|14,141
|-11,988
|71,969
|193,670
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes)
|16,143
|-11,188
|72,662
|191,253
|Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)*
|0,7
|-0,5
|3,5
|9,1
|Omakapital (miljonites eurodes)
|1 177,516
|1 166,221
|1 177,516
|1 166,221
|Laenu ja liisingkohustised (miljonites eurodes)
|1 060,453
|1 223,287
|1 060,453
|1 223,287
|Netovõlg (miljonites eurodes)
|840,682
|1 055,708
|840,682
|1 055,708
|Investeerimislaenude ja EBITDA suhe**
|3
|3
|3
|3
|Likviidsus (miljonites eurodes)
|219,771
|167,579
|219,771
|167,579
*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad. ** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.
Müügitulu
2025. majandusaasta 12 kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 465,225 miljoni euro võrra ja ulatus 1 837,000 miljoni euroni (2024. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 1 371,775 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.
EBITDA ja segmendiaruandlus
EBITDA 60 protsendi kasv tulenes eelkõige Tallink Grupi tulemuste konsolideerimisest kogu 12 kuu ulatuses, Elengeri EBITDA ligikaudu 12 miljoni euro suurusest paranemisest ning põllumajandussektori, sh Estonia Farmide ja Halinga, lisandumisest konsolideerimisgruppi.
Meretranspordi segmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 124,187 miljonit eurot (2024. majandusaastal 175,181 miljonit eurot). Tallinki 2024 tulemusi mõjutasid peamiselt keeruline majandusolukord koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaim tase viimase kümnendi jooksul.
Energeetikasegmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 89,323 miljonit eurot (2024. majandusaastal 77,235 miljonit eurot). Energeetikasegmendi kasumlikkust mõjutasid positiivselt võrguettevõtete tulemused.
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvaraettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2025. majandusaastal kokku 14,748 miljonit eurot (2024. majandusaastal 14,309 miljonit eurot). Täiendavalt lisandus 2025. majandusaastal arvestusse Rimi Logistikakeskus.
Puhaskasum
Konsolideeritud puhaskasum oli 2025. majandusaastal 71,969 miljonit eurot (2024. majandusaastal 193,670 miljonit eurot). Kui välja arvata 2024. aastal Tallinki omandamisest saadud ühekordne kasum, paranes kontserni põhitegevusest tulenev kasumlikkus 2025. aastal.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 2025. majandusaastal kokku 1 060,453 miljonit eurot (2024. majandusaastal 1 223,287 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 3,0.
Dividendid
Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2025. aasta majandustulemuste eest dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juulis ja detsembris 2026.
Dividend koosneb kolmest osast:
1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;
AS Tallink Grupp edasi kantav dividend 1,48 eurot aktsia kohta;
Täiendav dividend 0,54 eurot aktsia kohta, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2025. aastal.
Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse dividendi maksetel maha omaaktsiate arv.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|(tuhandetes eurodes)
|31.12.25
|31.12.24
|KÄIBEVARA
|Raha
|219 771
|167 579
|Lühiajalised tuletisinstrumendid
|4 732
|8 333
|Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded
|1 823
|676
|Nõuded ostjatele
|153 473
|155 351
|Maksude ettemaksed
|5 659
|3 831
|Muud nõuded ja ettemaksud
|38 878
|38 517
|Ettemaksed varude eest
|476
|2 498
|Varud
|90 672
|215 914
|Bioloogilised varad
|1 545
|941
|Käibevara kokku
|517 029
|593 640
|PÕHIVARA
|31.12.25
|31.12.24
|Investeeringud sidusettevõtetesse
|21 410
|16 603
|Pikajalised tuletisinstrumendid
|1 079
|3 214
|Muud pikaajalised nõuded
|31 648
|35 163
|Õiglases väärtuses põhivara
|1 203 283
|1 315 167
|Kinnisvarainvesteeringud
|66 872
|67 931
|Materiaalne põhivara
|669 797
|594 291
|Immateriaalne põhivara
|37 930
|38 874
|Kasutusõigusega vara
|29 748
|47 598
|Bioloogiline vara
|9 022
|2 753
|Põhivara kokku
|2 070 789
|2 121 594
|VARAD KOKKU
|2 587 818
|2 715 234
|(tuhandetes eurodes)
|31.12.25
|31.12.24
|LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
|Laenukohustised
|338 515
|497 162
|Rendikohustised
|8 882
|9 020
|Võlad tarnijatele
|123 330
|87 941
|Maksukohustused
|44 972
|49 354
|Ostjate ettemaksed
|38 621
|31 126
|Realiseerunud tuletisinstrumendid
|4 156
|8 728
|Muud lühiajalised kohustused
|69 677
|63 431
|Lühiajalised tuletisinstrumendid
|9 552
|27 704
|Lühiajalised kohustused kokku
|637 705
|774 466
|PIKAAJALISED KOHUSTUSED
|31.12.25
|31.12.24
|Pikaajalised eraldised
|8 695
|9 946
|Edasilükkunud tulumaksukohustis
|1 893
|2 816
|Muud pikaajalised kohustused
|46 028
|43 209
|Pikaajalised tuletisinstrumendid
|2 925
|1 471
|Laenukohustised
|686 187
|676 670
|Rendikohustised
|26 869
|40 435
|Pikaajalised kohustused kokku
|772 597
|774 547
|KOHUSTUSED KOKKU
|1 410 302
|1 549 013
|(tuhandetes eurodes)
|31.12.25
|31.12.24
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|2 117
|2 117
|Omaaktsiad
|-790
|-72
|Ülekurss
|32 484
|32 484
|Reservkapital
|212
|212
|Optsioonireserv
|10 099
|6 223
|Riskimaandamise reserv
|-7 775
|-21 674
|Realiseerimata kursivahed
|1 167
|45
|Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv
|-44
|-185
|Jaotamata kasum
|886 316
|890 167
|Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
|923 786
|909 317
|Vähemusosalus
|253 730
|256 904
|Omakapital kokku
|1 177 516
|1 166 221
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|2 587 818
|2 715 234
Konsolideeritud kasumi ja koondkasumi aruanne
|(tuhandetes eurodes)
|4. kv 2025
|4. kv 2024
|12 kuud
2025
|12 kuud 2024
|Müügitulu
|417 438
|446 168
|1 837 000
|1 371 775
|Müügikulu
|-353 700
|-411 237
|-1 595 481
|-1 243 034
|Nõuete allahindlused
|-456
|-60
|-673
|-113
|Brutokasum
|63 282
|34 871
|240 846
|128 628
|Turustuskulud
|-12 353
|-12 459
|-46 571
|-21 086
|Üldhalduskulud
|-31 914
|-22 759
|-94 239
|-50 438
|Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest
|2 810
|2 098
|10 847
|26 672
|Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt
|797
|-156
|5 412
|-139
|Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
|-2 868
|-6 749
|-2 868
|-949
|Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest
|-2 548
|0
|-8 155
|-8 691
|Muud äritulud
|3 607
|-767
|10 080
|4 682
|Muud ärikulud
|-971
|-871
|-4 291
|-1 655
|Ärikasum
|19 842
|-6 792
|111 061
|77 024
|(tuhandetes eurodes)
|4. kv 2025
|4. kv 2024
|12 kuud
2025
|12 kuud 2024
|Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt
|2 305
|846
|4 245
|22 974
|Finantstulud ja -kulud:
|Finantsinvesteeringute tulu/kulu
|2 024
|269
|19 008
|93 659
|Intressikulu
|-10 888
|-13 808
|-45 688
|-38 274
|Intressitulu
|724
|760
|3 070
|4 979
|Kasum/kahjum valuutakursi muutustest
|242
|-56
|244
|100
|Muud finantstulud ja -kulud
|-615
|16 287
|-2 592
|13 342
|Finantstulud ja -kulud kokku
|-8 513
|3 452
|-25 958
|73 806
|Kasum enne maksustamist
|13 634
|-2 494
|89 348
|173 804
|Ettevõtte tulumaks
|507
|-9 494
|-17 379
|19 866
|Kasum/kahjum
|14 141
|-11 988
|71 969
|193 670
|sealhulgas:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum
|16 143
|-11 188
|72 662
|191 253
|Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum
|-2 002
|-800
|-693
|2 417
|Muu koondkasum
|12 kuud
2025
|12 kuud 2024
|Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus
|0
|-141
|Rahavoogude riskimaandamis-instrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa
|14 040
|-45 792
|Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
|1122
|53
|Muu koondkasum kokku
|15 162
|-45 880
|Koondkasum/-kahjum kokku
|87 131
|147 790
|sealhulgas:
|Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum
|87 824
|145 514
|Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum
|-693
|2 417
|Tavakasum aktsia kohta
|3,54
|9,36
|Lahustatud kasum aktsia kohta
|3,47
|9,12
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|Rahavood äritegevusest
|(tuhandetes eurodes)
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Aruandeperioodi kasum/kahjum
|71 969
|193 670
|Korrigeerimised:
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|121 520
|68 251
|Kapitaliosaluse ümberhindlus
|-4 245
|-22 974
|Tuletisinstrumentide väärtuse muutus
|3 078
|-1 483
|Muud finantstulud/-kulud
|-15 585
|-112 030
|Arvestatud intressikulud
|45 688
|38 274
|Kasum/kahjum põhivarast
|-479
|-955
|Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu
|-1 791
|-643
|Arvestatud tulumaksukulu
|17 379
|-19 866
|Makstud tulumaks
|-18 302
|-10 551
|Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
|-195
|52 022
|Varude muutused
|131 376
|-12 830
|Äritegevusega seotud kohustuste muutus
|40 163
|-81 275
|Bioloogiliste varade muutus
|-1 944
|-322
|Kokku rahavood äritegevusest
|388 632
|89 288
|Rahavood investeerimistegevusest
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Tasutud sidusettevõtete ostul
|12
|0
|Tasutud tütarettevõtete ostul
|-43 880
|-111 684
|Saadud dividendid
|0
|20 862
|Antud laenude tagasimaksed
|4 513
|1 918
|Laekunud intressid
|3 043
|4 953
|Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel
|-3 348
|-10 352
|Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
|-76 747
|-27 835
|Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist
|84 584
|1 561
|Kokku rahavood investeerimistegevusest
|-31 823
|-120 577
|Rahavood finantseerimistegevusest
|12 kuud 2025
|12 kuud 2024
|Saadud sihtfinantseerimine
|4 196
|225
|Arvelduskrediidi muutus
|1 224
|12 863
|Saadud laene
|103 379
|358 731
|Saadud laenude tagasimaksed
|-271 067
|-151 790
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed
|-18 562
|-11 300
|Makstud intressid
|-46 556
|-39 153
|Makstud dividendid
|-76 513
|-60 997
|Oma aktsiate ost ja laekumised aktsiate emiteerimisest
|-718
|3 174
|Kokku rahavood finantseerimistegevusest
|-304 617
|111 753
|Rahavood kokku
|52 192
|80 464
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|167 579
|87 115
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|219 771
|167 579
|Raha ja raha ekvivalentide muutus
|52 192
|80 464
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 109 ettevõtet: 100 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 4 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6466 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile
Manused