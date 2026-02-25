Aktsiaseltsi Infortar 2025 aasta auditeerimata konsolideeritud 12 kuu ja neljanda kvartali tulemused

Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 4. kvartali 2025 ja 12 kuu tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:

Eesti üks suuremaid ettevõtteid Infortar kasvatas möödunud aastal oma müügitulu enam kui kolmandiku võrra 1,837 miljardi euroni, ettevõtte EBITDA kasvas 60 protsenti 233 miljoni euroni. Kontserni omakapital ulatus 1,178 miljardi euroni, varade maht 2,588 miljardi euroni, investeeringud 125 miljoni euroni ning kasum 72 miljoni euroni.

Infortari laenukohustised vähenesid aastaga kuuendiku võrra 1,060 miljardi euroni ja netovõlg viiendiku võrra 841 miljoni euroni.



“Eelmiste aastate suurinvesteeringud on teinud Infortari finantsiliselt vastupidavamaks ning kasvatanud ja ühtlustanud kontserni rahavooge. Möödunud aastal vähendasime võlakoormust, suurendasime likviidsust ning tegime EBITDA kui peamise näitaja osas korralikku hüppe, milles näeme ka järgmistel aastatel täiendavat kasvuruumi,” märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

“Meie fookus on olnud portfelli teadlik kujundamine viisil, mis hajutab riske, loob stabiilseid rahavooge ja võimaldab investeerida ka kõige keerulisematel perioodidel. Meretranspordi, energeetika ja kinnisvara valdkonnad käituvad majandustsüklites erinevalt ning just see erinevus annab tugevuse,” sõnas Hanschmidt.

“Infortari põhivaldkonnad andsid tugeva panuse, kuid kasvuruumi on kindlasti veel. Merelaevanduses oli äärmiselt väljakutsete rohke aasta, kuid sellele vaatamata vähendati oluliselt laenukoormust ning Tallink maksab omanikele soliidset dividendi. Tallinki dividendid kannab Infortar koos omapoolse põhi- ja lisadividendiga edasi ka oma aktsionäridele. 2026. aasta osas oleme optimistlikud ning usume, et Tallink suudab muutuda veelgi tugevamaks ja efektiivsemaks. Energeetikas on hea tõdeda, et varasemate aastate välisinvesteeringud on end õigustanud ning nii Gaso kui ka Elenger Polska tegid suurepärase tulemuse. Elenger Grupi kasum ja rahavood on praeguseks hästi hajutatud nii tegevusvaldkondade kui ka riikide lõikes, mis omakorda toetab kasvu ja laienemist ka tulevikus,” ütles Hanschmidt.

“Möödunud aastal toimus oluline laienemine põllumajanduses ning lisaks Halingale soetas Infortar Estonia piimafarmid. Ühelt poolt on tegemist strateegilise sammuga portfelli tasakaalustamiseks, kuid teisalt ka pikema vaatega investeering valdkonda, kus Eestil võiks olla selge konkurentsieelis. Toidutootmine, energeetika ja taristu ei ole lühiajalised trendid, vaid majanduse alustalad. Vaatame neid valdkondi tervikuna, kus sünergia loob täiendavat väärtust,” tähendas Hanschmidt.



Olulisemad sündmused

Meretransport

2025. majandusaasta neljandas kvartalis vedas Tallink kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Toimus kaubalaeva Sailor müük ja kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut pikendati kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada ühe aasta võrra.

Energeetika

Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Elenger Grupp müüs neljandas kvartalis 4,8 teravatt-tundi energiat. Müük Eestis moodustas 15% kogumahust ning ettevõtte gaasimüügi turuosa Soome-Balti turul oli 21%.

Kinnisvara ja infrastruktuur

INF Infra jätkas Rail Baltica põhitrassi ehitusega Kangru-Saku lõigul. Lepingu maht on 67,2 miljonit eurot ja tööd on planeeritud kestma 2028. aasta märtsini. Jätkus Tallink Tennisekeskuse kõrval asuvale kinnistule 40 000 ruutmeetri suuruse Depo (DIY Store) kaubanduspinna rajamine. Ehitustööde valmimise tähtaeg on 2026. aasta sügisel.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

4. kvartal 2025 4. kvartal 2024 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Müügitulu (miljonites eurodes) 417,438 446,168 1 837,000 1 371,775 Brutokasum (miljonites eurodes) 63,282 34,871 240,846 128,628 EBITDA (miljonites eurodes) 42,604 27,892 232,581 145,415 EBITDA marginaal (%) 10,2% 6,3% 12,7% 10,6% Ärikasum (EBIT) 19,842 -6,792 111,061 77,024 Kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 14,141 -11,988 71,969 193,670 Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 16,143 -11,188 72,662 191,253 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)* 0,7 -0,5 3,5 9,1 Omakapital (miljonites eurodes) 1 177,516 1 166,221 1 177,516 1 166,221 Laenu ja liisingkohustised (miljonites eurodes) 1 060,453 1 223,287 1 060,453 1 223,287 Netovõlg (miljonites eurodes) 840,682 1 055,708 840,682 1 055,708 Investeerimislaenude ja EBITDA suhe** 3 3 3 3 Likviidsus (miljonites eurodes) 219,771 167,579 219,771 167,579

*Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmiselt: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum * 1000/ aktsiate arv millest on maha arvatud omaaktsiad. ** Investeerimislaenud / EBITDA, mis on viidud aasta baasile.

Müügitulu

2025. majandusaasta 12 kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 465,225 miljoni euro võrra ja ulatus 1 837,000 miljoni euroni (2024. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 1 371,775 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas uute ettevõtete lisandumine konsolideerimisgruppi võrdluses eelmise aastaga.

EBITDA ja segmendiaruandlus

EBITDA 60 protsendi kasv tulenes eelkõige Tallink Grupi tulemuste konsolideerimisest kogu 12 kuu ulatuses, Elengeri EBITDA ligikaudu 12 miljoni euro suurusest paranemisest ning põllumajandussektori, sh Estonia Farmide ja Halinga, lisandumisest konsolideerimisgruppi.

Meretranspordi segmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 124,187 miljonit eurot (2024. majandusaastal 175,181 miljonit eurot). Tallinki 2024 tulemusi mõjutasid peamiselt keeruline majandusolukord koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaim tase viimase kümnendi jooksul.

Energeetikasegmendi EBITDA oli 2025. majandusaastal 89,323 miljonit eurot (2024. majandusaastal 77,235 miljonit eurot). Energeetikasegmendi kasumlikkust mõjutasid positiivselt võrguettevõtete tulemused.

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvaraettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2025. majandusaastal kokku 14,748 miljonit eurot (2024. majandusaastal 14,309 miljonit eurot). Täiendavalt lisandus 2025. majandusaastal arvestusse Rimi Logistikakeskus.

Puhaskasum

Konsolideeritud puhaskasum oli 2025. majandusaastal 71,969 miljonit eurot (2024. majandusaastal 193,670 miljonit eurot). Kui välja arvata 2024. aastal Tallinki omandamisest saadud ühekordne kasum, paranes kontserni põhitegevusest tulenev kasumlikkus 2025. aastal.

Finantseerimine

Laenu ja liisingkohustised olid 2025. majandusaastal kokku 1 060,453 miljonit eurot (2024. majandusaastal 1 223,287 miljonit eurot). Netovõla ja EBITDA suhtarv on 3,0.

Dividendid

Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2025. aasta majandustulemuste eest dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juulis ja detsembris 2026.



Dividend koosneb kolmest osast:

1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;

AS Tallink Grupp edasi kantav dividend 1,48 eurot aktsia kohta;

Täiendav dividend 0,54 eurot aktsia kohta, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2025. aastal.

Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse dividendi maksetel maha omaaktsiate arv.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.25 31.12.24 KÄIBEVARA Raha 219 771 167 579 Lühiajalised tuletisinstrumendid 4 732 8 333 Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded 1 823 676 Nõuded ostjatele 153 473 155 351 Maksude ettemaksed 5 659 3 831 Muud nõuded ja ettemaksud 38 878 38 517 Ettemaksed varude eest 476 2 498 Varud 90 672 215 914 Bioloogilised varad 1 545 941 Käibevara kokku 517 029 593 640 PÕHIVARA 31.12.25 31.12.24 Investeeringud sidusettevõtetesse 21 410 16 603 Pikajalised tuletisinstrumendid 1 079 3 214 Muud pikaajalised nõuded 31 648 35 163 Õiglases väärtuses põhivara 1 203 283 1 315 167 Kinnisvarainvesteeringud 66 872 67 931 Materiaalne põhivara 669 797 594 291 Immateriaalne põhivara 37 930 38 874 Kasutusõigusega vara 29 748 47 598 Bioloogiline vara 9 022 2 753 Põhivara kokku 2 070 789 2 121 594 VARAD KOKKU 2 587 818 2 715 234 (tuhandetes eurodes) 31.12.25 31.12.24 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Laenukohustised 338 515 497 162 Rendikohustised 8 882 9 020 Võlad tarnijatele 123 330 87 941 Maksukohustused 44 972 49 354 Ostjate ettemaksed 38 621 31 126 Realiseerunud tuletisinstrumendid 4 156 8 728 Muud lühiajalised kohustused 69 677 63 431 Lühiajalised tuletisinstrumendid 9 552 27 704 Lühiajalised kohustused kokku 637 705 774 466 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 31.12.25 31.12.24 Pikaajalised eraldised 8 695 9 946 Edasilükkunud tulumaksukohustis 1 893 2 816 Muud pikaajalised kohustused 46 028 43 209 Pikaajalised tuletisinstrumendid 2 925 1 471 Laenukohustised 686 187 676 670 Rendikohustised 26 869 40 435 Pikaajalised kohustused kokku 772 597 774 547 KOHUSTUSED KOKKU 1 410 302 1 549 013 (tuhandetes eurodes) 31.12.25 31.12.24 OMAKAPITAL Aktsiakapital 2 117 2 117 Omaaktsiad -790 -72 Ülekurss 32 484 32 484 Reservkapital 212 212 Optsioonireserv 10 099 6 223 Riskimaandamise reserv -7 775 -21 674 Realiseerimata kursivahed 1 167 45 Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv -44 -185 Jaotamata kasum 886 316 890 167 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 923 786 909 317 Vähemusosalus 253 730 256 904 Omakapital kokku 1 177 516 1 166 221 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 2 587 818 2 715 234





Konsolideeritud kasumi ja koondkasumi aruanne

(tuhandetes eurodes) 4. kv 2025 4. kv 2024 12 kuud

2025 12 kuud 2024 Müügitulu 417 438 446 168 1 837 000 1 371 775 Müügikulu -353 700 -411 237 -1 595 481 -1 243 034 Nõuete allahindlused -456 -60 -673 -113 Brutokasum 63 282 34 871 240 846 128 628 Turustuskulud -12 353 -12 459 -46 571 -21 086 Üldhalduskulud -31 914 -22 759 -94 239 -50 438 Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest 2 810 2 098 10 847 26 672 Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt 797 -156 5 412 -139 Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest -2 868 -6 749 -2 868 -949 Kasum/kahjum põhivara õiglase väärtuse muutusest -2 548 0 -8 155 -8 691 Muud äritulud 3 607 -767 10 080 4 682 Muud ärikulud -971 -871 -4 291 -1 655 Ärikasum 19 842 -6 792 111 061 77 024 (tuhandetes eurodes) 4. kv 2025 4. kv 2024 12 kuud

2025 12 kuud 2024 Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt 2 305 846 4 245 22 974 Finantstulud ja -kulud: Finantsinvesteeringute tulu/kulu 2 024 269 19 008 93 659 Intressikulu -10 888 -13 808 -45 688 -38 274 Intressitulu 724 760 3 070 4 979 Kasum/kahjum valuutakursi muutustest 242 -56 244 100 Muud finantstulud ja -kulud -615 16 287 -2 592 13 342 Finantstulud ja -kulud kokku -8 513 3 452 -25 958 73 806 Kasum enne maksustamist 13 634 -2 494 89 348 173 804 Ettevõtte tulumaks 507 -9 494 -17 379 19 866 Kasum/kahjum 14 141 -11 988 71 969 193 670 sealhulgas: Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum 16 143 -11 188 72 662 191 253 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum -2 002 -800 -693 2 417 Muu koondkasum 12 kuud

2025 12 kuud 2024 Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse: Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus 0 -141 Rahavoogude riskimaandamis-instrumendid - õiglase väärtuse muutuse efektiivne osa 14 040 -45 792 Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 1122 53 Muu koondkasum kokku 15 162 -45 880 Koondkasum/-kahjum kokku 87 131 147 790 sealhulgas: Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum 87 824 145 514 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum -693 2 417 Tavakasum aktsia kohta 3,54 9,36 Lahustatud kasum aktsia kohta 3,47 9,12





Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest (tuhandetes eurodes) 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Aruandeperioodi kasum/kahjum 71 969 193 670 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 121 520 68 251 Kapitaliosaluse ümberhindlus -4 245 -22 974 Tuletisinstrumentide väärtuse muutus 3 078 -1 483 Muud finantstulud/-kulud -15 585 -112 030 Arvestatud intressikulud 45 688 38 274 Kasum/kahjum põhivarast -479 -955 Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu -1 791 -643 Arvestatud tulumaksukulu 17 379 -19 866 Makstud tulumaks -18 302 -10 551 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -195 52 022 Varude muutused 131 376 -12 830 Äritegevusega seotud kohustuste muutus 40 163 -81 275 Bioloogiliste varade muutus -1 944 -322 Kokku rahavood äritegevusest 388 632 89 288 Rahavood investeerimistegevusest 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Tasutud sidusettevõtete ostul 12 0 Tasutud tütarettevõtete ostul -43 880 -111 684 Saadud dividendid 0 20 862 Antud laenude tagasimaksed 4 513 1 918 Laekunud intressid 3 043 4 953 Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel -3 348 -10 352 Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -76 747 -27 835 Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist 84 584 1 561 Kokku rahavood investeerimistegevusest -31 823 -120 577 Rahavood finantseerimistegevusest 12 kuud 2025 12 kuud 2024 Saadud sihtfinantseerimine 4 196 225 Arvelduskrediidi muutus 1 224 12 863 Saadud laene 103 379 358 731 Saadud laenude tagasimaksed -271 067 -151 790 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed -18 562 -11 300 Makstud intressid -46 556 -39 153 Makstud dividendid -76 513 -60 997 Oma aktsiate ost ja laekumised aktsiate emiteerimisest -718 3 174 Kokku rahavood finantseerimistegevusest -304 617 111 753 Rahavood kokku 52 192 80 464 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 167 579 87 115 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 219 771 167 579 Raha ja raha ekvivalentide muutus 52 192 80 464





Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 109 ettevõtet: 100 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 4 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6466 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile

