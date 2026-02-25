2025 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia 2025 m. 12 mėn. tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šios publikacijos.

Atsižvelgiant į tai, kad Grupė tą pačią dieną skelbia 2025 m. audituotus rezultatus bei rengia rezultatų pristatymą:

  • su išsamia su rezultatais susijusia informacija galite susipažinti esminio įvykio pranešime apie metinę informaciją, kurį galite rasti čia;
  • registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

