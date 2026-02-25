



















25. februar 2026

AL Sydbank leverer et solidt første regnskab

Med det første samlede regnskab demonstrerer AL Sydbank, at man formår at holde momentum gennem fusionen. Banken træder ind i rækken af de helt store finansielle institutter med en markant større kundebase, højere kreditformidling og fornuftig forrentning af egenkapitalen.

Regnskabet for 2025 er det første for den nye AL Sydbank. Med 1 mio. privatkunder, 100.000 erhvervskunder og 20.000 foreningskunder er banken trådt ind blandt de allerstørste i Danmark, hvilket tydeligt afspejles i volumen, hvor kreditformidlingen lander på 384 mia.kr. med et udlån på 140 mia. kr. samt et indlån på 209 mia. kr. Banken har dermed formået at vækste siden lanceringen af fusionsplanerne. Her udgjorde den samlede kreditformidling 375 mia. kr. og bankudlån 137 mia. kr. på tværs af de daværende tre banker.

”Vi står på et robust finansielt fundament, hvor de fusionerede bankers vækststrategier er båret stærkt ind i vores nye fælles bank. Det giver os et solidt udgangspunkt for at opbygge en bank, hvor kunderne oplever stabilitet, høj kvalitet og reel værdiskabelse – uanset hvor i landet de bor – så vi kan blive en af Danmarks bedst drevne og mest effektive banker til gavn for kunder, medarbejdere og aktionærer,” siger bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby.

Årets resultat er på 1.893 mio. kr. hvormed banken opnår en forrentning af den materielle egenkapital på 12,1 pct. p.a. efter skat. Dermed bekræfter årsregnskabet, at banken allerede er begyndt at indfri de forventninger, der lå til grund for at samle Sydbank – Danmarks Erhvervsbank, Arbejdernes Landsbank – Danskernes Foretrukne Bank og Vestjysk Bank – Danmarks Stærkeste Lokalbank.

”Bankens robuste kapitalforhold muliggør en markant udlodning til aktionærerne. Der foreslås et udbytte på 25 kr. pr. aktie – svarende til et samlet udbytte på 2.145 mio. kr. – samt igangsættelse af et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr. Den samlede udlodning udgør således 3.245 mio. kr. Efter udlodningen vil koncernen fortsat være velkapitaliseret,” siger Ellen Trane Nørby.

AL Sydbank er blevet taget godt imod

2026 bliver året, hvor AL Sydbank for alvor tager form. Banken skal fortsætte udviklingen som en større, stærkere og mere konkurrencedygtig bank – for både privat-, erhvervs- og Private Banking-kunder. Med kun et par måneder på bagen, står banken i en urolig tid, hvor man skal begynde at realisere de lovede omkostningssynergier på 1,2 mia.kr. Alligevel møder banken opbakning blandt både kunder og medarbejdere.

“Vores nye fælles bank er både større, stærkere og mere konkurrencedygtig – og jeg er utrolig stolt af og glad for, hvor godt der er blevet taget imod fusionen af både vores medarbejdere, kunder og aktionærer. Jeg ser frem til at bygge videre på fremtidens bank og realisere de synergier, der opstår, når vi forener vores styrker. Det giver os mulighed for at skabe endnu mere værdi for kunderne, styrke vores position på markedet og sikre en sund og langsigtet udvikling,” siger administrerende direktør Mark Luscombe.

Forventninger 2026

AL Sydbank forventer moderat vækst i dansk økonomi det kommende år og et resultat efter skat i intervallet 3.500-4.000 mio. kr., baseret på, at Danmarks Nationalbank fastholder indskudsbevisrenten på det nuværende niveau. Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Fakta om regnskabet

AL Sydbanks resultat for 2025 omfatter resultatet fra det tidligere Sydbank frem til fusionen med Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank primo december samt resultatet for den fusionerede enhed AL Sydbank efter fusionen. Balancen er udarbejdet som en konsolideret balance for AL Sydbank pr. 31. december 2025, og inkluderer alle aktiver, passiver og egenkapitalposter for den samlede koncern efter fusionens gennemførelse.

Der er i resultatet medtaget en større engangsomkostning i forbindelse med udtrædelse af datacentral.

Aktietilbagekøbsprogram

Bestyrelsen i AL Sydbank har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1,1 mia. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes den 2. marts 2026 og løber ind til den 31. januar 2027. Der udsendes særskilt selskabsmeddelelse med yderligere information om aktietilbagekøbet.

Hovedpunkter for 2025

Periodens resultat på 1.893 mio. kr. giver en forrentning af den materielle egenkapital på 12,1 pct. p.a. efter skat.

Basisindtjening på 7.174 mio. kr.

Basisomkostninger på 3.715 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån mv. på 297 mio. kr. (Heraf kan 161 mio. kr. henføres til dag-1-tab på de overtagne eksponeringer.)

Bankudlån på 140 mia. kr.

Indlån på 209 mia. kr.

Samlet kreditformidling på 384 mia. kr.

Egentlig kernekapitalprocent på 15,8 og kapitalprocent på 19,2.

Foreslået udbytte 25 kr. pr. aktie.





Yderligere oplysninger:

Investor relations: CFO Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Presse: Pressechef Kristine Racina, tlf. 21 26 34 71

AL Sydbank A/S

