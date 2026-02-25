Aspocompin toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 on julkaistu

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2025 klo 9.15





Aspocomp Group Oyj on tänään julkaissut toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.



Raportti on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





