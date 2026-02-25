Kutsu Aspocomp Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2026 klo 9.30





Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1, 1. krs Auditorio, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.





A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



Yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit viimeistään viikolla 11.



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Toimielinten palkitsemisraportin 2025 käsittely



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.



Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.



11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta edelleen ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioista ei maksettaisi vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin ehdotuksen mukaisesta palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden.



Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.



12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.



13. Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Jenni Enroth, Kaisa Kokkonen, Anssi Korhonen ja Ville Vuori. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.aspocomp.com.



Nimitystoimikunta on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi nimitystoimikunnan arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.



14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Erika Grönlund. KHT. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 752 292 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että mahdollisten omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.



17. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä hallituksen päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2025 ja yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit viimeistään viikolla 11/2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiökokous viimeistään 13.5.2026.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 25.2.2026 – 24.4.2026 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä yhtiössä viimeistään perjantaina 24.4.2026 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) yhtiön verkkosivuilla https://aspocomp.com/investors/hallinto/yhtiokokous/?lang=fi Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella,



b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://aspocomp.com/investors/hallinto/yhtiokokous/?lang=fi saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot,



c) puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00, tai



d) kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Aspocomp Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://aspocomp.com/investors/hallinto/yhtiokokous/?lang=fi saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.



Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9-12 ja kello 13-16.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 17.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.4.2026 klo 10.00 mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset täydennetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aspocomp Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä viimeistään 24.4.2026 klo 10.00 mennessä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.



Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi- valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja ilmoittautua sen jälkeen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.



Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.



Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Kokouskielenä on suomi.



Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.2.2026 yhteensä 7 522 922 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.



Espoossa 25.2.2026



ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.





