2025 m. integruotas metinis pranešimas: rekordinė strateginė pažanga, pažymėta +0,7 GW naujų veikiančių žaliųjų pajėgumų, užbaigta masine išmaniųjų skaitiklių diegimo programa ir viršyta Koreguoto EBITDA prognoze 

AB „Ignitis grupė“ skelbia 2025 m. integruotą metinį pranešimą, kuris pridėtas prie šios publikacijos.
Finansiniai rezultatai
Mūsų 2025 m. Koreguotas EBITDA sudarė 546,1 mln. Eur (+3,4 proc., palyginti su 2024 m.) ir viršijo metinės prognozės viršutinę ribą (510–540 mln. Eur). Augimą daugiausia lėmė geresni mūsų dviejų didžiausių – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – segmentų rezultatai.
2025 m. mūsų Investicijos sudarė 720,3 mln. Eur (-11,3 proc., palyginti su 2024 m.) ir atitiko metinę prognozę (700–800 mln. Eur). 53,1 proc. visų Investicijų nukreipėme į Tinklų segmentą, o 39,7 proc. – į Žaliųjų pajėgumų segmentą, daugiausiai – naujus saulės parkų, sausumos vėjo parkų ir Kruonio HAE plėtros projektus. Keletui projektų pasiekus komercinės veiklos pradžią, bendros Investicijos, palyginti su 2024 m., sumažėjo.
Dėl tęsiamų reikšmingų investicijų į Tinklų ir Žaliųjų pajėgumų segmentus, mūsų Grynoji skola išaugo ir 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 912,0 mln. Eur (+18,6 proc., palyginti su 1 612,3 mln. Eur 2024 m. gruodžio 31 d.). Kartu dėl sumažėjusio FFO, kurį lėmė laikini reguliaciniai skirtumai, tipiški reguliuojamoms veikloms, mūsų FFO / Grynoji skola sumažėjo iki 21,0 proc. (2024 m. gruodžio 31 d. – 29,7 proc.). Nepaisant to, 2025 m. rugsėjo mėn. atlikus kasmetinę peržiūrą, „S&P Global Ratings“ paliko galioti „BBB+“ kredito reitingą su stabilia perspektyva.
Verslo plėtra
Žalieji pajėgumai: Veikiančius pajėgumus padidinome iki 2,1 GW (nuo 1,4 GW).
Svarbiausi pasiekimai:
– pasiekėme Kelmės VP (313,7 MW) Lietuvoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Silezijos VP II (136,8 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Varmės SP (94 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP I (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Stelpės SP II (72,5 MW) Latvijoje komercinės veiklos pradžią;
– pasiekėme Lenkijos saulės elektrinių portfelio (24 MW) Lenkijoje komercinės veiklos pradžią;
– priėmėme Galutinius investicinius sprendimus dėl Kelmės (147,4 MW), Kruonio (99,2 MW) ir Mažeikių (45,1 MW) elektros energijos kaupiklių sistemų projektų Lietuvoje;
– susitarėme su „Quaero Capital“ dėl Vilniaus KJ 49 proc. akcijų paketo pardavimo.
Tinklai: 10 metų (2024–2033 m.) investicijų plane numatytas 3,5 mlrd. Eur (+40 proc.) Investicijas 2025 m. sausio 23 d. suderinome su reguliuotoju (VERT); nustatyti 2026 m. RAB – 1,9 mlrd. Eur (+0,1 mlrd. Eur), WACC (svertinis vidurkis) – 5,74 proc. (-0,05 p. p.) ir papildoma tarifo dedamoji – 51,8 mln. Eur (+38,1 proc.); užbaigėme masinę išmaniųjų skaitiklių diegimo programą (įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius – 1,3 mln.).
Rezerviniai pajėgumai: laimėjome Lenkijos galios mechanizmo aukcioną – užtikrinsime prieinamą 381 MW galią 2026 m. I ketv., 484 MW galią 2026 m. IV ketv. ir 148 MW galią 2030 m.
Sprendimai klientams: pasirašėme 7 metų trukmės elektros prekybos sutartį su Lietuvos perdavimo sistemos operatoriumi („Litgrid“) dėl iki 160 GWh elektros tiekimo per metus nuo 2026 m. sausio mėn., taikant fiksuotą 74,5 Eur/MWh kainą; pasirašėme iki 3,8 mln. Eur dotacijos sutartį elektromobilių įkrovimo infrastruktūros Baltijos šalyse plėtrai; įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos – 1 799 (+708 nuo 2024 m. gruodžio 31 d.).
Tvarumas
Mūsų Žaliosios gamybos dalis sudarė 70,2 proc. ir, palyginti su 2024 m., sumažėjo 11,3 p. p. dėl atitinkamai išaugusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse (Rezerviniai pajėgumai). Išaugusi gamyba susijusi su teikiamomis naujomis paslaugomis.
2025 m. mūsų bendras išmetamų ŠESD kiekis sudarė 4,49 mln. t CO2 ekv. (+10,1 proc., palyginti su 2024 m.). Elektrėnų komplekse (Rezerviniai pajėgumai) teikiamos naujos paslaugos prisidėjo prie 54,7 proc. didesnių 1 apimties emisijų nei 2024 m. Palyginti su 2024 m., 2 apimties emisijos sumažėjo 4,0 proc., o 3 apimties – išaugo 4,4 proc. dėl padidėjusio atliekų, vežamų į sąvartynus, kiekio bei išaugusių gamtinių dujų emisijų, priskiriamų Tinklų segmentui ir jo skirstymo veiklai, dalies.
Anglies dioksido išmetimo intensyvumas (1 ir 2 apimčių) padidėjo 24,5 proc., palyginti su 2024 m., iki 248 g CO2 ekv./kWh. Augimą lėmė išaugusi elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse naudojant gamtines dujas.
2025 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota. Mūsų darbuotojų TRIR siekė 0,72 (-0,40, palyginti su 2024 m.), o rangovų TRIR – 0,72 (-0,12, palyginti su 2024 m.). Abu rodikliai buvo daug geresni nei planuota. Darbuotojų pasitenkinimo rodiklis išliko aukštas ir siekė 65,6 (+0,4, palyginti su 2024 m.). 29,4 proc. aukščiausio lygio vadovų pozicijų užėmė moterys (+1,7 proc., palyginti su 2024 m.).
Galiausiai, dėl mūsų lyderystės įmonių skaidrumo ir klimato kaitos veikloje, buvome įtraukti į „Climate A“ sąrašą ir patekome tarp 4 proc. geriausiai vertinamų įmonių pasaulyje pagal CDP, pasaulinę tvarumo informacijos atskleidimo ne pelno siekiančią organizaciją.
Grąža akcininkams ir 2026 m. prognozės
Pagal mūsų Dividendų politiką, už 2025 m. siūlome išmokėti 1,366 Eur dividendą už akciją (+3,0 proc., palyginti su 2024 m.), iš viso – 98,9 mln. Eur. Vertinant metų pabaigos uždarymo kainas, tai atitinka 6,2–6,4 proc. dividendinį pajamingumą tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų ir paprastųjų vardinių akcijų turėtojams. 1,366 Eur dividendą už akciją sudaro 0,683 Eur dividendas už akciją, išmokėtas už 2025 m. I pusm., ir 0,683 Eur dividendas už akciją, siūlomas išmokėti už 2025 m. II pusm., dėl kurio sprendimą dar turi priimti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2026 m. kovo 25 d.
Tikimės, kad 2026 m. Koreguotas EBITDA sieks 550–600 mln. Eur, Investicijos – 590–690 mln. Eur.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)
|mln. Eur
|2025 m.
|2024 m.
|Pokytis
|Koreguotas EBITDA
|546,1
|527,9
|3,4 %
|Žalieji pajėgumai
|291,5
|262,4
|11,1 %
|Tinklai
|263,4
|219,9
|19,8 %
|Rezerviniai pajėgumai
|37,7
|42,0
|(10,2 %)
|Sprendimai klientams
|(48,5)
|7,1
|n/a
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|2,0
|(3,5)
|n/a
|Koreguoto EBITDA marža
|21,3 %
|22,9 %
|(1,6 p. p.)
|EBITDA
|482,1
|532,7
|(9,5 %)
|Koreguotas EBIT
|315,4
|345,2
|(8,6 %)
|Veiklos pelnas (EBIT)
|251,4
|350,0
|(28,2 %)
|Koreguotas grynasis pelnas
|225,7
|277,5
|(18,7 %)
|Grynasis pelnas
|163,9
|276,2
|(40,7 %)
|Investicijos
|720,3
|812,0
|(11,3 %)
|Tinklai
|382,5
|337,0
|13,5 %
|Žalieji pajėgumai
|285,9
|434,5
|(34,2 %)
|Sprendimai klientams
|29,4
|25,2
|16,7 %
|Rezerviniai pajėgumai
|10,7
|2,6
|311,5 %
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|11,8
|12,7
|(7,1 %)
|FFO
|400,9
|478,6
|(16,2 %)
|FCF
|(192,0)
|(193,9)
|1,0 %
|Koreguotas ROE
|9,2 %
|11,8 %
|(2,6 p. p.)
|ROE
|6,6 %
|11,8 %
|(5,2 p. p.)
|Koreguotas ROCE
|7,5 %
|9,0 %
|(1,5 p. p.)
|ROCE
|5,9 %
|9,2 %
|(3,3 p. p.)
|Pelnas, tenkantis vienai akcijai
|2,26
|3,82
|(40,8 %)
|Dividendas, tenkantis vienai akcijai
|1,37
|1,33
|3,0 %
|2025 m.
gruodžio 31 d.
|2024 m.
gruodžio 31 d.
|Pokytis
|Grynoji skola
|1 912,0
|1 612,3
|18,6 %
|Grynasis apyvartinis kapitalas
|43,6
|102,6
|(57,5 %)
|Grynoji skola / Koreguotas EBITDA, kartai
|3,50
|3,05
|14,8 %
|FFO / Grynoji skola
|21,0 %
|29,7 %
|(8,7 p. p.)
1. Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2. Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančios bendrovės finansiniai rezultatai.
