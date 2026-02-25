AL Sydbank leverer et solidt første regnskab

 | Source: AL Sydbank A/S AL Sydbank A/S











Selskabsmeddelelse nr. 07/2026		Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa



Telefon +45 74 37 37 37



AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk



25. februar 2026 

AL Sydbank leverer et solidt første regnskab

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 06/2026, hvor AL Sydbanks årsrapport blev offentliggjort, vedhæftes ESEF-dokument.

Yderligere oplysninger:

Investor relations: CFO Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Presse: Pressechef Kristine Racina, tlf. 21 26 34 71

Venlig hilsen

        
AL Sydbank A/S

Vedhæftede filer


Attachments

SM 07 AL_Sydbank-2025-12-31-da (2)
GlobeNewswire

Recommended Reading