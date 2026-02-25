Selskabsmeddelelse nr. 07/2026
|25. februar 2026
AL Sydbank leverer et solidt første regnskab
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 06/2026, hvor AL Sydbanks årsrapport blev offentliggjort, vedhæftes ESEF-dokument.
Yderligere oplysninger:
Investor relations: CFO Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Presse: Pressechef Kristine Racina, tlf. 21 26 34 71
Venlig hilsen
AL Sydbank A/S
