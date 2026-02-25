



















Selskabsmeddelelse nr. 07/2026 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







25. februar 2026

AL Sydbank leverer et solidt første regnskab

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 06/2026, hvor AL Sydbanks årsrapport blev offentliggjort, vedhæftes ESEF-dokument.



Yderligere oplysninger:

Investor relations: CFO Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Presse: Pressechef Kristine Racina, tlf. 21 26 34 71

Venlig hilsen



AL Sydbank A/S

