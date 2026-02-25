AL Sydbank delivers strong first financial statements

Company Announcement No 07/2026

25 February 2026 

Dear Sirs

AL Sydbank delivers strong first financial statements

In connection with Company Announcement No 6/2026, in which AL Sydbank’s annual report was released, please find attached ESEF document.

Additional information:
Investor relations: Jørn Adam Møller, CFO, tel +45 74 37 20 30
Media: Kristine Racina, Press Officer, tel +45 21 26 34 71

Yours sincerely

        
AL Sydbank A/S

