Company Announcement No 07/2026
|Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
Tel +45 74 37 37 37
Fax +45 74 37 35 36
AL Sydbank A/S
CVR No DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk
|25 February 2026
Dear Sirs
AL Sydbank delivers strong first financial statements
In connection with Company Announcement No 6/2026, in which AL Sydbank’s annual report was released, please find attached ESEF document.
Additional information:
Investor relations: Jørn Adam Møller, CFO, tel +45 74 37 20 30
Media: Kristine Racina, Press Officer, tel +45 21 26 34 71
Yours sincerely
AL Sydbank A/S
Attachments