Landsbankinn hf.: Landsbankinn nýtir heimild til kaupa á eigin hlutum

Bankaráð Landsbankans hefur ákveðið að nýta heimild til endurkaupa á eigin hlutum í bankanum sem veitt var á aðalfundi bankans þann 19. mars 2025. Endurkaupin munu nema að hámarki 48 milljónum hluta eða sem nemur um 0,2% af útgefnu hlutafé. Landsbankinn hefur áður gefið hluthöfum kost á að selja hluti sína í bankanum, síðast í febrúar og mars 2024.
Landsbankinn býðst til að kaupa hluti af hluthöfum á endurkaupatímabili sem stendur frá og með 2. mars 2026 til og með 13. mars 2026.
Þeir hluthafar sem ákveða að taka boði bankans gera það með því að fylla út tilkynningu þar að lútandi og senda bankanum. Eyðublað fyrir tilkynninguna er aðgengilegt á vef bankans. Tilkynningar verða afgreiddar á tímabilinu í þeirri röð sem þær berast þar til hámarkinu (48 milljónum hluta) er náð. Verði hámarkinu náð á endurkaupatímabilinu verða frekari tilkynningar ekki afgreiddar.
Í samræmi við ákvörðun aðalfundar býðst Landsbankinn til að kaupa hvern hlut á endurkaupatímabilinu á gengi sem samsvarar hlutfallinu á milli eiginfjár sem tilheyrir hluthöfum bankans og hlutafjár bankans, samkvæmt síðasta birta uppgjöri áður en endurkaupatímabilið hefst.
Samkvæmt ársuppgjöri Landsbankans 2025 er eigið fé sem tilheyrir hluthöfum bankans 343.773 milljónir króna og útistandandi hlutir 23.615 milljónir. Í samræmi við framangreint býðst Landsbankinn því til að kaupa hvern hlut á genginu 14,56 á endurkaupatímabilinu.
Heildarfjöldi hluta í bankanum er 24.000 milljónir hluta. Hluthafar í bankanum eru 819. Ríkissjóður á 23.567 milljónir hluta, eða um 98,2% af útgefnum hlutum. Bankinn á 385,4 milljónir eigin hluti, eða um 1,6% af útgefnu hlutafé. Aðrir hluthafar en ríkissjóður og bankinn eiga 47,6 milljónir hluta, eða um 0,2% af útgefnu hlutafé.
Nánari upplýsingar og leiðbeiningar fyrir hluthafa sem vilja nýta sér boðið er að finna á vef Landsbankans, www.landsbankinn.is/endurkaup. Þá verða upplýsingar einnig veittar í síma 410 4040 og í tölvupósti á vl@landsbankinn.is.
Upplýsingar veita:
Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi, samskipti@landsbankinn.is
Hanna Kristín Thoroddsen, fjárfestatengsl, fjarfestatengsl@landsbankinn.is