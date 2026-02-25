Un printemps qui mettra votre patience à rude épreuve

MONTRÉAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Québec a connu un véritable hiver d’antan. La neige et le temps froid se sont installés rapidement et ont perduré jusqu’à la fin février. Plusieurs se demandent si les conditions hivernales se prolongeront au printemps. MétéoMédia prévoit un long chemin sinueux vers les conditions estivales.

« Avec la dissipation de La Niña anticipée et un retour d’El Niño au cours de l’été, le passage de l’hiver à l’été devrait se faire de manière laborieuse en 2026 », explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Le contexte météorologique n’est pas favorable à de longues périodes de températures chaudes dans les prochaines semaines, gardant généralement le mercure sous les normales sur une bonne partie du pays », ajoute-t-il.

« La présence d’une anomalie froide dans les Prairies canadiennes et de la chaleur dans le sud des États-Unis favorisera un corridor actif sur l’Ontario et le Québec », explique André Monette. « Avec des précipitations supérieures à la normale prévues pour le Québec et l’Ontario, la saison des inondations sera à surveiller pour ces régions », souligne-t-il.

Québec et Ontario

Les températures seront sous les normales pour une majorité de la saison. À certaines occasions, quelques poussées de chaleur importantes gagneront le corridor Windsor-Québec, permettant de souffler un peu. Ces périodes d’avant-goût des chaleurs estivales seront toutefois de courte durée. Avec une trajectoire de systèmes qui favorise ces deux provinces, quelques tempêtes de neige sont encore possibles en première moitié de printemps.

Ailleurs au pays

Un printemps plus frais que la normale est prévu dans l’Ouest canadien, sauf en Colombie-Britannique où les températures seront plus près des normales. Grâce à des précipitations au-dessus des normales attendues, la saison de ski de printemps pourra se poursuivre sur plusieurs semaines en mars et avril.

Les Maritimes seront plus à l’écart des descentes d’air froid durant le printemps. Les températures seront près des normales saisonnières. Avec un nombre de tempêtes côtières qui ne sera pas particulièrement abondant, des précipitations près des moyennes sont attendues pour ces provinces.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l’application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu du printemps 2026 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales Près des normales, sauf pour le sud de la province qui sera au-dessus des normales Alberta Sous les normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Saskatchewan Sous les normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Manitoba Sous les normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Ontario Sous les normales, sauf pour le sud-est de la province qui sera près des normales Au-dessus des normales, sauf pour l’ouest de la province qui sera près des normales Québec Près des normales, sauf pour l’ouest de la province qui sera sous les normales et le nord de la province qui sera au-dessus des normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord et l’est de la province qui seront près des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Près des normales, sauf pour une partie du Labrador qui sera au-dessus des normales Près des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf une partie du Nunavut qui sera au-dessus des normales Près des normales

Les prévisions printanières détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com.

