Un programme de formation inédit de 8 M$ rallume la pratique du brûlage dirigé sur le territoire

Le Programme canadien de formation en brûlage dirigé renforce la capacité nationale en matière d’utilisation sécuritaire et efficace du brûlage dirigé dans le but de soutenir la biodiversité ainsi que la résilience des écosystèmes et des collectivités.



TORONTO, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès la petite enfance, nous apprenons à craindre le feu sans toutefois comprendre le rôle essentiel qu’il joue dans les systèmes de résilience écologique. Le nouveau Programme canadien de formation en brûlage dirigé de 8 M$ a été codéveloppé par l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan (UBCO) et la Fondation de la famille Weston. Il est conçu pour aider à contrer une lacune nationale importante en matière d’utilisation et de mise à l’échelle du brûlage dirigé dans la gestion des territoires et la restauration écologique.

Nos divers écosystèmes ont évolué depuis des milliers d’années en dépendant du feu pour le maintien de leur biodiversité, de leur santé écologique et de leur résilience. Au fil du temps, la transformation des pratiques de gestion des terres, dont la vaste suppression et exclusion du feu, a créé un déséquilibre des écosystèmes. L’accumulation des matières végétales qui en découle agit comme du bois d’allumage, contribuant à accroître l’intensité des feux, les rendant ainsi plus difficiles à contrôler. Cette situation est un des facteurs qui mènent à la sévérité des incendies forestiers dévastateurs qui se déclarent un peu partout au pays.

Le brûlage dirigé est une pratique sécuritaire, planifiée et éprouvée dans la gestion des territoires. Il permet de favoriser la santé de nos écosystèmes, de soutenir la biodiversité et de réduire la sévérité et le risque d’incendie forestier. Malgré ses bénéfices démontrés, sa valeur demeure largement inconnue et comprise. C’est pourquoi la pratique est encore largement sous-utilisée au Canada et grandement limitée par le manque d’occasions de formation, de mentorat et de possibilités de gagner en expérience terrain. « Les effets cumulés des changements climatiques et des incendies forestiers extrêmes appellent au déploiement d’outils de gestion des territoires plus proactifs, planifiés et adaptés afin de soutenir des écosystèmes sains et résilients », explique Garfield Mitchell, président du conseil d’administration de la Fondation de la famille Weston. « Ce programme comble les lacunes en matière de compétences et de formation; des aspects essentiels qui ont longtemps été négligés, afin de renforcer notre capacité nationale à déployer le brûlage dirigé de manière responsable et répandue à travers le Canada. »

Le programme outillera des intervenants partout au Canada par l’intermédiaire de pôles régionaux qui adapteront les formations en brûlage dirigé aux besoins précis des différents territoires, renforçant ainsi les bienfaits considérables en matière d’écologie et de sécurité des collectivités aux quatre coins du pays.

Répartis dans les régions de l’ouest, de l’est, du nord, du centre et de la côte Atlantique du Canada, ces pôles régionaux veilleront à ce que les pratiques fassent écho aux réalités concrètes des écosystèmes locaux, des structures de gouvernance et des circonstances sur le terrain. Le programme met l’accent sur la collaboration interdisciplinaire et les pratiques fondées sur des données probantes, tout en respectant et en soutenant l’intendance autochtone du feu et les pratiques de brûlage culturel. « La capacité du Canada à développer l’usage du brûlage dirigé a été limitée par l’absence d’une formation coordonnée et d’un parcours clair vers l’expérience opérationnelle, » explique Dr Mathieu Bourbonnais, professeur adjoint à la Faculté des sciences Irving K. Barber de l’UBCO et directeur du Programme canadien de formation en brûlage dirigé. « Ce programme apporte le leadership et la structure nécessaires pour établir des normes nationales, offrir une formation adaptée aux réalités régionales et renforcer la capacité requise afin d’appliquer le brûlage dirigé de manière sûre, responsable et à grande échelle. »

Avec l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des incendies forestiers, l’utilisation sécuritaire et responsable du brûlage dirigé peut aider à contrecarrer les répercussions négatives pour les collectivités et l’environnement en réduisant les risques et contribuant à garder nos écosystèmes sains et résilients.

À PROPOS DU PROGRAMME CANADIEN DE FORMATION EN BRÛLAGE DIRIGÉ :

Le Programme canadien de formation en brûlage dirigé (PCFBD), codéveloppé par l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan (UBCO) et la Fondation de la famille Weston, est une initiative nationale conçue pour former des intervenants de partout au Canada en matière d’utilisation sécuritaire et efficace du brûlage dirigé. Premier du genre, ce programme vise à contrer une lacune nationale importante en matière de brûlage dirigé en soutenant le développement, la coordination et l’application de connaissances et d’expériences terrain pratiques essentielles à l’utilisation du feu comme outil de gestion de territoire et de restauration écologique. En créant un bassin national d’intervenants formés en brûlage dirigé, le PCFBD soutient l’intendance écologique, la résilience des territoires et la sécurité des collectivités aux quatre coins du pays.

À PROPOS DE LA FONDATION DE LA FAMILLE WESTON :

Forte de plus de 60 ans de philanthropie, la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston) estime qu’il existe un lien direct entre environnements sains et populations saines. C’est pourquoi elle fait la promotion de la recherche et de l’innovation de classe mondiale en santé avec la même ferveur qu’elle appuie les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité des environnements exceptionnels du Canada. La Fondation privilégie une démarche collaborative en matière de philanthropie et travaille de concert avec des partenaires visionnaires à faire progresser le Canada et à produire des retombées durables au pays. Elle aspire à faire davantage qu’offrir du financement; elle souhaite permettre à d’autres de trouver des moyens transformateurs d’améliorer le bien-être de la population canadienne.



À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DANS L’OKANAGAN :

Le campus Okanagan de l’UBC est un centre innovant de recherche et d’enseignement, créé en partenariat avec les peuples autochtones locaux, la Nation Syilx Okanagan, et situé sur leur territoire traditionnel, ancestral et non cédé. Les classements mondiaux les plus établis et influents placent constamment l’UBC parmi les 3 % des meilleures universités au monde et parmi les trois premières au Canada. Grâce à son expertise interdisciplinaire et à son enseignement en écologie, sciences du feu, résilience des collectivités et intendance des terres par les Autochtones, l’UBCO est reconnue à l’échelle nationale comme chef de file en recherche sur les incendies forestiers, tirant parti de sa localisation au cœur de la Colombie-Britannique, région particulièrement exposée aux feux, pour relever un défi majeur lié au climat et à la gestion des paysages. Le campus allie la formation de renommée mondiale offerte par l’UBC à une communauté soudée et entrepreneuriale, accueillant étudiants et professeurs du monde entier dans la magnifique vallée de l’Okanagan.

