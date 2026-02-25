Rappel : Stella-Jones tiendra une téléconférence pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre 2025

MONTREAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX:SJ).

Ouverte aux : Investisseurs, analystes et autres parties intéressées Date : Jeudi le 26 février 2026 Heure : 10h00 heure normale de l’est (HNE) Webdiffusion en direct : https://meetings.lumiconnect.com/400-066-154-282 Téléphone : Local - Toronto: +1 (416) 855-9085

Sans frais – Amérique du Nord: +1 (800) 990-2777 ID Conférence: 77440

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR GLOBE NEWSWIRE LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS.

Veuillez vous connecter en ligne ou téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en ligne au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-066-154-282. Cet enregistrement sera disponible du jeudi 26 février 2026, à compter de 13 h 00 HNE, jusqu’à 23 h 59 HNE, le 2 mars 2026.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses en bois traité, des poteaux en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

