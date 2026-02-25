Technip Energies remporte un contrat majeur auprès de QatarEnergy pour le projet de GNL North Field West

Technip Energies (PARIS : TE), leader d’une joint-venture (T.ENCCCGAC JV) avec Consolidated Contractors Company (CCC) et Gulf Asia Contracting (GAC), a remporté auprès de QatarEnergy un contrat majeur1 pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) à terre du projet North Field West (NFW).

Ce contrat porte sur la livraison de deux méga-trains, chacun d'une capacité de 8 MTPA2 de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces trains de liquéfaction seront une réplique des deux trains actuellement en construction par Technip Energies et CCC pour le projet North Field South (NFS). À l’instar des projets North Field East (NFE) et North Field South (NFS), le projet NFW permettra de capter et de séquestrer 1,1 MTPA supplémentaires de CO 2 , portant le total à 2,2 Mtpa pour NFS et NFW combinés.

Ce projet d’expansion permettra de produire environ 16 Mtpa de GNL et, associé aux projets NFE et NFS, portera la capacité totale d’exportation de GNL du Qatar de 77 MTPA à 142 MTPA.

Le Qatar est un pays d’importance stratégique pour Technip Energies, avec une forte présence locale depuis 1986.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de QatarEnergy, qui vient renforcer notre partenariat stratégique de long terme, fondé sur des valeurs partagées, l’excellence opérationnelle, la fiabilité d’exécution et une vision commune de l’avenir du GNL. Ce nouveau contrat s’inscrit dans la continuité de notre engagement sur les développements du North Field et constitue une contribution déterminante pour accompagner la croissance de la demande mondiale en GNL. Forts de notre leadership dans le GNL et aux côtés de nos partenaires de longue date CCC et GAC, nous sommes fiers de poursuivre la réalisation d’infrastructures de GNL de classe mondiale, combinant très grande échelle, performance industrielle et réduction significative de l’intensité carbone. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

1 Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2026 dans le segment Livraison de projet.

2 Mtpa : million de tonnes par an.

