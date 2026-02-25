Loblaw annonce une croissance du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 10,9 % au quatrième trimestre sur une base comparable de 12 semaines

BRAMPTON, Ontario, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre clos le 3 janvier 20261).

À moins d’indication contraire, toutes les données comparatives portant sur les résultats qui sont présentées pour le quatrième trimestre de 2025 (période de 13 semaines close le 3 janvier 2026) sont comparées aux données du quatrième trimestre de 2024 (période de 12 semaines close le 28 décembre 2024) et toutes les données comparatives portant sur les résultats qui sont présentées pour l’exercice 2025 complet (période de 53 semaines close le 3 janvier 2026) sont comparées aux résultats de l’exercice 2024 complet (période de 52 semaines close le 28 décembre 2024).

Loblaw a enregistré d’excellents résultats au quatrième trimestre, témoignant d’une exécution efficace de son plan stratégique. Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %, la marge brute exprimée en pourcentage s’est améliorée de 10 points de base, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés et le montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire a affiché une hausse de 10,9 %. L’achalandage a augmenté au cours du quatrième trimestre, les Canadiens ayant reconnu la valeur, la qualité, le service et la commodité grâce auxquels la société se distingue dans l’ensemble de son réseau national. Cette hausse de l’achalandage s’est traduite par des gains de parts de marché soutenus dans l’ensemble de ses bannières. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a affiché une forte croissance, la commodité omnicanale demeurant une priorité pour les clients. La société a accru davantage son offre afin de répondre à la demande des clients pour la livraison rapide, les repas préparés et leurs produits PCMD préférés. La société a continué de se concentrer sur l’offre de valeur aux Canadiens en élargissant son réseau de la division Escompte au cours du trimestre, avec l’ouverture de 15 magasins No FrillsMD et MaxiMD, offrant ainsi à encore plus de familles canadiennes un accès pratique à des aliments nutritifs à prix avantageux. Les bannières de la division Super Marché de la société, notamment Fortinos et T&T SupermarchéMD, qui affichent de solides performances, ont attiré les clients à la recherche d’une expérience de magasinage complète, axée sur les produits canadiens, les offres multiculturelles et les produits du journal TrouvaillesMC PCMD innovants, bonifiés par des offres de fidélisation personnalisées PC OptimumMC et des prix concurrentiels. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur Vente au détail a affiché une croissance constante tout au long du trimestre. Dans l’ensemble du réseau Shoppers Drug Mart et PharmaprixMD, la société a poursuivi sur sa lancée à l’avant du magasin, soutenue par la vigueur du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté et des produits en vente libre. Les médicaments sur ordonnance et les services de soins de santé ont de nouveau bénéficié de la forte croissance des médicaments de spécialité et des services de soins de santé.

La société a connu un exercice 2025 couronné de succès grâce à sa solide performance au quatrième trimestre. Loblaw a poursuivi ses investissements en vue de sa croissance future en ouvrant 77 nouveaux magasins sous ses bannières et en augmentant progressivement la capacité d’exploitation du premier de ses deux centres de distribution automatisés d’une superficie de un million de pieds carrés. La vente précédemment annoncée de PC Finance à EQ Bank entraînera une réorganisation des activités de la société, et la relation stratégique à long terme qui y est associée, à titre de partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC Optimum, devrait favoriser la croissance de la clientèle des services financiers axés sur la fidélisation et à forte valeur ajoutée. L’exercice 2025 a également été marqué par des taux de croissance importants pour ce qui est de la logistique en tant que service de la société, ainsi que pour ses activités de média de détail et de Lifemark, des secteurs à marge élevée. Loblaw est convaincue que ses actifs de premier plan, son modèle d’affaires résilient et ses investissements pour l’avenir lui permettent de répondre efficacement aux besoins sans cesse changeants des Canadiens, jetant ainsi les bases d’une croissance constante et durable.

« Nous sommes heureux d’avoir enregistré un autre exercice marqué par des résultats opérationnels et financiers stables qui témoignent de l’importance que nous accordons sans relâche à l’excellence en matière de vente au détail, à la réalisation de nos stratégies, à notre leadership de premier plan dans le numérique, ainsi qu’à l’adoption de l’IA agentique », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Notre réussite reflète notre engagement à répondre aux besoins de nos clients en leur offrant une valeur et une commodité incomparables dans l’ensemble de nos nombreuses bannières, soutenues par le service remarquable de nos équipes dévouées d’un océan à l’autre. »

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2025

Comme il a été annoncé le 3 décembre 2025, la société a conclu une entente avec EQB Inc. (« EQB »), aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »). La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours de l’année civile 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires requises. Par conséquent, les résultats de PC Finance sont présentés en tant qu’activités abandonnées. Le secteur Vente au détail représente les activités poursuivies de la société.

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 16 382 millions de dollars, en hausse de 1 657 millions de dollars, ou 11,3 %. Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) du secteur de l’alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 1,5 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 3,9 %, le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé ayant affiché une augmentation 5) de 5,6 % et le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin ayant progressé 5) de 2,2 %. Le chiffre d’affaires 5) tiré du commerce électronique a augmenté de 19,6 %.

La marge brute du secteur Vente au détail exprimée en pourcentage 2) s’est établie à 30,8 %, soit une baisse de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, la marge brute exprimée en pourcentage 2) s’est établie à 31,0 %, soit une hausse de 10 points de base.

Le résultat d'exploitation du secteur Vente au détail s'est établi à 1 134 millions de dollars, en hausse de 341 millions de dollars, ou 43,0 %.

341 millions de dollars, ou 43,0 %.

341 millions de dollars, ou 43,0 %. Le montant ajusté du BAIIA 2) du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 775 millions de dollars, pour une augmentation de 180 millions de dollars, ou 11,3 %. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,0 %, en baisse de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,1 %.

du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 775 millions de dollars, pour une augmentation de 180 millions de dollars, ou 11,3 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 656 millions de dollars, en hausse de 194 millions de dollars, ou 42,0 %. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,55 $, pour une augmentation de 0,17 $, ou 44,7 %.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 2) s’est élevé à

794 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 125 millions de dollars, ou 18,7 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) s’est établi à 0,67 $, en hausse de 0,12 $, ou 21,8 %. Sur une base comparable de 12 semaines, le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) a augmenté de 10,9 %.

s’est élevé à 794 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 125 millions de dollars, ou 18,7 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,67 $, en hausse de 0,12 $, ou 21,8 %. Les dépenses d’investissement nettes se sont chiffrées à 677 millions de dollars, ce qui reflète des dépenses d’investissement brutes de 722 millions de dollars, déduction faite du produit de 45 millions de dollars tiré de la cession d’immeubles.

La société a racheté aux fins d’annulation 9,8 millions d’actions ordinaires à un coût de 592 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles2) provenant des activités (poursuivies) du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 1 239 millions de dollars.





PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS ANNUELS DE 2025

Les produits du secteur de la Vente au détail se sont établis à 63 903 millions de dollars, en hausse de 3 780 millions de dollars, ou 6,3 %.

3 780 millions de dollars, ou 6,3 %. Sur une base comparable de 52 semaines, les produits se sont accrus de 4,4 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur de l’alimentation au détail 5) a augmenté de 2,3 %, et le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail 5) s’est accru de 3,9 %. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique 5) s’est établi à environ 4,6 milliards de dollars, soit une progression de 18,1 %.

3 780 millions de dollars, ou 6,3 %. La marge brute exprimée en pourcentage 2) du secteur Vente au détail est demeurée inchangée à 31,3 %. Sur une base comparable de 52 semaines, la marge brute exprimée en pourcentage 2) a augmenté de 10 points de base.

du secteur Vente au détail est demeurée inchangée à 31,3 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 2 667 millions de dollars, en hausse de 512 millions de dollars, ou 23,8 %. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s’est élevé à 2,22 $, une augmentation de 0,47 $, ou 26,9 %. La hausse est surtout attribuable à l’incidence des coûts moins élevés liés à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») en 2014 et à l’incidence favorable des charges comptabilisées à l’exercice précédent.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 2) s’est établi à

2 913 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 276 millions de dollars, ou 10,5 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) s’est élevé à 2,43 $, en hausse de 0,29 $, ou 13,6 %. Sur une base comparable de 52 semaines, le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) a augmenté de 10,7 %.

s’est établi à 2 913 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 276 millions de dollars, ou 10,5 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire s’est élevé à 2,43 $, en hausse de 0,29 $, ou 13,6 %. Les dépenses d’investissement nettes se sont établies à 1 789 millions de dollars, ce qui reflète des dépenses d’investissement brutes de 2 062 millions de dollars, déduction faite du produit de 273 millions de dollars tiré de la cession d’immeubles.

La société a racheté aux fins d’annulation 34,8 millions d’actions ordinaires 4) à un coût de 1 875 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles 2) provenant des activités (poursuivies) du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 1 910 millions de dollars.

à un coût de 1 875 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles provenant des activités (poursuivies) du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 1 910 millions de dollars. Au troisième trimestre de 2025, la société a réalisé un fractionnement d’actions à raison de quatre pour une, de ses actions ordinaires en circulation. Le fractionnement d’actions a été réalisé sous la forme d’un dividende en actions, dans le cadre duquel les actionnaires ont reçu trois actions ordinaires supplémentaires pour chaque action ordinaire détenue. Le fractionnement d’actions a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025, pour les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 14 août 2025. Tous les nombres d’actions et montants par action présentés dans le présent document ont été retraités de façon rétrospective afin de refléter le fractionnement d’actions.





RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

Sauf indication contraire, toute l’information financière reflète les résultats de la société liés aux activités poursuivies (Vente au détail).

Le tableau qui suit présente les principales mesures de rendement de la société.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 16 382 $ 14 725 $ 63 903 $ 60 123 $ Marge brute2) 5 047 $ 4 554 $ 20 032 $ 18 835 $ Marge brute exprimée en pourcentage2) 30,8 % 30,9 % 31,3 % 31,3 % Résultat d’exploitation 1 134 $ 793 $ 4 424 $ 3 474 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation2) 1 172 1 030 4 613 4 254 Montant ajusté du BAIIA2) 1 775 $ 1 595 $ 7 156 $ 6 673 $ Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 10,8 % 10,8 % 11,2 % 11,1 % Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 $ 162 $ 742 $ 683 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières2) 173 162 742 683 Bénéfice avant impôt sur le résultat 961 $ 631 $ 3 682 $ 2 791 $ Impôt sur le résultat 357 $ 173 $ 1 080 $ 731 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat2) 257 226 1 023 927 (Perte nette) bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (7) $ (1) $ 71 $ 104 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — 3 — 12 Incidence du rachat d’actions privilégiées — 4 — 4 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 656 $ 462 $ 2 667 $ 2 155 $ Activités poursuivies 611 452 2 531 1 940 Activités abandonnées 45 10 136 215 Montant ajusté du bénéfice net disponible aux

porteurs d’actions ordinaires de la société2) 794 $ 669 $ 2 913 $ 2 637 $ Activités poursuivies 749 636 2 777 2 524 Activités abandonnées 45 33 136 113 Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,55 $ 0,38 $ 2,22 $ 1,75 $ Activités poursuivies 0,51 0,37 2,11 1,58 Activités abandonnées 0,04 0,01 0,11 0,17 Montant ajusté du bénéfice net dilué par action

ordinaire2), 4) (en dollars) 0,67 $ 0,55 $ 2,43 $ 2,14 $ Activités poursuivies 0,63 0,52 2,32 2,05 Activités abandonnées 0,04 0,03 0,11 0,09 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4) – dilué (en millions) 1 188,0 1 217,8 1 199,4 1 234,1





Les produits représentent les produits tirés du secteur Vente au détail et sont principalement composés du chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail et du chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail. Les tableaux qui suivent présentent une répartition du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires des magasins comparables de la société.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables5) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Variation

(en $) Variation

(en %) Secteur de l’alimentation au détaili) 11 433 $ 1,5 % 10 284 $ 2,5 % 1 149 $ 11,2 % Secteur des pharmacies au détail 4 949 3,9 % 4 441 1,3 % 508 11,4 % Médicaments sur ordonnance et services de soins de santé 2 526 5,6 % 2 230 6,3 % 296 13,3 % Articles de l’avant du magasin 2 423 2,2 % 2 211 (3,1) % 212 9,6 % Produits 16 382 $ 14 725 $ 1 657 $ 11,3 % Produits de PC Finance (activités abandonnées) 230 223 7 3,1 % Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 16 612 $ 14 948 $ 1 664 $ 11,1 % i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte des produits liés à Services le Choix du Président, attribuables principalement au chiffre d’affaires de La Boutique Mobile pour la période considérée et la période correspondante présentées, incluant des produits de 140 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 (146 millions de dollars en 2024).







Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (53 semaines) (52 semaines) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables5) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Variation

(en $) Variation

(en %) Secteur de l’alimentation au détaili) 45 234 $ 2,3 % 42 503 $ 1,5 % 2 731 $ 6,4 % Secteur des pharmacies au détail 18 669 3,9 % 17 620 2,4 % 1 049 6,0 % Médicaments sur ordonnance et services de soins de santé 9 935 6,0 % 9 182 6,3 % 753 8,2 % Articles de l’avant du magasin 8 734 1,7 % 8 438 (1,3) % 296 3,5 % Produits 63 903 $ 60 123 $ 3 780 $ 6,3 % Produits de PC Finance (activités abandonnées) 911 891 20 2,2 % Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 64 814 $ 61 014 $ 3 800 $ 6,2 % i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte des produits liés à Services le Choix du Président, attribuables principalement au chiffre d’affaires de La Boutique Mobile pour la période considérée et la période correspondante présentées, incluant des produits de 353 millions de dollars en 2025 (337 millions de dollars en 2024).





Le tableau qui suit présente les faits saillants du quatrième trimestre de la société, compte tenu et compte non tenu de l’incidence approximative de la 13e semaine.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2025

2024

Variation

(en $) Variation

(en %) Variation

(en $) Variation

(en %) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (12 semaines) (13 semaines) (13 semaines) (12 semaines) (12 semaines) Activités poursuivies (Vente au détail)

Produits 16 382 $ 15 244 $ 14 725 $ 1 657 $ 11,3 % 519 $ 3,5 % Marge brute2) 5 047 $ 4 730 $ 4 554 $ 493 $ 10,8 % 176 $ 3,9 % Marge brute exprimée en pourcentage2) 30,8 % 31,0 % 30,9 % Résultat d’exploitation 1 134 $ 1 028 $ 793 $ 341 $ 43,0 % 235 $ 29,6 % Montant ajusté du BAIIA2) 1 775 $ 1 669 $ 1 595 $ 180 $ 11,3 % 74 $ 4,6 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 10,8 % 10,9 % 10,8 % Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 613 $ 613 $ 680 $ (67 )$ (9,9 )% (67 )$ (9,9 )% Total de la société Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 16 612 $ 15474 $ 14948 $ 1664 $ 11,1 % 526 $ 3,5 % Montant ajusté du BAIIA2) 1885 $ 1779 $ 1698 $ 187 $ 11,0 % 81 $ 4,8 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 11,3 % 11,5 % 11,4 % Bénéfice net disponible aux actionnaires ordinaires de la société 656 $ 581 $ 462 $ 194 $ 42,0 % 119 $ 25,8 % Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,55 $ 0,49 $ 0,38 $ 0,17 $ 44,7 % 0,11 $ 28,9 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux actionnaires ordinaires de la société2) 794 $ 719 $ 669 $ 125 $ 18,7 % 50 $ 7,5 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2), 4) (en dollars) 0,67 $ 0,61 $ 0,55 $ 0,12 $ 21,8 % 0,06 $ 10,9 %





Le tableau qui suit présente les faits saillants de l’exercice complet de la société, compte tenu et compte non tenu de l’incidence approximative de la 53e semaine.

Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2025

2024

Variation

(en $) Variation

(en %) Variation

(en $) Variation

(en %) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (53 semaines) (52 semaines) (52 semaines) (53 semaines) (53 semaines) (52 semaines) (52 semaines) Activités poursuivies (Vente au détail) Produits 63 903 $ 62 765 $ 60 123 $ 3 780 $ 6,3 % 2 642 $ 4,4 % Marge brute2) 20 032 $ 19 715 $ 18 835 $ 1 197 $ 6,4 % 880 $ 4,7 % Marge brute exprimée en pourcentage2) 31,3 % 31,4 % 31,3 % Résultat d’exploitation 4 424 $ 4 318 $ 3 474 $ 950 $ 27,3 % 844 $ 24,3 % Montant ajusté du BAIIA2) 7 156 $ 7 050 $ 6 673 $ 483 $ 7,2 % 377 $ 5,6 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 11,2 % 11,2 % 11,1 % Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2 692 $ 2 692 $ 2 918 $ (226 )$ (7,7 )% (226 )$ (7,7 )% Total de la société Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 64 814 $ 63 676 $ 61 014 $ 3 800 $ 6,2 % 2 662 $ 4,4 % Montant ajusté du BAIIA2) 7 533 $ 7 427 $ 7 024 $ 509 $ 7,2 % 403 $ 5,7 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 11,6 % 11,7 % 11,5 % Bénéfice net disponible aux actionnaires ordinaires de la société 2 667 $ 2 592 $ 2 155 $ 512 $ 23,8 % 437 $ 20,3 % Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 2,22 $ 2,16 $ 1,75 $ 0,47 $ 26,9 % 0,41 $ 23,4 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux actionnaires ordinaires de la société2) 2 913 $ 2 838 $ 2 637 $ 276 $ 10,5 % 201 $ 7,6 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2), 4) (en dollars) 2,43 $ 2,37 $ 2,14 $ 0,29 $ 13,6 % 0,23 $ 10,7 %





RÉSULTATS DU SECTEUR VENTE AU DÉTAIL (ACTIVITÉS POURSUIVIES)

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 16 382 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 1 657 millions de dollars, ou 11,3 %, ce qui tient compte des produits de la 13 e semaine de 1 138 millions de dollars. Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %. Pour le secteur de l’alimentation au détail (Loblaw), le chiffre d’affaires s’est élevé à 11 433 millions de dollars, en hausse de 1 149 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) a augmenté de

1,5 % (2,5 % en 2024). L’inflation interne du prix des aliments de la société a été considérablement inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,4 % (2,4 % en 2024). L’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté 5) et la taille du panier d’épicerie s’est accrue 5) . Pour le secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix), le chiffre d’affaires s’est établi à 4 949 millions de dollars, en hausse de 508 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables 5) s’est accru de 3,9 % (1,3 % en 2024). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a affiché une augmentation de 5,6 % (6,3 % en 2024) et le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a progressé 5) de 2,2 % (diminution de 3,1 % en 2024). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté 5) de 5,6 % (6,3 % en 2024), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d’ordonnances a augmenté de 2,9 % (1,7 % en 2024) et la valeur moyenne des ordonnances, de 3,9 % (4,0 % en 2024). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté 5) de 2,2 % (diminution de 3,1 % en 2024), en raison principalement de la croissance du chiffre d’affaires des produits de beauté et des produits en vente libre, en partie contrebalancée par la décision de retirer des tablettes certaines catégories de produits électroniques à faible marge.

semaine de 1 138 millions de dollars. Sur une base comparable de 12 semaines, les produits se sont accrus de 3,5 %.

Au quatrième trimestre de 2025, 30 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 5 les ont fermées. La superficie du secteur Vente au détail s’est établie à 73,3 millions de pieds carrés, ce qui représente une augmentation nette de 1,3 million de pieds carrés, ou 1,8 %, par rapport au quatrième trimestre de 2024.



Le résultat d'exploitation s'est établi à 1 134 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 341 millions de dollars, ou 43,0 %.

341 millions de dollars, ou 43,0 %.

341 millions de dollars, ou 43,0 %. La marge brute 2) s’est établie à 5 047 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de

493 millions de dollars, ou 10,8 %. La marge brute exprimée en pourcentage 2) s’est élevée à 30,8 % et a diminué de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, la marge brute exprimée en pourcentage 2) s’est établie à 31,0 % et a augmenté de 10 points de base, en raison essentiellement des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks.

Le montant ajusté du BAIIA s'est chiffré à 1 775 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 180 millions de dollars, ou 11,3 %, en raison d'une augmentation de la marge brute, qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, qui se sont établis à 20,0 %, soit une baisse défavorable de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires sont demeurés inchangés à 20,1 %, du fait principalement du levier d'exploitation découlant de l'augmentation du chiffre d'affaires, contrebalancé par les coûts additionnels liés à l'ouverture de nouveaux magasins et à l'installation de distribution automatisée.

s’est chiffré à 1 775 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en hausse de 180 millions de dollars, ou 11,3 %, en raison d’une augmentation de la marge brute , qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, qui se sont établis à 20,0 %, soit une baisse défavorable de 10 points de base. Sur une base comparable de 12 semaines, les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,1 %, du fait principalement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires, contrebalancé par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 613 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, en baisse de 67 millions de dollars, ou 9,9 %, en raison essentiellement de l’incidence de la diminution de l’amortissement relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties, en partie contrebalancée par une augmentation de l’amortissement des actifs loués ainsi que par une hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles liée à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée, et des conversions de magasins de détail. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark Health Group (« Lifemark ») de 10 millions de dollars (115 millions de dollars en 2024).





RÉSULTATS DE PC FINANCE (ACTIVITÉS ABANDONNÉES)

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance à EQB décrite précédemment, les résultats de PC Finance sont présentés dans les activités abandonnées, déduction faite des éliminations intersectorielles.

Les produits, inclus dans les activités abandonnées, se sont établis à 230 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025, ce qui représente une augmentation de 7 millions de dollars, ou 3,1 %. L’accroissement découle surtout de l’augmentation des produits de commissions d’assurance et de la hausse des produits d’intérêts.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 45 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 35 millions de dollars. L’augmentation est attribuable essentiellement à une charge de 23 millions de dollars liée au programme de fidélisation PC Optimum comptabilisée à l’exercice précédent, en lien avec la réévaluation du passif au titre de la fidélisation existant découlant des points non échangés afin de tenir compte des taux d’échange prévus plus élevés, à l’augmentation des produits dont il est question ci-dessus, ainsi qu’à l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de la provision pour pertes sur créances attendues.





MISE À JOUR RELATIVEMENT À LA STRATÉGIE ET PERSPECTIVES3)

Mise à jour relativement à la stratégie Les secteurs d’activité de Loblaw demeurent solides et bien positionnés, alors que la combinaison d’offres axées sur la valeur, les récompenses du programme de fidélisation PC Optimum et les promotions percutantes continuent à inciter les consommateurs en quête de valeur, de qualité, de service et de commodité à se tourner vers ses bannières. Grâce à des actifs de premier plan, la société continue à répondre aux besoins courants des consommateurs en matière d’alimentation, de santé et de bien-être, conformément à la raison d’être de Loblaw qui consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. La société continuera de se concentrer en 2026 sur trois piliers stratégiques : faire preuve d’excellence en matière de vente au détail, générer de la croissance et investir en vue de l’avenir.

Excellence en matière de vente au détail Loblaw crée de la valeur grâce à l’exécution rigoureuse de ses principales activités de vente au détail et en tirant parti de son envergure et de ses actifs stratégiques. Cette excellence en matière de vente au détail repose sur des initiatives d’amélioration des processus et de création d’efficiences qui contribuent à la croissance du chiffre d’affaires, à l’optimisation des marges brutes et à la réduction des coûts d’exploitation. La société continue à mettre l’accent sur les opportunités stratégiques en matière d’approvisionnement afin d’assurer une plus grande fiabilité, d’améliorer la sélection de produits et de réaliser des économies d’échelle au sein de son réseau de magasins d’alimentation et de pharmacies. En tirant parti de son programme de fidélisation et des transactions effectuées par ses clients dans les secteurs de l’alimentation, de la pharmacie, des vêtements et des services financiers, et dont le nombre dépasse le milliard, Loblaw accroîtra l’efficacité de ses promotions tout en offrant aux Canadiens une valeur personnalisée et un service inégalé. L’engagement de la direction à l’égard de l’excellence en matière de vente au détail dans les secteurs de l’alimentation et des pharmacies, combiné à un sentiment d’urgence, est centré sur la livraison d’un rendement solide et soutenu sur les plans opérationnel et financier.

Générer de la croissance Loblaw continue d’investir dans des secteurs de croissance ciblés afin de faire évoluer et de diversifier encore davantage son portefeuille d’actifs et de bénéficier d’un plus grand avantage concurrentiel. L’un des aspects qui permet à Loblaw de se démarquer est sa capacité à rejoindre les clients au moyen d’une gamme d’actifs numériques exclusifs, soit les Services numériques Loblaw (dont PC ExpressMC), Accélération LoblawMC et PC Optimum, le plus solide programme de fidélisation au Canada. La société compte concentrer ses efforts sur l’optimisation de ces plateformes dans chacun de ses secteurs d’activité ainsi que sur l’amélioration de l’expérience client et des fonctionnalités. Le programme de fidélisation PC Optimum continue notamment d’évoluer grâce à davantage d’offres personnalisées percutantes et à des promotions plus efficaces, dans le but de favoriser la fidélisation et d’accroître la part du portefeuille des clients détenue par la société. En outre, la société modifie et adapte continuellement son réseau de magasins de manière à mieux servir ses clients. En 2025, elle a ouvert 77 nouveaux magasins de vente au détail de produits alimentaires et pharmaceutiques et ajouté 97 nouvelles cliniques de soins pharmaceutiques au Canada, ce qui a eu pour effet de faire croître le chiffre d’affaires dans l’ensemble de ses divisions.

Investir en vue de l’avenir Loblaw poursuivra ses dépenses d’investissement pour moderniser et automatiser sa chaîne d’approvisionnement, notamment en investissant dans le développement de sa capacité logistique en tant que service, ainsi que dans l’expansion de son réseau de vente au détail, y compris celle de sa bannière T&T aux États-Unis. Loblaw continuera à investir dans sa stratégie en matière de soins de santé connectés dans le but d’élargir la portée de son écosystème dans le secteur de la santé en mettant les patients en contact avec un réseau incomparable de pharmacies, de professionnels de la santé et de solutions technologiques. Les pharmacies assumeront un rôle de plus en plus important dans la prestation des soins offerts aux Canadiens grâce à l’élargissement de leur champ d’exercice et à l’augmentation du nombre de cliniques de soins pharmaceutiques. En 2026, Loblaw prévoit investir davantage dans son réseau en ouvrant environ 70 nouveaux magasins de produits alimentaires et pharmaceutiques et 30 cliniques de soins pharmaceutiques. En 2025, la société a achevé la migration de ses activités vers son centre de distribution entièrement automatisé et à température adaptée de 1,2 million de pieds carrés situé à East Gwillimbury, en Ontario, et a entrepris la construction d’une installation similaire entièrement automatisée à Caledon, en Ontario. Ces investissements reflètent la volonté constante de la société d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement afin de mieux servir ses clients et de répondre à leurs besoins changeants.

PERSPECTIVES3)

Loblaw continue de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de la société demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. La société ne peut prévoir à quel moment la vente de PC Finance sera conclue, ni l’incidence qu’elle aura sur ses résultats financiers. En 2026, en excluant cette incidence et l’incidence de la 53e semaine en 2025, la société s’attend à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 2) se situe au haut de la fourchette à un chiffre;

se situe au haut de la fourchette à un chiffre; les investissements dans notre réseau de magasins et nos centres de distribution se poursuivent grâce à des investissements en capital bruts d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.





OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Pour l’exercice complet, la société a racheté 34,8 millions d’actions ordinaires4) aux fins d’annulation pour un coût de 1 875 millions de dollars.

De temps à autre, la société participe à un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période de validité du RAAA, le courtier de la société peut acheter des actions ordinaires à des moments où la société ne serait normalement pas active sur le marché.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Après la clôture du quatrième trimestre de 2025, le Conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,141075 $ par action ordinaire, à payer le 1er avril 2026 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2026.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (« ESG »)

En 2025, la société a poursuivi ses progrès en lien avec son engagement envers la prospérité des collectivités en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la progression de l’équité sociale.

Lutter contre les changements climatiques : La société a fait progresser son plan de réduction des émissions de carbone et a mené à bien plus de 300 projets de réduction des émissions de carbone, ce qui a permis de réduire de 16 % les émissions fondées sur les données du marché, de Scope 1 et de Scope 2 (par rapport à l’année de référence 2020). La société a également continué à accomplir des progrès dans sa lutte contre les déchets plastiques et le gaspillage alimentaire. Elle a atteint un taux de recyclage ou de réutilisation de 98 % pour les emballages faits de plastique des produits de marques contrôlées et de ceux emballés en magasin, conformément aux Règles d’or de la conception du Consumer Goods Forum (un ensemble de règles acceptées mondialement visant à améliorer la conception des emballages en plastique et à réduire les déchets de plastique). Elle a également détourné plus de 80 000 tonnes métriques de déchets alimentaires des sites d’enfouissement, dont plus de 20 000 tonnes métriques de denrées qui ont été données à des banques alimentaires.

Faire progresser l’équité sociale : La société est fière de son engagement soutenu et de ses réalisations pour faire progresser l’équité sociale et représenter les collectivités qu’elle dessert. Une réalisation marquante : l’atteinte, par la Fondation pour les enfants le Choix du Président, de son objectif de nourrir un million d’enfants pendant l’année scolaire 2025-2026, faisant ainsi une différence significative pour les enfants en situation d’insécurité alimentaire dans les écoles du pays. En 2025, des dons (y compris des fonds recueillis auprès des clients et des dons en nature) de plus de 240 millions de dollars ont été versés à des programmes caritatifs à l’échelle du pays. En 2025, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMD a atteint, une année plus tôt que prévu, son objectif de verser des dons totalisant 50 millions de dollars entre 2022 et 2026.

Afin de démontrer l’engagement de Loblaw de fournir des informations pertinentes et en temps opportun aux parties prenantes, la société a publié son Rapport de divulgation sur les priorités ESG pour 2025. Le rapport complet, qui comprend des précisions sur les mesures ci-dessus, est disponible sous l’onglet Responsabilité du site Web de la société, à l’adresse loblaw.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société utilise les mesures financières et les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers suivants : le montant ajusté du bénéfice avant impôt sur le résultat, charges d’intérêts nettes et autres charges financières et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (le « montant ajusté du BAIIA »); le montant ajusté de la marge du BAIIA; le montant ajusté du résultat d’exploitation; le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières; le montant ajusté de l’impôt sur le résultat; le montant ajusté du taux d’impôt effectif; le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires; le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire; les flux de trésorerie disponibles; et le chiffre d’affaires des magasins comparables. Elle estime que ces mesures financières et ces ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer sa performance et sa situation financières, pour les raisons indiquées ci-dessous.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, les résultats de PC Finance, déduction faite des éliminations intersectorielles, sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société (Vente au détail).

Sommaire des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les tableaux qui suivent présentent sommairement les différences entre les mesures financières conformes aux PCGR et les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de la société.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines)

(12 semaines)

Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) BAIIA 1 747 $ 28 $ 1 775 $ 1 473 $ 122 $ 1 595 $ Résultat d’exploitation 1 134 $ 38 $ 1 172 $ 793 $ 237 $ 1 030 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 — 173 162 — 162 Bénéfice avant impôt sur le résultat 961 $ 38 $ 999 $ 631 $ 237 $ 868 $ Déduire (ajouter) les éléments suivants : Impôt sur le résultat 357 (100 ) 257 173 53 226 Participations ne donnant pas le contrôle (7 ) — (7 ) (1 ) — (1 ) Dividendes prescrits sur les actions privilégiées — — — 3 — 3 Incidence du rachat d’actions privilégiées — — — 4 — 4 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi)lié aux activités poursuivies 611 $ 138 $ 749 $ 452 $ 184 $ 636 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi) lié aux activités abandonnées 45 — 45 10 23 33 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi) 656 $ 138 $ 794 $ 462 $ 207 $ 669 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,55 $ 0,12 $ 0,67 $ 0,38 $ 0,17 $ 0,55 $ Activités poursuivies 0,51 0,12 0,63 0,37 0,15 0,52 Activités abandonnées 0,04 — 0,04 0,01 0,02 0,03 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires4) – dilué (en millions) 1 188,0 — 1 188,0 1 217,8 — 1 217,8





Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024

2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (53 semaines)

(52 semaines)

Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) BAIIA 7 116 $ 40 $ 7 156 $ 6 392 $ 281 $ 6 673 $ Résultat d’exploitation 4 424 $ 189 $ 4 613 $ 3 474 $ 780 $ 4 254 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 742 — 742 683 — 683 Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 682 $ 189 $ 3 871 $ 2 791 $ 780 $ 3 571 $ Déduire les éléments suivants : Impôt sur le résultat 1 080 (57 ) 1 023 731 196 927 Participations ne donnant pas le contrôle 71 — 71 104 — 104 Dividendes prescrits sur les actions privilégiées — — — 12 — 12 Incidence du rachat d’actions privilégiées — — — 4 — 4 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi) lié aux activités poursuivies 2 531 $ 246 $ 2 777 $ 1 940 $ 584 $ 2 524 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi) lié aux activités abandonnées 136 — 136 215 (102 ) 113 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétéi) 2 667 $ 246 $ 2 913 $ 2 155 $ 482 $ 2 637 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 2,22 $ 0,21 $ 2,43 $ 1,75 $ 0,39 $ 2,14 $ Activités poursuivies 2,11 0,21 2,32 1,58 0,47 2,05 Activités abandonnées 0,11 — 0,11 0,17 (0,08 ) 0,09 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – dilué (en millions) 1 199,4 — 1 199,4 1 234,1 — 1 234,1 i) Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société correspond au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, déduction faite des dividendes déclarés sur les actions privilégiées de deuxième rang, série B, de la société dont le rachat a eu lieu le 8 janvier 2025.





Montant ajusté du résultat d’exploitation, montant ajusté du BAIIA et montant ajusté de la marge du BAIIA Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance de ses activités courantes et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024

(en millions de dollars canadiens)

2025

2024

(13 semaines) (12 semaines) Total Total Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 611 $ 459 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle (7 ) (1 ) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 162 Impôt sur le résultat 357 173 Résultat d’exploitation 1 134 $ 793 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Perte (profit) sur la vente d’immeubles non exploités 11 $ (3 ) $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 10 115 Vente de PC Finance 10 — Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités 4 3 Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 3 — Programme de fidélisation PC Optimum — 99 Vente de Wellwise — 23 Éléments d’ajustement 38 $ 237 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 1 172 $ 1 030 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 613 680 Moins : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark (10 ) (115 ) Montant ajusté du BAIIA 1 775 $ 1 595 $





Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

(en millions de dollars canadiens) (53 semaines) (52 semaines) Total Total Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 2 531 $ 1 956 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle 71 104 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 742 683 Impôt sur le résultat 1 080 731 Résultat d’exploitation 4 424 $ 3 474 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 149 $ 499 $ Cessation progressive des activités d’optique de Theodore & PringleMD 30 — Vente de PC Finance 10 — Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités 4 3 Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 3 (5 ) Charges relatives au règlement de poursuites en recours collectif — 164 Programme de fidélisation PC Optimum — 99 Profit sur la vente d’immeubles non exploités (2 ) (3 ) Vente de Wellwise (5 ) 23 Éléments d’ajustement 189 $ 780 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 4 613 $ 4 254 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2 692 2 918 Moins : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark (149 ) (499 ) Montant ajusté du BAIIA 7 156 $ 6 673 $





Le montant ajusté du BAIIA a été touché par les éléments suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark L’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. En 2024, l’amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises s’est établi à 479 millions de dollars et a diminué à 132 millions de dollars en 2025. L’amortissement annuel sera d’environ 30 millions de dollars en 2026 et par la suite.

L’acquisition de Lifemark en 2022 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 299 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée.

Cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle® Au troisième trimestre de 2025, la société a conclu avec Specsavers Canada Inc. (« Specsavers ») une entente visant l’ouverture de magasins Specsavers dans certains magasins d’alimentation de Loblaw au Canada, qui causera la cessation des activités d’optique de Theodore & Pringle. En conséquence, la société a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, des charges de 30 millions de dollars liées principalement à la réduction de la valeur du matériel optique, à la main-d’œuvre et à d’autres coûts de fermeture.

Vente de PC Finance Au quatrième trimestre de 2025, la société a comptabilisé des coûts de transaction et autres coûts connexes de 10 millions de dollars en lien avec la vente de PC Finance.

Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités La société évalue les immeubles non exploités, qui sont des immeubles de placement et des actifs détenus en vue de la vente qui ont été transférés depuis les immeubles de placement, à leur juste valeur. Selon le modèle de la juste valeur, les immeubles non exploités sont initialement comptabilisés au coût et ultérieurement évalués à la juste valeur. L’établissement de la juste valeur au moyen de l’approche par le résultat tient compte d’hypothèses concernant les taux de location du marché pour des immeubles de taille et de condition similaires situés dans la même région géographique, du montant des coûts d’exploitation recouvrables aux termes des contrats conclus avec les locataires, du montant des coûts d’exploitation non recouvrables, des périodes d’inoccupation, des incitatifs à la prise à bail et des taux de capitalisation finaux. Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change La société est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, la société a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que la société utilise à l’égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par la société; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises et du cours de change et des engagements liés au dollar américain.

Charges relatives au règlement de poursuites en recours collectif Le 24 juillet 2024, la société et George Weston Limitée (« Weston ») ont conclu une entente de règlement contraignante et, le 31 janvier 2025, la société et Weston ont conclu un accord de règlement afin de mettre un terme aux poursuites en recours collectif intentées contre elles à l’échelle nationale du fait de leur implication dans un arrangement de fixation des prix de certains produits de boulangerie emballés dans l’ensemble de l’industrie. Au deuxième trimestre de 2024, des charges de 164 millions de dollars ont été comptabilisées dans les frais de vente et charges générales et administratives au titre de la part de la société dans le règlement total et les coûts connexes. L’accord de règlement a été approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en mai 2025 et par la Cour supérieure du Québec en juillet 2025.

Programme de fidélisation PC Optimum Au quatrième trimestre de 2024, la société a comptabilisé une charge de 129 millions de dollars, dont une tranche de 99 millions de dollars dans les résultats liés aux activités poursuivies et une tranche de 30 millions de dollars dans les résultats liés aux activités abandonnées. Cette charge représente la réévaluation du passif au titre de la fidélisation découlant des points non échangés, ce qui reflète la participation accrue des membres PC Optimum et les taux d’échange plus élevés.

Perte (profit) sur la vente d’immeubles non exploités Au quatrième trimestre de 2025, la société a comptabilisé une perte de 11 millions de dollars (profit de 3 millions de dollars en 2024) liée à la vente d’immeubles non exploités à un tiers. Pour l’exercice, la société a comptabilisé un profit sur la vente d’immeubles non exploités de 2 millions de dollars (3 millions de dollars en 2024).

Vente de Wellwise de Shoppers (« Wellwise ») Au quatrième trimestre de 2024, la société a conclu avec un tiers un accord visant la vente de toutes les actions de son entreprise Wellwise, y compris 42 magasins Wellwise, pour un produit en trésorerie et a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, une réduction nette de la juste valeur de 23 millions de dollars. La transaction a été conclue au premier trimestre de 2025 et la société a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, un profit de 5 millions de dollars.

Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées, montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société, montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées, montant ajusté du BAIIA pour le total de la société et montant ajusté de la marge du BAIIA pour le total de la société Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA liés aux activités abandonnées et sur la base du total de la société avec le résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées et le total de la société, ce qui est rapproché avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées comme il est présenté dans les notes afférentes aux états financiers consolidés pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées et sur la base du total de la société comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance des activités pour le total de la société et des activités abandonnées et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA du total de la société correspond au montant ajusté du BAIIA du total de la société, divisé par les produits (y compris Vente au détail et PC Finance).

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025 2024 (en millions de dollars canadiens) (13 semaines) (12 semaines)

Total

Total

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées 45 $ 10 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 39 37 Impôt sur le résultat 20 12 Résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 104 $ 59 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Programme de fidélisation PC Optimum — 30 Recouvrement relatif à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC — — Éléments d’ajustement — $ 30 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 104 $ 89 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation (se reporter au tableau ci-dessus) 1 172 1 030 Montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société 1 276 $ 1 119 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 104 $ 89 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles liés aux activités abandonnées 6 14 Montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées 110 $ 103 $ Montant ajusté du BAIIA (se reporter au tableau ci-dessus) 1 775 1 595 Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société 1 885 $ 1 698 $





Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025 2024 (en millions de dollars canadiens) (53 semaines) (52 semaines)

Total

Total

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnéesi) 136 $ 215 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 153 138 Impôt sur le résultati) 46 75 Résultat d’exploitation lié aux activités abandonnéesi) 335 $ 428 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Programme de fidélisation PC Optimum — 30 Recouvrement relatif à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC — (155) Éléments d’ajustement — $ (125) $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux aux activités abandonnées 335 $ 303 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation (se reporter au tableau ci-dessus) 4 613 4 254 Montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société 4 948 $ 4 557 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 335 $ 303 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles liés aux activités abandonnées 42 48 Montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées 377 $ 351 $ Montant ajusté du BAIIA (se reporter au tableau ci-dessus) 7 156 6 673 Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société 7 533 $ 7 024 $ i) Voir la note 5, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers consolidés de la société pour plus de précisions.





Outre les éléments dont il est question plus haut à la section portant sur le montant ajusté du BAIIA2), le montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées et le montant ajusté du BAIIA pour le total de la société ont été touchés par ce qui suit :

Recouvrement relatif à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC En 2022, la Cour de l’impôt du Canada (la « Cour de l’impôt ») a rendu une décision concernant la Banque PC, une filiale de la société. La Cour de l’impôt a statué que la Banque PC n’a pas le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants théoriques à l’égard de certains paiements qu’elle a versés à Loblaws Inc. relativement à des rachats de points de fidélisation. La Banque PC a ensuite déposé un avis d’appel auprès de la Cour d’appel fédérale et, en mars 2024, la Cour d’appel fédérale a entendu la cause. Au troisième trimestre de 2024, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision et a annulé la décision de la Cour de l’impôt. Par conséquent, la Banque PC a déduit des charges de 155 millions de dollars, dont une tranche de 111 millions de dollars qui avait été comptabilisée initialement en 2022. De plus, un montant de 10 millions de dollars a été comptabilisé au titre des produits d’intérêts découlant des remboursements d’impôts en trésorerie.

Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières et des charges d’intérêts nettes et autres charges financières qui sont présentées dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

2025

2024

(en millions de dollars canadiens) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 $ 162 $ 742 $ 683 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 $ 162 $ 742 $ 683 $





Montant ajusté de l’impôt sur le résultat et montant ajusté du taux d’impôt effectif Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté de l’impôt sur le résultat avec l’impôt sur le résultat qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté de l’impôt sur le résultat comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le montant ajusté du taux d’impôt effectif correspond au montant ajusté de l’impôt sur le résultat, divisé par la somme du montant ajusté du résultat d’exploitation diminué du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Montant ajusté du résultat d’exploitationi) 1 172 $ 1 030 $ 4 613 $ 4 254 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 173 162 742 683 Montant ajusté du bénéfice avant impôt 999 $ 868 $ 3 871 $ 3 571 $ Impôt sur le résultat 357 $ 173 $ 1 080 $ 731 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Incidence fiscale des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôtii) 7 53 50 196 Impôt différé au titre de l’écart externe – Vente de PC Finance (107 ) — (107 ) — Montant ajusté de l’impôt sur le résultat 257 $ 226 $ 1 023 $ 927 $ Taux d’impôt effectif 37,1 % 27,4 % 29,3 % 26,2 % Montant ajusté du taux d’impôt effectif 25,7 % 26,0 % 26,4 % 26,0 % i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières présenté dans le tableau ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôt.





Impôt différé au titre de l’écart externe – Vente de PC Finance La société a comptabilisé une charge d’impôt différé de 107 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à l’égard des différences temporaires au titre de son placement dans PC Finance qui sont censées s’inverser dans un avenir prévisible.

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies comme des mesures utiles pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 2025

2024

2025

2024

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 656 $ 469 $ 2 667 $ 2 171 $ Bénéfice net lié aux activités abandonnées 45 10 136 215 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 611 $ 459 $ 2 531 $ 1 956 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — (3 ) — (12 ) Incidence du rachat d’actions privilégiées — (4 ) — (4 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 611 $ 452 $ 2 531 $ 1 940 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 611 $ 459 $ 2 531 $ 1 956 $ Éléments d’ajustement (se reporter au tableau suivant) 138 184 246 584 Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 749 $ 643 $ 2 777 $ 2 540 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — (3 ) — (12 ) Incidence du rachat d’actions privilégiées — (4 ) — (4 ) Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 749 $ 636 $ 2 777 $ 2 524 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué4) (en millions) 1 188,0 1 217,8 1 199,4 1 234,1





Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire pour les périodes closes aux dates indiquées.

2025

2024

2025

2024

(13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué par action ordinaire

Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué par action ordinaire4)

Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué par action ordinaire

Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué par action ordinaire4)

(en millions de dollars canadiens/en dollars canadiens) Activités poursuivies 611 $ 0,51 $ 452 $ 0,37 $ 2 531 $ 2,11 $ 1 940 $ 1,58 $ Activités abandonnées 45 0,04 10 0,01 136 0,11 215 0,17 Montant présenté 656 $ 0,55 $ 462 $ 0,38 $ 2 667 $ 2,22 $ 2 155 $ 1,75 $ Activités poursuivies 611 $ 0,51 $ 452 $ 0,37 $ 2 531 $ 2,11 $ 1 940 $ 1,58 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance 107 $ 0,09 $ — $ — $ 107 $ 0,09 $ — $ — $ Vente de PC Finance 9 0,01 — — 9 0,01 — — Perte (profit) sur la vente d’immeubles non exploités 9 0,01 (3 ) — (2 ) — (3 ) — Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 7 0,01 84 0,07 109 0,09 367 0,30 Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités 3 — 3 — 3 — 3 — Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 3 — — — 3 — (4 ) — Cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle — — — 22 0,02 — — Programme de fidélisation PC Optimum — — 71 0,06 — — 71 0,06 Charges relatives au règlement de poursuites en recours collectif — — — — — — 121 0,10 Vente de Wellwise — — 29 0,02 (5 ) — 29 0,01 Éléments d’ajustement liés aux activités poursuivies 138 $ 0,12 $ 184 $ 0,15 $ 246 $ 0,21 $ 584 $ 0,47 $ Montant ajusté au titre des activités poursuivies 749 $ 0,63 $ 636 $ 0,52 $ 2 777 $ 2,32 $ 2 524 $ 2,05 $ Activités abandonnées 45 $ 0,04 $ 10 $ 0,01 $ 136 $ 0,11 $ 215 $ 0,17 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Programme de fidélisation PC Optimum — $ — $ 23 $ 0,02 $ — $ — $ 23 $ 0,02 $ Recouvrement relatif à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC — — — — — — (125 ) (0,10 ) Éléments d’ajustement liés aux activités abandonnées — $ — $ 23 $ 0,02 $ — $ — $ (102 ) $ (0,08 ) $ Montant ajusté au titre des activités abandonnées 45 $ 0,04 $ 33 $ 0,03 $ 136 $ 0,11 $ 113 $ 0,09 $ Montant total ajusté de la société 794 $ 0,67 $ 669 $ 0,55 $ 2 913 $ 2,43 $ 2 637 $ 2,14 $





Flux de trésorerie disponibles Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement des entrées nettes liées aux activités d’exploitation avec les flux de trésorerie disponibles. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile pour évaluer la trésorerie qu’elle peut affecter à des activités de financement et d’investissement supplémentaires.

2025

2024

(13 semaines) (12 semaines) Pour les périodes closes le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 Activités poursuivies

Activités abandonnées

Total

Activités poursuivies

Activités abandonnées

Total

(en millions de dollars canadiens) Entrées (sorties) nettes liées aux activités d’exploitation 2 407 $ (210 ) $

2 197 $ 1 801 $ (214 ) $ 1 587 $ Moins : Dépenses d’investissementi) 716 6 722 619 9 628 Intérêts payés 58 53 111 51 48 99 Paiements au titre de la location, montant net 394 — 394 250 — 250 Flux de trésorerie disponibles2) 1 239 $ (269 ) $

970 $ 881 $ (271 ) $ 610 $





2025

2024

(53 semaines) (52 semaines) Pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024 Activités poursuivies

Activités abandonnées

Total

Activités poursuivies

Activités abandonnées

Total

(en millions de dollars canadiens) Entrées nettes liées aux activités d’exploitation 5 945 $ 319 $ 6 264 $ 5 486 $ 316 $ 5 802 $ Moins : Dépenses d’investissementi) 2 030 32 2 062 2 162 38 2 200 Intérêts payés 307 148 455 295 148 443 Paiements au titre de la location, montant net 1 698 — 1 698 1 488 — 1 488 Flux de trésorerie disponibles2) 1 910 $ 139 $ 2 049 $ 1 541 $ 130 $ 1 671 $ i) Les dépenses d’investissement correspondent à la somme des acquisitions d’immobilisations corporelles et des entrées d’immobilisations incorporelles qui sont présentées dans les tableaux consolidés des flux de trésorerie de la société, et des paiements anticipés transférés aux immobilisations corporelles au cours de l’exercice. Aucun paiement anticipé n’a été transféré aux immobilisations corporelles pour les exercices clos le 3 janvier 2026 et le 28 décembre 2024.



Chiffre d’affaires des magasins comparables Le chiffre d’affaires des magasins comparables correspond au chiffre d’affaires du secteur Vente au détail tiré des magasins exploités pendant les deux périodes comparables, y compris les magasins ayant subi une relocalisation, une conversion, une expansion, une réduction ou une rénovation. La société estime que cette mesure est utile pour évaluer les tendances en matière de ventes, compte non tenu de l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins.

Modification des mesures non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières en vigueur au premier trimestre de 2026 À compter du premier trimestre de 2026, les ajustements de juste valeur de certains placements, notamment les placements de capital de risque, classés à la juste valeur par le biais du résultat net seront considérés comme un élément d’ajustement compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur propension à se reproduire. Cet élément d’ajustement répond aux critères requis par la méthode adoptée par la société sur les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières, en vigueur depuis 2021. Ces ajustements de la juste valeur seront présentés conjointement avec les autres ajustements de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change. Cette modification entrera en vigueur au premier trimestre de 2026, et les données des périodes correspondantes seront retraitées à ce moment.

Se reporter à la rubrique 16 « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de la société compris dans le Rapport annuel de 2025 de la société pour de l’information sur l’incidence de la modification de certaines mesures non conformes aux PCGR.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières trimestrielles et annuelles, qui ont été tirées des états financiers consolidés annuels de la société pour l’exercice clos le 3 janvier 2026, lesquels ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité. Ces informations financières ne contiennent pas toutes les informations à fournir aux termes des normes IFRS de comptabilité; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le Rapport annuel de 2025 de la société, qui est disponible sous l’onglet Investisseurs du site Web de la société, à l’adresse loblaw.ca, et à l’adresse sedarplus.ca.

États consolidés des résultats

3 janvier 2026 28 décembre 2024 3 janvier 2026 28 décembre 2024 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Produits 16 382 $ 14 725 $ 63 903 $ 60 123 $ Coût des ventes 11 335 10 171 43 871 41 288 Frais de vente et charges générales et administratives 3 913 3 761 15 608 15 361 Résultat d’exploitation 1 134 $ 793 $ 4 424 $ 3 474 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 173 162 742 683 Bénéfice avant impôt sur le résultat 961 $ 631 $ 3 682 $ 2 791 $ Impôt sur le résultat 357 173 1 080 731 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 604 $ 458 $ 2 602 $ 2 060 $ Bénéfice net lié aux activités abandonnées 45 10 136 215 Bénéfice net 649 $ 468 $ 2 738 $ 2 275 $ Attribuable aux : Actionnaires de la société 656 $ 469 $ 2 667 $ 2 171 $ Participations ne donnant pas le contrôle (7 ) (1 ) 71 104 Bénéfice net 649 $ 468 $ 2 738 $ 2 275 $ Bénéfice net par action ordinaire (en dollars) – de basei) 0,56 $ 0,38 $ 2,24 $ 1,77 $ Activités poursuivies 0,52 0,38 2,13 1,59 Activités abandonnées 0,04 — 0,11 0,18 Bénéfice net par action ordinaire (en dollars) – diluéi) 0,55 $ 0,38 $ 2,22 $ 1,75 $ Activités poursuivies 0,51 0,37 2,11 1,58 Activités abandonnées 0,04 0,01 0,11 0,17 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)i) De base 1 176,9 1 206,0 1 188,0 1 220,2 Dilué 1 188,0 1 217,8 1 199,4 1 234,1 i) Ajusté pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de quatre pour une qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025.





Bilans consolidés

Au

3 janvier 2026

Au

28 décembre 2024

(en millions de dollars canadiens) Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 002 $ 1 462 $ Placements à court terme 39 648 Créances 1 290 1 455 Créances sur cartes de crédit — 4 230 Stocks 6 491 6 330 Charges payées d’avance et autres actifs 446 376 Actifs détenus en vue de la vente 5 660 47 Total des actifs courants 14 928 $ 14 548 $ Immobilisations corporelles 7 670 7 098 Actifs au titre de droits d’utilisation 8 558 8 239 Immeubles de placement 57 56 Immobilisations incorporelles 5 160 5 446 Goodwill 4 433 4 372 Actifs d’impôt différé 66 118 Autres actifs 705 1 003 Total des actifs 41 577 $ 40 880 $ Passifs Passifs courants Fournisseurs et autres passifs 7 127 $ 7 531 $ Passif au titre de la fidélisation 124 212 Provisions 85 252 Impôt sur le résultat à payer 102 86 Dépôts à vue de clients — 353 Dette à court terme — 800 Tranche à moins d’un an de la dette à long terme — 631 Tranche à moins d’un an des obligations locatives 1 584 1 648 Participation des pharmaciens propriétaires 396 255 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 4 452 — Total des passifs courants 13 870 $ 11 768 $ Provisions 134 135 Dette à long terme 5 891 7 570 Obligations locatives 8 830 8 535 Passifs d’impôt différé 1 007 957 Autres passifs 653 649 Total des passifs 30 385 $ 29 614 $ Capitaux propres Capital social 6 075 $ 6 196 $ Résultats non distribués 4 804 4 748 Surplus d’apport 126 115 Cumul des autres éléments du résultat global 23 32 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 11 028 $ 11 091 $ Participations ne donnant pas le contrôle 164 175 Total des capitaux propres 11 192 $ 11 266 $ Total des passifs et des capitaux propres 41 577 $ 40 880 $





Tableaux consolidés des flux de trésorerie

3 janvier 2026 28 décembre 2024 3 janvier 2026 28 décembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audité) (13 semaines) (12 semaines) (53 semaines) (52 semaines) Activités d’exploitation Bénéfice net tiré du total des activités 649 $ 468 $ 2 738 $ 2 275 $ Ajouter (déduire) : Impôt sur le résultat 377 185 1 126 806 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 212 199 895 821 Ajustements au titre des immeubles de placement 4 27 4 27 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 619 694 2 734 2 966 Pertes de valeur d’actifs, déduction faite des reprises 39 31 46 32 Variation du compte de correction de valeur des créances sur cartes de crédit (14 ) (12 ) (8 ) 7 Variation des provisions 15 6 (147 ) 149 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 689 510 (132 ) 84 Variation des créances sur cartes de crédit, montant brut (214 ) (328 ) (2 ) (105 ) Impôt sur le résultat payé (203 ) (218 ) (1 002 ) (1 143 ) Intérêts perçus 4 3 20 25 Autres 20 22 (8 ) (142 ) Entrées nettes liées aux activités d’exploitation 2 197 $ 1 587 $ 6 264 $ 5 802 $ Activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (634 ) $

(537 ) $ (1 712 ) $

(1 823 ) $ Entrées d’immobilisations incorporelles (88 ) (91 ) (350 ) (377 ) Acquisition de placements à court terme 192 (112 ) (55 ) (184 ) Produit de la cession d’actifs 34 43 262 363 Paiements au titre de la location reçus relativement aux contrats de location-financement 2 2 10 13 Cession de titres à long terme — (1 ) 100 81 Autres (91 ) (19 ) (143 ) (94 ) Sorties nettes liées aux activités d’investissement (585 ) $

(715 ) $ (1 888 ) $

(2 021 ) $ Activités de financement Diminution de la dette bancaire — $ (167 ) $ — $ (13 ) $ Augmentation (diminution) de la dette à court terme 100 200 (150 ) (50 ) (Diminution) augmentation des dépôts à vue de clients (61 ) 166 433 187 Dette à long terme Émise (216 ) 363 1 059 1 557 Remboursée (87 ) (143 ) (640 ) (1 202 ) Intérêts payés (111 ) (99 ) (455 ) (443 ) Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives – intérêts (105 ) (102 ) (453 ) (415 ) Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives – capital (291 ) (150 ) (1 255 ) (1 086 ) Dividendes versés sur les actions ordinaires et les actions privilégiées (166 ) — (812 ) (459 ) Capital social ordinaire Émis 9 2 59 147 Racheté et détenu en fiducie — — (69 ) (72 ) Racheté et annulé (595 ) (357 ) (1 875 ) (1 754 ) Produit tiré de passifs financiers 11 — 11 — Capital social privilégié Racheté et annulé — — (225 ) — Impôt payé sur les rachats de capital social — — (37 ) — Autres (56 ) (122 ) (32 ) (213 ) Sorties nettes liées aux activités de financement (1 568 ) $

(409 ) $ (4 441 ) $

(3 816 ) $ Incidence de la variation des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 ) $

6 $ (5 ) $

9 $ Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 42 $ 469 $ (70 ) $

(26 ) $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 1 350 993 1 462 1 488 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 1 392 $ 1 462 $ 1 392 $ 1 462 $





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de TI. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, aux rubriques « Résultats d’exploitation consolidés et sectoriels » et « Mise à jour relativement à la stratégie et perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et d’autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans son Rapport annuel de 2025 et dans sa notice annuelle 2025 pour l’exercice clos le 3 janvier 2026.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Les Compagnies Loblaw Limitée, société ouverte canadienne constituée en 1956, est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant au pays. Les activités de vente au détail poursuivies de la société se composent de plusieurs secteurs d’exploitation et représentent maintenant le seul secteur à présenter en raison de la nature similaire des produits et services qu’elles offrent. Toutes les activités importantes sont exercées au Canada. Le secteur comprend principalement les magasins d’alimentation au détail détenus par la société et par des franchisés ainsi que les pharmacies détenues par des pharmaciens propriétaires et des plateformes de commerce électronique, et inclut les pharmacies situées en magasin, les services de soins de santé, les produits de santé et de beauté, les vêtements, les articles de marchandise générale, les produits et services sans fil, les services de logistique, les médias de détail, de même que le programme de fidélisation PC OptimumMC. La société offre également des services de cartes de crédit et d’opérations bancaires courantes, ainsi que des services de courtage d’assurance par l’intermédiaire de PC Finance. Les résultats de PC Finance, déduction faite des éliminations intersectorielles, sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société.

Rapport annuel de 2025

Le Rapport annuel de 2025 à l’intention des actionnaires de la société est disponible sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca , et à sedarplus.ca .

Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne

Le 4 mars 2026, conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (connue sous le nom de Loi sur l’esclavage moderne du Canada), la société, certaines de ses filiales et George Weston Limitée (« Weston ») publieront à l’intention du public leur Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne conjoint pour l’exercice 2025. Le Rapport sur la Loi sur l’esclavage moderne pourra être consulté en ligne, sur le site Web de la société à loblaw.ca , et sous son profil SEDAR+ à sedarplus.ca . Tous les actionnaires peuvent demander qu’un exemplaire papier du rapport leur soit envoyé, sans frais, en soumettant une demande par courriel à investor@loblaw.ca.

