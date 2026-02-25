Árshlutareikningur SEL II hs. 2025

Sérhæfði hlutdeildarsjóðurinn SEL II hs. sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland í maí árið 2025.
- Hagnaður varð af rekstri sjóðsins á árinu 2025 að fjárhæð 6 USD samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
- Eignir sjóðsins í árslok 2025 námu 37.561.203 USD og hrein eign sjóðsins nam 106 USD samkvæmt efnahagsreikningi.
- Árshlutareikningurinn var kannaður af Deloitte ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á árinu 2025, efnahag hans 31. desember 2025 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á árinu 2025, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.
Hægt verður að nálgast árshlutareikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. https://www.stefnir.is/kaupholl Nánari upplýsingar veitir Per Matts Henje, per.henje@stefnir.is
