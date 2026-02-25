Ársreikningur SÍL 3 hs. 2025

Sérhæfði hlutdeildarsjóðurinn SÍL 3 hs. sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta á First North Iceland Fixed Income í október árið 2025.
- Hagnaður varð af rekstri sjóðsins á árinu 2025 að fjárhæð 60 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
- Eignir sjóðsins í árslok 2025 námu 3.525 millj. kr. og hrein eign sjóðsins nam 1 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
- Ársreikningurinn var endurskoðaður af Deloitte ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á árinu 2025, efnahag hans 31. desember 2025 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á árinu 2025, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.
Hægt verður að nálgast ársreikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. https://www.stefnir.is/sjodir/#skradir_fjarmalagerningar
Nánari upplýsingar veitir Fríða Einarsdóttir í síma 660-0642, frida.einarsddottir@stefnir.is
