NioBay annonce une nouvelle estimation des ressources sur son projet Crevier

MONTRÉAL, 25 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière de pouvoir fournir une nouvelle estimation des ressources (l’ « ERM 2026 ») sur le projet de niobium (Nb) et de tantale (Ta) de Crevier (le « projet Crevier »), dont elle est propriétaire à 72,5 % et 27,5 % par Niobec (une division de Magris Performance Materials Inc.). Le projet Crevier est situé à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Il se trouve dans le Nitassinan (ou territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont le principal centre de population est Mashteuiatsh.

Les grandes lignes de l’ERM 2026

La Société a mandaté IOS Services Géoscientifiques afin de mettre à jour l’estimation des ressources datée de 2010 (l’« ERM 2010 »). Les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation NI 43-101 et reposent sur une estimation des ressources réalisée en février 2026, incluant un calcul basé sur une fosse optimisée. De plus, une révision des coûts de production a été effectuée et prise en compte. Le rapport technique final devrait être déposé sur SEDAR selon les normes en vigueur. Il inclura notamment une analyse de différents scénarios de prix de vente basés sur la commercialisation du niobium sous forme de produit de spécialité, plutôt que sur une base Nb₂O₅. Outre la révision des anciens forages, l’ERM 2026 intègre les travaux de forage réalisés en 2022, 2023 et 2025, ainsi que les résultats des essais métallurgiques effectués en 2025 à partir d’un échantillon en vrac de surface.

Cette nouvelle estimation a permis de convertir 16 257 000 tonnes à 0,17 Nb₂O₅ et 201 ppm Ta₂O₅ en ressources mesurées, alors qu’aucune ressource mesurée n’avait été définie dans l’ERM 2010.

Paramètres comparatifs des ressources de 2010 vs 2026

ERM 2010

Ressources calculées sur l’ensemble du territoire foré, sans contrainte de fosse

Prix basé sur la vente de ferroniobium

Estimation sommaire de coûts de production



ERM 2026

Estimation faite à l’aide d’une fosse

Élimination de ressources inférées en profondeur (sous la fosse)

Estimation des coûts de production basée sur des essais métallurgiques issus d’un pilote à partir d’un échantillon de surface

Utilisation d’un prix basé sur un produit de spécialité

Teneur en Nb₂O₅ comparable à celle de 2010, mais avec une meilleure qualité globale de la ressource





Scénario pour une fosse à 82USD/kg de Nb

Catégorie

Tonnage Nb₂O₅ Ta₂O₅ (t) (%) (ppm) Mesurées 16 257 000 0,17 201 Indiquées 4 476 000 0,17 208 Mesurées et Indiquées 20 733 000 0,17 202 Présumées 12 766 000 0,12 131





Estimation effectuée par Jean-Michel Dubé, géo., M.Sc. | P.Geo, M.Sc., personne qualifiée, Directeur Estimation de Ressource et TI chez IOS Geosciences, 23 février 2026.

L'estimation des ressources minérales a été préparée conformément à la norme canadienne 43-101 (NI 43-101) intitulée « Normes de divulgation pour les projets miniers » et est conforme au guide des meilleures pratiques MRMR (2019) de l'Institut canadien des mines, métallurgie et pétrole (ICM).

Afin de démontrer l'existence de perspectives raisonnables d'extraction économique éventuelle (RPEEE), les ressources minérales à ciel ouvert ont été limitées par une enveloppe de fosse optimisée. Tous les blocs situés au-dessus du seuil de coupure, conformes aux règles de classification et situés dans l'enveloppe de la fosse ont été inclus dans les ressources minérales.

La teneur de coupure (COG) pour le rapport sur les ressources minérales a été calculée en utilisant un prix du Nb de 82 $ US/kg.

La COG est de 0,1124 % d'équivalent Nb₂O₅ (équivalent Nb₂O₅ = Nb₂O₅+( Ta₂O₅*0,000303)).

Les valeurs de densité moyenne utilisées sont les suivantes : morts-terrains 2,0 t/m3 ; roc 2,63 t/m3.

Des composites de 1 m de longueur au fil du trou et par domaine sont utilisés pour l'interpolation.

L'interpolation de la teneur est effectuée par distance inverse à l'aide d'un modèle de blocs pivotés (azimut 320°) avec une taille de bloc de 2,5 m (X) sur 12,5 m (Y) sur 5 m (Z). La gestion des valeurs aberrantes a utilisé un plafonnement de la teneur pour les valeurs extrêmes, domaine par domaine.

Une validation visuelle (en section) et une validation à l'aide d'autres méthodes d'interpolation (voisin le plus proche et krigeage ordinaire) ont été effectuées.

Les totaux présentés sont tirés des modèles de ressources minérales, sont arrondis et peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des éléments qui les composent.





Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Nous sommes heureux de présenter cette mise à jour de l’estimation des ressources du projet Crevier, un jalon essentiel pour poursuivre nos discussions avec des clients et partenaires potentiels. Les résultats et les méthodologies utilisées rendent cette estimation nettement plus robuste. Elles constituent une excellente base pour la planification de futurs travaux de terrain », a déclaré Jean-Sébastien David, géo., président et chef de la direction de NioBay.

À la suite d’études démontrant des paramètres techniques et économiques positifs, le projet Crevier pourrait être exclusivement dédié à la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de NioBay.

La Société a également approuvé l’octroi d’un total de 475 000 options d’achat d’actions incitatives a une administrateur et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions accordées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de sept ans à un prix d’exercice de 0,10 $. Les options d’achat d’actions ont été octroyés en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géologue

Président et chef de la direction

Tél. : 514-866-6500

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Kimberly Darlington

Relations avec les investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

Tél. : 514-771-3398







