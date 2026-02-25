Learning Tree International erhält mehrjährigen Exklusivauftrag der NATO NCIA für kommerzielle Schulungsdienstleistungen – IFB-CO-423236

LONDON, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, ein weltweit führendes Unternehmen für Personalentwicklung und geschäftskritische IT-Schulungen, hat von der NATO Communications and Information Agency (NCIA) einen mehrjährigen Exklusivauftrag als Industriepartner für Aus- und Weiterbildung erhalten.

Der Vertrag über kommerzielle Schulungsdienstleistungen (IFB-CO-423236) umfasst die Bereitstellung von Trainingslösungen, einschließlich beratender Unterstützung, für jährlich über 3.000 Lernende in europäischen und nordamerikanischen NATO-Einrichtungen. Damit wird sichergestellt, dass das Personal über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg über die notwendigen Qualifikationen für die operative Einsatzbereitschaft verfügt.

Dieser Zuschlag baut auf einer strategischen Partnerschaft zur Unterstützung der Personalentwicklung der NATO in technischen, cyberbezogenen und operativen Bereichen auf. Der Exklusivvertrag spiegelt das Vertrauen der NATO in die Fähigkeit von Learning Tree wider, innovative, konsistente, skalierbare und missionsorientierte Schulungen in einem der weltweit komplexesten multinationalen Verteidigungsumfelder bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Learning Tree kommerzielle sowie maßgeschneiderte, dozentengeleitete Schulungen und Beratungsleistungen erbringen, die darauf abzielen, die digitalen, cyberbezogenen und technischen Fähigkeiten der NATO innerhalb des Bündnisses nachhaltig zu stärken. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt durch eine Kombination aus exklusiven Team-Schulungen und offenen Kursterminen.

Stärkung der Kompetenzen der NATO-Mitarbeiter

Learning Tree wird Schulungen in folgenden Bereichen anbieten:

Seit mehr als fünf Jahrzehnten unterstützt Learning Tree Unternehmen, Behörden und Verteidigungseinrichtungen in über 65 Ländern. Damit verfügt Learning Tree über fundierte institutionelle Kenntnisse der Anforderungen an eine sichere Bereitstellung, der Standards für die Betriebsbereitschaft und der sich entwickelnden Prioritäten für digitale Fähigkeiten. Das Unternehmen genießt weltweit Anerkennung für die Durchführung trainergeleiteter Schulungen in hochregulierten und sicherheitssensiblen Umgebungen.

„Die Auswahl durch die NATO für eine mehrjährige Vereinbarung spiegelt die Stärke unserer Partnerschaft und das Vertrauen wider, das in die sicheren Personalentwicklungslösungen von Learning Tree gesetzt wird“, so David Brown, Chief Executive Officer von Learning Tree International. „Seit über 15 Jahren unterstützen wir die NATO dabei, die Einsatzbereitschaft ihrer Belegschaft in den Bereichen Cyber, Digitales und Technik zu stärken.“

Während die NATO ihre Technologieinfrastruktur weiter modernisiert und die Cyberresilienz erhöht, wird Learning Tree akkreditierte, missionsorientierte Schulungen anbieten, um die operative Einsatzbereitschaft im gesamten Bündnis zu gewährleisten.

Dieser mehrjährige Zuschlag festigt die Position von Learning Tree als weltweit führender Anbieter von Lösungen für den sicheren Personalumbau für Verteidigungs- und Regierungsorganisationen.

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

