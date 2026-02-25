חברת Learning Tree International זכתה בחוזה רב שנתי יחיד של נאט"ו NCIA לשירותי הדרכה מסחריים – IFB-CO-423236

לונדון, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת Learning Tree International, מובילה עולמית בתחום שינוי כוח אדם והכשרה טכנולוגית קריטית למשימה, זכתה בחוזה רב שנתי יחיד מסוכנות התקשורת והמידע (NCIA) של ארגון האמנה הצפון אטלנטית (נאט"ו) כשותפה בתעשייה לחינוך והכשרה.

חוזה שירותי ההדרכה המסחריים – IFB-CO-423236 כולל מתן פתרונות הדרכה, כולל תמיכה בייעוץ, עבור למעלה מ-3,000 סטודנטים בשנה בגופים אירופאיים וצפון אמריקאיים של נאט"ו, תוך הבטחה שלצוות יהיו הכישורים הנדרשים למוכנות מבצעית לאורך כל תקופת החוזה.

הזכייה מבוססת על שותפות אסטרטגית לתמיכה בפיתוח כוח העבודה הטכני, הסייבר והמבצעי של נאט"ו. חוזה יחיד זה משקף את אמון נאט"ו ביכולתה של Learning Tree לספק הכשרה חדשנית, עקבית, ניתנת להרחבה ומותאמת למשימה באחת מסביבות ההגנה הרב-לאומיות המורכבות ביותר בעולם.

במסגרת ההסכם, Learning Tree תספק שירותי הדרכה וייעוץ מסחריים ומותאמים אישית בהנחיית מדריכים, שנועדו לחזק את היכולות הדיגיטליות, הסייבר והטכניות של נאט"ו ברחבי הברית. ההדרכה תינתן באמצעות שילוב של קורסי הדרכה פרטיים בצוותים ולוחות זמנים פתוחים.

חיזוק כישורי כוח העבודה של נאט"ו

Learning Tree תספק הכשרה בנושאים הבאים:

עם יותר מ-50 שנות ניסיון בתמיכה בארגונים עסקיים, במגזר הציבורי ובארגוני ביטחון ביותר מ-65 מדינות, Learning Tree מביאה ידע מוסדי מעמיק בדרישות אספקה ​​מאובטחת, סטנדרטים של מוכנות מבצעית וסדרי עדיפויות מתפתחים של יכולות דיגיטליות. החברה מוכרת ברחבי העולם על אספקת הדרכות בהנחיית מדריך בסביבות מוסדרות מאוד ורגישות לאבטחה.

"בחירתנו על ידי נאט"ו להסכם רב שנתי משקפת את עוצמת השותפות שלנו ואת האמון שניתן בפתרונות המאובטחים של Learning Tree לשינוי כוח העבודה", אמר דיוויד בראון (David Brown), מנכ"ל Learning Tree International. "במשך למעלה מ-15 שנה, אנו תומכים בגאווה בנאט"ו בחיזוק מוכנות כוח העבודה בתחומי הסייבר, הדיגיטל והטכנולוגיה."

בעוד נאט"ו ממשיכה לחדש את תשתית הטכנולוגיה שלה ולשפר את חוסן הסייבר, Learning Tree תספק הכשרה מוסמכת ומותאמת למשימה כדי להבטיח מוכנות מבצעית ברחבי הברית.

מענק רב שנתי זה מחזק עוד יותר את מעמדה של Learning Tree כספקית עולמית מובילה של פתרונות מאובטחים לשינוי כוח אדם עבור ארגוני ביטחון וממשל.

אודות Learning Tree International:

Learning Tree International היא מובילה עולמית בפיתוח כוח אדם ופתרונות הכשרה טכנולוגית. למעלה מ-50 שנה, Learning Tree מסייעת לארגונים ולאנשי מקצוע ברחבי העולם לפתח את הכישורים הקריטיים הנדרשים לשגשוג בנוף המשתנה במהירות. תוכניות הלמידה ההיברידיות והמונחות על ידי מדריכים של החברה מעצימות יחידים וארגונים להאיץ את השינוי, לשפר ביצועים ולהשיג תוצאות ארוכות טווח. בקרו בכתובת www.LearningTree.co.uk כדי ללמוד עוד.

למידע נוסף - מדיה:

Learning Tree International

אימייל: press@learningtree.com

אתר אינטרנט: www.LearningTree.co.uk